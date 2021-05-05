طريقة كيك ديسباسيتو بالصوص الشوكولاتة السايح بطعم ولا أروع ، يوجد الكثير من طرق كيك الشوكولاتة ولكن هذه الطريقة مختلفة وطعم الصوص جديد وبمكونات بسيطة وبطريقة سهلة جداً هذه الطريقة لمجبين الشوكولاتة وعشاق الكيك، يمكنك عمل كيك الشوكولاتة وتقدميها لأطفالك مع كوب من الحليب أو لأفراد أسرتك مع كوب القهوة اللذيذ أو كوب من الشاي بعد الإفطار فاليوم سوف نقدم إليكم أفضل وأسهل طريقة ديسباسيتو كيك بالصوص الشوكولاتة السايح بطعم ولا أروع.

طريقة كيك ديسباسيتو

ديسباسيتو كيك مكون من طبقتين طبقة الأولي كيك إسفنجي هش وطري جداً و الطبقة الثانية مكونة من صوص ولا أروع منة وساهل جداً ومن أسهل الصوصات الشوكولاتة لو جربتيه سوف تعشقيه من سهولة تحضيره وطعمه الجميل والقوام السايح، فاليك مكونات كيك ديسباسيتو:

الطبقة الأولى الكيك ديسباسيتو:

كوب ونصف من الدقيق المنخول.

٣/٤ كوب سكر حبيبات.

نصف كوب كاكاو خام(اختاري نوع جيد لأفضل مذاق).

ملعقة صغيرة بيكينج باودر.

ملعقة صغيرة بيكينج صودا.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان (نسكافيه).

٢ بيضة.

٣/٤ كوب حليب.

ربع كوب زيت نباتي.

نصف كوب ماء ساخن.

الطبقة الثانية صوص الشوكولاتة:

علبة حليب محلى مكثف (حوالي ٤٠٠ جرام).

ربع كوب كاكاو خام.

علبة قشطة ( ١٧٠ جرام) من نصف كوب لكوب حسب الذوق في تخفيف حلاوة الصوص ولقد قدمنا في مقالتنا السابقة طريقة عمل ليزي كيك .

أولاً نحضر وعاء كبير ونضع كل المكونات الجافة وهي الدقيق المنخول -سكر -كاكاو -رشه الملح -بيكنج باودر -بيكنج صودا -قهوة سريعة الذوبان المعروفة بالنسكافيه ونخلط المكونات جيداً حنى يتداخل جميع المكونات كيك الشوكولاتة معاً .

معاً . في وعاء أخر نضع المواد السائلة كلاً من البيض المتروك في درجة حرارة الغرفة مسبقاً والحليب وزيت ونضربه بالمضرب اليدوي أو الكهربي ثم نضع معلقتين من الخليط الجاف أثناء الضرب ونضع الماء الساخنة ونخلطهم جيداً ونضع باقي الخليط الجاف.

نضع في قوالب أو صينية كبيرة على درجة حرارة 180 درجة مئوية في الفرن ونتركهم من حوال 25 -35 دقيقة .

كيفيه تحضير كيكة الشوكولاتة الإسفنجية

طريقة عمل صوص ديسباسيتو كيك