عمل البيتي فور هش وطري ودايب دوب طعمه روعة زي المحلات بدون ماكينة لازم تجربية

عمل البيتي فور هش وطري ودايب دوب، قد يشبه البيتي فور كثير البسكويت ولكن البيتي فور يكون محشي بالمربي أو الشوكولاتة، كما يزين بالمكسرات أو جوز الهند كما أن أصل البيتي فور هو أكلة فرنسية، وان البيتي فور لا يمكن الاستغناء عنه في الأعياد والأفراح والآن سوف نقدم لكم طريقة عمل البيتي فور بطريقة جديدة في المنزل.

عمل البيتي فور هش وطري ودايب دوب

سوف نقدم لكم مكونات وطريقة البيتي فور في المنزل بطريقة سهله كما نقدم بعد الملاحظات التي يجب اتباعها لنجاح البيتي فور .

3 أكواب ونصف من الدقيق المنخول متعدد الاستخدامات .

كوب ونصف من السمن السائح .

كوب ونصف من السكر .

2 بيضة .

ملعقة واحدة صغيرة من البيكنج بودر .

1/2 ملعقة صغيرة من الفانيليا .

2 ملعقة كبيرة من فارمسيل .

2 ملعقة كبيرة من البندق مفروم .

قليل من المربي .

مكونات عمل البيتي فور

نحضر وعاء ونخلط به كل المواد الجافة مثل الدقيق والبيكنج بودر والفانيليا . نحضر وعاء اخر ونخفق بع السمن والسكر باستخدام المضرب الكهربائي حتى يكون مثل الكريمة ثم نضيف إلي خليط السكر البيض ونضربهم مرة اخري بالمضرب الكهربائي . ثم نضيف المواد الجافة إلي خليط البيض ونعجنهم جيداً حتى تصبح عجينة لينه متماسكة . نسخن الفرن على درجة حرارة متوسطة 200 مْ . نحضر الصاج أو الصينية وندهنها بقليل من السمن ونقوم بتشكيل البيتي فور بالأشكال التي نفضلها ونرصها في الصاج، ونستمر في ذلك حتى ننتهي من الكمية كلها . ندخل البيتي فور إلي الفرن حتى يصبح لونه ذهبي، بعد ذلك نخرجه ونتركه حتي يبرد تماماً . بعد أن يبرد تماماً نضع طرف البيتي فور في المربي ثم نزينه بالشوكولاته الفارمسيل .

طريقة إعداد وتحضير البيتي فور

أولاً يجب مدة خبز البيتي فور لا تزيد عن 15 دقيقة ولا تقل عن 10 دقائق حتى ينضج جيداً .

لا تزيد عن 15 دقيقة ولا تقل عن 10 دقائق حتى ينضج جيداً . نلصق البيتي فور مع بعضة البعض بالمربي حتى يصبح شكله ثنائياً .

نشكل البيتي فور بعد لصقة بالمربي ثم نزينها بالشوكولاتة الفارماسيل أو المكسرات المبشورة .

كما يمكن تزين البيتي فور بجوز الهند والفستق المبشور .

وأخيراً يقدم البيتي فور مع الشاي والمشروبات الساخنة …… بالهناء والشفاء .

ملحوظة هامة للبيتي فور