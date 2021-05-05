طريقة عمل كيكة النايتي الهشة واللذيذة بطريقة سهلة ومكونات متواجدة في كل بيت

كيكة النايتي ، من الحلويات سريعة الإعداد ولا تتطلب الكثير من الوقت أو الجهد، وتعد بمكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت ومحببة لدى الأطفال، ويمكن أن تعد كوجبة للإفطار كما أن لها مذاق رائع ولذيذ ومحبب وقوام هش.

والكيكات بشكل عام محببة لدى الجميع وتعد بطرق ووصفات تجعلها أكثر لذة مثل كيكة قدرة قادر، وكيكة السويسرول، وكيكة الجبن، وغيرها الكثير من الوصفات والطرق اللذيذة لإعداد الكيك. وسنتناول فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني طريقة عمل كيكة النايتي الهشة اللذيذة بطريقة سهلة ومكونات متواجدة في كل بيت.

مكونات كيكة النايتي

تعد هذه الكيكة بمكونات متوفرة لدى الجميع وهي كالتالي:

سبع ملاعق كبيرة دقيق.

سبع ملاعق كبيرة زيت.

سبع ملاعق كبيرة لبن.

سبع ملاعق كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة ملح.

كوب من المربى بنكهة الفراولة.

ثلاث بيضات.

طريقة التحضير

طريقة تحضير كيكة النايتي سهلة وبسيطة جدا ولا تتطلب جهد ولا وقت كبير وهي كتالي: