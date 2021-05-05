طريقة عمل كيكة النايتي الهشة واللذيذة بطريقة سهلة ومكونات متواجدة في كل بيت

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كيكة النايتي ، من الحلويات سريعة الإعداد ولا تتطلب الكثير من الوقت أو الجهد، وتعد بمكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت ومحببة لدى الأطفال، ويمكن أن تعد كوجبة للإفطار كما أن لها مذاق رائع ولذيذ ومحبب وقوام هش.
والكيكات بشكل عام محببة لدى الجميع وتعد بطرق ووصفات تجعلها أكثر لذة مثل كيكة قدرة قادر، وكيكة السويسرول، وكيكة الجبن، وغيرها الكثير من الوصفات والطرق اللذيذة لإعداد الكيك. وسنتناول فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني طريقة عمل كيكة النايتي الهشة اللذيذة بطريقة سهلة ومكونات متواجدة في كل بيت.مكونات كيكة النايتي
تعد هذه الكيكة بمكونات متوفرة لدى الجميع وهي كالتالي:
- سبع ملاعق كبيرة دقيق.
- سبع ملاعق كبيرة زيت.
- سبع ملاعق كبيرة لبن.
- سبع ملاعق كبيرة سكر.
- ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- رشة ملح.
- كوب من المربى بنكهة الفراولة.
- ثلاث بيضات.
طريقة تحضير كيكة النايتي سهلة وبسيطة جدا ولا تتطلب جهد ولا وقت كبير وهي كتالي:
- نقوم بجلب إناء ونضع فيه الثلاث بيضات ونصف ملعقة فانيليا والسبع ملاعق من السكر، ونقوم بضربهم جيدا بالمضرب الكهربائي حتى تمتزج جميع المكونات ويذوب السكر في الخليط.
- نستمر في الضرب ونضيف للخليط أثناء الضرب السبع ملاعق من الزيت بالتدريج، وكذلك السبع ملاعق من اللبن بالتدريج.
- نقوم بخلط الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح ونخلطهم جيدا، ثم نضيفهم للخليط الذي قمنا بضربه بالمضرب الكهربائي ونخلط جميع المكونات جيدا.
- نقوم بصب الخليط على صينية مستطيلة الشكل على أن يكون سمك الكيكة 1 سنتيمتر.
- نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة 170 درجة مئوية وندخل الصينية الفرن لمدة ربع ساعة.
- نقوم بإخراج الصينية من الفرن ونقطع الكيكة الى نصفين ونضع كوب المربى على أحد النصفين ونوزعه جيدا بالتساوي ونلصقه بالنصف الاخر، ثم نقطع الكيكة لقطع مربعة أو مستطيلة حسب رغبة كل شخص ونصب عليها بعض الشيكولاتة السائلة ونضعها في الثلاجة حتى تبرد وتكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
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كيكة النايتي ، من الحلويات سريعة الإعداد ولا تتطلب الكثير من الوقت أو الجهد، وتعد بمكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت ومحببة لدى الأطفال، ويمكن أن تعد كوجبة للإفطار كما أن لها مذاق رائع ولذيذ ومحبب وقوام هش.
والكيكات بشكل عام محببة لدى الجميع وتعد بطرق ووصفات تجعلها أكثر لذة مثل كيكة قدرة قادر، وكيكة السويسرول، وكيكة الجبن، وغيرها الكثير من الوصفات والطرق اللذيذة لإعداد الكيك. وسنتناول فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني طريقة عمل كيكة النايتي الهشة اللذيذة بطريقة سهلة ومكونات متواجدة في كل بيت.مكونات كيكة النايتي
تعد هذه الكيكة بمكونات متوفرة لدى الجميع وهي كالتالي:
- سبع ملاعق كبيرة دقيق.
- سبع ملاعق كبيرة زيت.
- سبع ملاعق كبيرة لبن.
- سبع ملاعق كبيرة سكر.
- ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- رشة ملح.
- كوب من المربى بنكهة الفراولة.
- ثلاث بيضات.
طريقة تحضير كيكة النايتي سهلة وبسيطة جدا ولا تتطلب جهد ولا وقت كبير وهي كتالي:
- نقوم بجلب إناء ونضع فيه الثلاث بيضات ونصف ملعقة فانيليا والسبع ملاعق من السكر، ونقوم بضربهم جيدا بالمضرب الكهربائي حتى تمتزج جميع المكونات ويذوب السكر في الخليط.
- نستمر في الضرب ونضيف للخليط أثناء الضرب السبع ملاعق من الزيت بالتدريج، وكذلك السبع ملاعق من اللبن بالتدريج.
- نقوم بخلط الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح ونخلطهم جيدا، ثم نضيفهم للخليط الذي قمنا بضربه بالمضرب الكهربائي ونخلط جميع المكونات جيدا.
- نقوم بصب الخليط على صينية مستطيلة الشكل على أن يكون سمك الكيكة 1 سنتيمتر.
- نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة 170 درجة مئوية وندخل الصينية الفرن لمدة ربع ساعة.
- نقوم بإخراج الصينية من الفرن ونقطع الكيكة الى نصفين ونضع كوب المربى على أحد النصفين ونوزعه جيدا بالتساوي ونلصقه بالنصف الاخر، ثم نقطع الكيكة لقطع مربعة أو مستطيلة حسب رغبة كل شخص ونصب عليها بعض الشيكولاتة السائلة ونضعها في الثلاجة حتى تبرد وتكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
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