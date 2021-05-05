تكات تحضير وحشو القطايف المقرمشة في البيت بمكونات اقتصادية

عديد منا يُحب القطايف وبالتحديد بشهر رمضان المبارك عقب الإفطار، إذ أنها من روحانيات الإفطار، لهذا تستطيع أن تقوم بعمل القطايف كحلوى وتستطيع أن تقوم بحشوها بالزيتون والجبنة، ويعتبر ذلك النوع من بين الأنواع الحادقة، ومعروفًا عنها أنها لا تقوم بإعطاء سعرات حرارية، ولكن ينبغي تجنب الإكثار من تناولها كحلوى.

تكات تحضير وحشو القطايف

نقدم لكم طريقة تحضير القطايف وحشوها حيث تعتبر القطايف من أبرز الحلويات وأطعمها، والتي يكون طعمها لذيذ وشهي ومذاق متنوع، كما أنه من الممكن أن يتم حشو القطايف بعدة حشوات، وفيما بعد سوف نقوم بالتعرف على الطريقة الخاصة بعمل القطايف مع طريقة حشوها.

½ كوب سميد خشن.

ملعقة صغيرة ماء ورد.

كوبان من الدقيق الأبيض الفاخر.

ثلاثة أكواب ماء

ملعقتين صغيرتين نشأ.

ملعقتين سكر حسب الرغبة

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.