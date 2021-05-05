أسرار المحترفين لعمل المعمول الهش اللذيذ بطريقة سهلة ومكونات اقتصادية

طريقة عمل المعمول أحد أكثر أنواع الحلويات بحثاً مع اقتراب عيد الفطر المبارك، من الجدير بالذكر أن تاريخ المعمول يرجع إلى الفراعنة، قد وجد في عادات المصريون القدماء على جدران المعابد فكانوا يقدمونه في المناسبات والأعياد، واشتهر في عدة عصور أخرى مثل العصر العثماني والعصر الفاطمي، و اشتهرت به كل الدول العربية مع بعض الاختلاف البسيط في الحشو بالتمر والمكسرات. طريقة عمل المعمول طريقة عمل المعمول المكونات واحد كيلو دقيق ابيض المخصص للحلويات وليس المخصص للمخبوزات و يكون منخول جيداً مرتين على الأقل ليتخلله هواء.

200 جرام زبده يفضل النيوزيلندي التي بدون ملح.

معلقتين كبيرتين من السمن البلدي.

نصف كوب زيت الذرة.

ست معالق كبيرة من الحليب البودرة.

سكر سنترافيش (السكر البودرة).

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من البيكينغ باودر

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية الجافة.

تمر عجوة للحشو. طريقة معمول التمر سهل طريقة معمول التمر سهل نحضر إناء وضعي فيه الدقيق و أضيفي إلية اللبن البودرة و البكنج بوادر و نصف معلقة الملح الصغيرة و نقوم بخلط المكونات الجافة كلها جيدا.

ثم نقوم بقدح السمن مع الزبدة مع الزيت على نار هادئة حتى تذوب السمن والزبدة بالكامل ونضيفها إلى الدقيق.

ثم ضعي الخميرة الفورية في ربع كوب ماء دافئ مع معلقة سكر ونتركها ربع ساعة حتى تتضاعف كمية الخميرة ثم نضيفها إلى الدقيق.

نبدأ بالعجن مع إضافة الماء بكميات قليلة حتى نحصل على قوام مطاطي للعجين يسهل تشكيلة.

ضعي العجين في مكان دافئ وغطى العجين لمدة نصف ساعة حتى تخمر وترتفع.

قومي بتقسيم العجين إلى قطع مثل الكرة وقومي بتشكيل العجين على شكل طبق ثم ضعي قطعة عجوة في المنتصف ثم أغلقي العجين وشكليها على شكل كرة.

تستطيعي استعمال مكبس التشكيل ونضعه على الكرة ونضغط ضغطة بسيطة سيتم تشكيلها وتستطيعي رص قطع المعمول في الصاج و اتركي مسافة بين كل قطعة و أخرى. تسوية المعمول الهش تسوية المعمول الهش قومي بإحماء الفرن عند درجة 200 درجة لمدة 15 دقيقة حتى يسخن ثم ضعي الصاج داخل الفرن لمدة تتراوح من 20 دقيقة إلى 30 دقيقة حتى تكتسب اللون الذهبي الجميل، ثم قومي بإخراج المعمول ورصه في طبق و رش سكر سنترافيش (السكر البودرة) على الوجه للتزين، وكانت هذه طريقة عمل المعمول الهش السهلة. الوسوم

طريقة عمل المعمول أحد أكثر أنواع الحلويات بحثاً مع اقتراب عيد الفطر المبارك، من الجدير بالذكر أن تاريخ المعمول يرجع إلى الفراعنة، قد وجد في عادات المصريون القدماء على جدران المعابد فكانوا يقدمونه في المناسبات والأعياد، واشتهر في عدة عصور أخرى مثل العصر العثماني والعصر الفاطمي، و اشتهرت به كل الدول العربية مع بعض الاختلاف البسيط في الحشو بالتمر والمكسرات. طريقة عمل المعمول طريقة عمل المعمول المكونات واحد كيلو دقيق ابيض المخصص للحلويات وليس المخصص للمخبوزات و يكون منخول جيداً مرتين على الأقل ليتخلله هواء.

200 جرام زبده يفضل النيوزيلندي التي بدون ملح.

معلقتين كبيرتين من السمن البلدي.

نصف كوب زيت الذرة.

ست معالق كبيرة من الحليب البودرة.

سكر سنترافيش (السكر البودرة).

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من البيكينغ باودر

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية الجافة.

تمر عجوة للحشو. طريقة معمول التمر سهل طريقة معمول التمر سهل نحضر إناء وضعي فيه الدقيق و أضيفي إلية اللبن البودرة و البكنج بوادر و نصف معلقة الملح الصغيرة و نقوم بخلط المكونات الجافة كلها جيدا.

ثم نقوم بقدح السمن مع الزبدة مع الزيت على نار هادئة حتى تذوب السمن والزبدة بالكامل ونضيفها إلى الدقيق.

ثم ضعي الخميرة الفورية في ربع كوب ماء دافئ مع معلقة سكر ونتركها ربع ساعة حتى تتضاعف كمية الخميرة ثم نضيفها إلى الدقيق.

نبدأ بالعجن مع إضافة الماء بكميات قليلة حتى نحصل على قوام مطاطي للعجين يسهل تشكيلة.

ضعي العجين في مكان دافئ وغطى العجين لمدة نصف ساعة حتى تخمر وترتفع.

قومي بتقسيم العجين إلى قطع مثل الكرة وقومي بتشكيل العجين على شكل طبق ثم ضعي قطعة عجوة في المنتصف ثم أغلقي العجين وشكليها على شكل كرة.

تستطيعي استعمال مكبس التشكيل ونضعه على الكرة ونضغط ضغطة بسيطة سيتم تشكيلها وتستطيعي رص قطع المعمول في الصاج و اتركي مسافة بين كل قطعة و أخرى. تسوية المعمول الهش تسوية المعمول الهش قومي بإحماء الفرن عند درجة 200 درجة لمدة 15 دقيقة حتى يسخن ثم ضعي الصاج داخل الفرن لمدة تتراوح من 20 دقيقة إلى 30 دقيقة حتى تكتسب اللون الذهبي الجميل، ثم قومي بإخراج المعمول ورصه في طبق و رش سكر سنترافيش (السكر البودرة) على الوجه للتزين، وكانت هذه طريقة عمل المعمول الهش السهلة.

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