الخلطة السرية الرهيبة لمسحب البيك.. بالتفصيل طريقة عمل أصابع الدجاج المقرمشة اللذيذة

طريقة عمل مسحب البيك من أكثر أنواع البروستد بحثاً، مطاعم البيك السعودية تم تأسيسها في منتصف السبعينات في مدينة جدة من رجل الأعمال أبو غزالة واشتهرت السلسلة بتقديم الدجاج البروستد وانتشرت سلسلة المطاعم في المملكة لتصل إلى 64 فرعاً على مستوى المملكة، وجبات البيك هي الأكثرهم طلبا من العملاء، سوف نعرض لكي طريقة عمل أصابع الدجاج المقرمشة على طريقة البيك في المنزل بسهولة و يسر.

طريقة عمل مسحب البيك

المقادير

صدور دجاج مخلى.

مقدار ربع كوب من اللبن الرائب.

صلصة حارة جاهزة (Hot sauce) إذا كنتي تحبينه حار.

عصير ليمونه كاملة وبشر قشرتها.

مقدار ملعقة خل أبيض صغيرة.

مكعب مرق دجاج.

ملح.

توابل مكونة من فلفل أسود وثوم باودر و بصل باودر و زنجبيل باودر و بابريكا.

بقسماط ناعم.

قومي بفرد صدور الدجاج على لوح التقطيع و قومي باستخدام مطرقة اللحم و قومي بدق الصدور حتى تكون أقل سمكاً.

قومي بتقطيع الصدور إلى قطع مستطيلة ثم قومي باستخدام خلة أسنان بعمل ثقوب في قطع الدجاج حتى تتخللها التتبيله.

نقوم بتحضير التتبيله نحضر وعاء و نضع فيه البن الرائب و نضيف إلية عصير الليمون و بشر الليمون ز إضافة الملح و التوابل و الصلصة الحارة حسب الرغبة، و مكعب مرق الدجاج ثم امزجي الخليط جيدا، ثم ضعي قطع الصدور في التتبيله و غطى عليها و ضعيها في الثلاجة لليلة كاملة.

طريقة عمل دجاج مسحب البيكخلطة البيك السرية

نقوم بإخراج الصدور من الثلاجة ونحضر المكونات الجافة والتوابل في وعاء ونضع فيه بقصمات ونضيف له رشة ببايريكا وثوم بودر و بصل باودر و جنزبيل باودر، ثم نعد سائل القلي من بيض مخفوق و نضيف إليه قليل من اللبن الرائب و رشة فلفل اسود.

قومي بوضع قطع صدور دجاج في الخليط السائل ثم نضعها في المكونات الجافة ثم نعيدها في المكونات السائلة ثم في الجافة مرة أخرى، و قومي بإحضار إناء به زيت غزير و رفعة على النار حتى يسخن جيدا ثم نضع قطع الصدور بالزيت بحيث تكون مغمورة تماماً حتى تأخذ اللون الذهبي ثم ننشلها و نضعها على ورق مطبخ لتتخلص من الزيت الزيادة ثم قدميها لأولادك مع صوص الثومية، وهذه هي طريقة عمل مسحب البيك الأصلية.