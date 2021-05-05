بمقادير مظبوطة طريقة عمل الغريبة الناعمة في المنزل بطعم يذوب ذوبان في الفم

في هذه الأيام ومع اقتراب عيد الفطر تتجه معظم السيدات إلي البحث عن أفضل الطرق لعمل كحك العيد وجميع أنواع المخبوزات، لأن هذا يدل علي الفرحة والعادة التي تعود عليها كل الناس في استقبال العيد، فمن هذه المخبوزات هي الغريبة الناعمة وهي تعد من أشهر وأجمل حلويات العيد، والتي تعرف منذو القدم وأنها تعتبر من أنواع المخبوزات الفخمة التي يتم تقديمها في المناسبات للضيوف، وتتميز الغريبة أنها سهلة جدا في طريقة تحضيرها ومكوناتها من أبسط ما يكون ومتوافرة وموجودة في أي مطبخ فهي لا تحتاج أكثر من الدقيق والسمنة والسكر، حيث أنها من الحلويات التي يعشقها عدد كبير من الأشخاص وصغار السن لطعمها اللذيذ وتدوب في الفم عند تناولها. طريقة عمل الغريبة الناعمة في المنزل طريقة عمل الغريبة الناعمة في المنزل إليكي مكونات عمل الغريبة بالمقادير المظبوطة المكونات ثلاثة أكواب من الدقيق.

كوب واحد من السكر الناعم البودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

ربع ملعقة صغيرة من المستكة المطحونة.

كوب واحد من السمنة البلدي. طريقة تحضير الغريبة الناعمة تشغيل الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية حتي يتم تسخينها.

يتم تحضير صواني ونقوم بدهنها بملعقة من السمنة، أو لا نقوم بدهنها لأن الغريبة تحتوي علي كمية سمنة مناسبة تجعلها لا تلتصق بالصينية.

نجهز طبق ونضع به كمية السكر المطلوبة وكمية السمنة البلدي، ثم نقوم بتحضير مضرب البيض الكهربائي ويتم تشغيله علي سرعة متوسطة، حتي يصبح هذا الخليط لونه فاتح وقوامه كريمي هش.

وبعد ذلك يتم إضافة ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة وكمية الدقيق، ثم نقوم بتشغيل المضرب مرة أخري علي نفس السرعة ثم نضيف المستكة المطحونة ونستمر في الضرب حوالي سبع دقائق حتي يتم الوصول إلي عجينة طرية ومتماسكة.

ثم نقوم بأخذ قطعة من هذه العجينة ويتم تشكيلها علي شكل كور ووضعها في الصينية، ويتم الضغط عليها وممكن أن نضع عليها لوز ومن الأفضل أن نترك مسافة بين كل واحدة.

يتم وضع هذه الصواني في الفرن ونتركها لمدة عشر دقائق حتي يكون لونها ذهبي فاتح وبعد ذلك يتم إخراجها. طريقة تحضير الغريبة الناعمة الوسوم

في هذه الأيام ومع اقتراب عيد الفطر تتجه معظم السيدات إلي البحث عن أفضل الطرق لعمل كحك العيد وجميع أنواع المخبوزات، لأن هذا يدل علي الفرحة والعادة التي تعود عليها كل الناس في استقبال العيد، فمن هذه المخبوزات هي الغريبة الناعمة وهي تعد من أشهر وأجمل حلويات العيد، والتي تعرف منذو القدم وأنها تعتبر من أنواع المخبوزات الفخمة التي يتم تقديمها في المناسبات للضيوف، وتتميز الغريبة أنها سهلة جدا في طريقة تحضيرها ومكوناتها من أبسط ما يكون ومتوافرة وموجودة في أي مطبخ فهي لا تحتاج أكثر من الدقيق والسمنة والسكر، حيث أنها من الحلويات التي يعشقها عدد كبير من الأشخاص وصغار السن لطعمها اللذيذ وتدوب في الفم عند تناولها. طريقة عمل الغريبة الناعمة في المنزل طريقة عمل الغريبة الناعمة في المنزل إليكي مكونات عمل الغريبة بالمقادير المظبوطة المكونات ثلاثة أكواب من الدقيق.

كوب واحد من السكر الناعم البودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

ربع ملعقة صغيرة من المستكة المطحونة.

كوب واحد من السمنة البلدي. طريقة تحضير الغريبة الناعمة تشغيل الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية حتي يتم تسخينها.

يتم تحضير صواني ونقوم بدهنها بملعقة من السمنة، أو لا نقوم بدهنها لأن الغريبة تحتوي علي كمية سمنة مناسبة تجعلها لا تلتصق بالصينية.

نجهز طبق ونضع به كمية السكر المطلوبة وكمية السمنة البلدي، ثم نقوم بتحضير مضرب البيض الكهربائي ويتم تشغيله علي سرعة متوسطة، حتي يصبح هذا الخليط لونه فاتح وقوامه كريمي هش.

وبعد ذلك يتم إضافة ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة وكمية الدقيق، ثم نقوم بتشغيل المضرب مرة أخري علي نفس السرعة ثم نضيف المستكة المطحونة ونستمر في الضرب حوالي سبع دقائق حتي يتم الوصول إلي عجينة طرية ومتماسكة.

ثم نقوم بأخذ قطعة من هذه العجينة ويتم تشكيلها علي شكل كور ووضعها في الصينية، ويتم الضغط عليها وممكن أن نضع عليها لوز ومن الأفضل أن نترك مسافة بين كل واحدة.

يتم وضع هذه الصواني في الفرن ونتركها لمدة عشر دقائق حتي يكون لونها ذهبي فاتح وبعد ذلك يتم إخراجها. طريقة تحضير الغريبة الناعمة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بمقادير مظبوطة طريقة عمل الغريبة الناعمة في المنزل بطعم يذوب ذوبان في الفم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.