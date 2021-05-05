تكات تحضير وحشو القطايف المقرمشة في البيت بمكونات اقتصادية

عديد منا يُحب القطايف وبالتحديد بشهر رمضان المبارك عقب الإفطار، إذ أنها من روحانيات الإفطار، لهذا تستطيع أن تقوم بعمل القطايف كحلوى وتستطيع أن تقوم بحشوها بالزيتون والجبنة، ويعتبر ذلك النوع من بين الأنواع الحادقة، ومعروفًا عنها أنها لا تقوم بإعطاء سعرات حرارية، ولكن ينبغي تجنب الإكثار من تناولها كحلوى.تكات تحضير وحشو القطايف
نقدم لكم طريقة تحضير القطايف وحشوها حيث تعتبر القطايف من أبرز الحلويات وأطعمها، والتي يكون طعمها لذيذ وشهي ومذاق متنوع، كما أنه من الممكن أن يتم حشو القطايف بعدة حشوات، وفيما بعد سوف نقوم بالتعرف على الطريقة الخاصة بعمل القطايف مع طريقة حشوها.مكونات عجينة القطايف
- ½ كوب سميد خشن.
- ملعقة صغيرة ماء ورد.
- كوبان من الدقيق الأبيض الفاخر.
- ثلاثة أكواب ماء
- ملعقتين صغيرتين نشأ.
- ملعقتين سكر حسب الرغبة
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- أولًا قومي بوضع الدقيق ببولة عميقة، ومن ثم قومي بإضافة البيكنج بودر، مع السكر والملح والنشا، ومن ثم نمزجهم جيدًا.
- قومي بصنع حفرة بالمزيج مع وضع الماء ومن ثم التحريك.
- أصيفي ماء الورد في مع الماء.
- قومي بتغطية العجينة بواسطة كيس نايلون وأعلاه قطعة قماش، مع تركها حتى مرور ٦٠ دقيقة أو ساعتين لكي تختمر.
- قومي بنزع الغطاء عقب التأكد من تخمر العجينة.
- ومن ثم قومي بسكب العجين بقارن ليكون على شكل دائري، وتركه حتى أربع دقائق أو إلى أن يتم ظهور ثقوب بالجهة الأخرى من العجينة.
- ومن ثم قومي بوضع فوطة، ووضع القطايف الساخنة بها حتى تبرد.
- يتم تحضير الحشو، لكي يتم حشو القطائف بها ومن ثم إغلاقها.
- في النهاية بمقلاة عميقة قومي بوضع القليل من الزيت لتقومي بتحمير القطايف إلى أن تنالين على لون ذهبي.
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عديد منا يُحب القطايف وبالتحديد بشهر رمضان المبارك عقب الإفطار، إذ أنها من روحانيات الإفطار، لهذا تستطيع أن تقوم بعمل القطايف كحلوى وتستطيع أن تقوم بحشوها بالزيتون والجبنة، ويعتبر ذلك النوع من بين الأنواع الحادقة، ومعروفًا عنها أنها لا تقوم بإعطاء سعرات حرارية، ولكن ينبغي تجنب الإكثار من تناولها كحلوى.تكات تحضير وحشو القطايف
نقدم لكم طريقة تحضير القطايف وحشوها حيث تعتبر القطايف من أبرز الحلويات وأطعمها، والتي يكون طعمها لذيذ وشهي ومذاق متنوع، كما أنه من الممكن أن يتم حشو القطايف بعدة حشوات، وفيما بعد سوف نقوم بالتعرف على الطريقة الخاصة بعمل القطايف مع طريقة حشوها.مكونات عجينة القطايف
- ½ كوب سميد خشن.
- ملعقة صغيرة ماء ورد.
- كوبان من الدقيق الأبيض الفاخر.
- ثلاثة أكواب ماء
- ملعقتين صغيرتين نشأ.
- ملعقتين سكر حسب الرغبة
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- أولًا قومي بوضع الدقيق ببولة عميقة، ومن ثم قومي بإضافة البيكنج بودر، مع السكر والملح والنشا، ومن ثم نمزجهم جيدًا.
- قومي بصنع حفرة بالمزيج مع وضع الماء ومن ثم التحريك.
- أصيفي ماء الورد في مع الماء.
- قومي بتغطية العجينة بواسطة كيس نايلون وأعلاه قطعة قماش، مع تركها حتى مرور ٦٠ دقيقة أو ساعتين لكي تختمر.
- قومي بنزع الغطاء عقب التأكد من تخمر العجينة.
- ومن ثم قومي بسكب العجين بقارن ليكون على شكل دائري، وتركه حتى أربع دقائق أو إلى أن يتم ظهور ثقوب بالجهة الأخرى من العجينة.
- ومن ثم قومي بوضع فوطة، ووضع القطايف الساخنة بها حتى تبرد.
- يتم تحضير الحشو، لكي يتم حشو القطائف بها ومن ثم إغلاقها.
- في النهاية بمقلاة عميقة قومي بوضع القليل من الزيت لتقومي بتحمير القطايف إلى أن تنالين على لون ذهبي.
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