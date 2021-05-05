طريقة عمل السابليه بالشوكولاتة ، من أسهل حلويات العيد بطريقة بدون تعقيد وسهلة وسريعة يمكنك تحضيره في المنزل بدلاً من شرائه بطعم أحلي من الجاهز وبمقادير ومكونات مضبوطة موجودة داخل كل بيت، في مقالتنا اليوم نقدم لكم طريقة عمل السابليه بالشوكولاتة للمبتدئين، وصفة ناجحة من أول مرة وستحصلين علي ألذ سابليه بالشوكولاتة أحلي من الجاهز.

طريقة عمل السابليه بالشوكولاتة

سنقوم بذكر مكونات السابليه بالشوكولاتة، وخطوات تحضير السابليه بالشوكولاتة بالتفصيل، فقط التزم بالمقادير ووقت التسوية حتى تنجح وصفة السابليه بالشوكولاتة.

300 جرام من الدقيق الفاخر حتى تنجح عجينة السابليه .

3/4 كوب سكر باودر.

بيضة بدرجة حرارة الغرفة لطعم سابليه بالشوكولاتة مضبوط.

كوب من الزبدة الغير مملح بدرجة حرارة الغرفة.

1/2 ملعقة من الفانيليا صغيرة .

اخفقي الزبدة حتى تصبح كريمي، ثم أضيفي السكر الباودر وادمجيهم للوصول إلي قوام كريمي .

أضيفي البيض مع الفانيليا واخفقيهم، ثم أضيفيهم علي الزبدة والسكر .

اخفقي حتى تندمج مع باقي المكونات، ثم أضيفي الدقيق بدون المبالغة في التقليب، حتى تنجح في تحضير السابليه بالشوكولاتة .

. ثم قومي بتغليف عجينة السابليه بالشوكولاتة، واتركيها في الثلاجة مدة ساعة، حتى تتماسك العجينة ويسهل عليك فردها.

واتركيها في الثلاجة مدة ساعة، حتى تتماسك العجينة ويسهل عليك فردها. قومي بفرد العجينة علي ورق من الزبدة من فوق وتحت، وقومي بفردها بسمك ليس رفيع.

وباستخدام القطاعات المدورة أو المربعات، قومي بتقطيع عجينة السابليه بالشوكولاتة، وعلي صينية قومي بإدخالهم الفريزر لمدة 10 دقائق، يسهل عليك من رفع العجينة من الصينية بعد تقطيعها.

وعلي صينية قومي بإدخالهم الفريزر لمدة 10 دقائق، يسهل عليك من رفع العجينة من الصينية بعد تقطيعها. علي صينية ضعي ورق من ورق الزبدة، وضعي قطع السابليه متباعدة قليلاً.

متباعدة قليلاً. في فرن ساخن مسبقاً علي حرارة 160 درجة، ضعي صينية السابليه بالشوكولاتة مدة من 10 ل 15 دقيقة مع المتابعة المستمرة.

مدة من 10 ل 15 دقيقة مع المتابعة المستمرة. حتى يأخذ سابليه الشوكولاتة لون ذهبي من القاع ومن الأحرف، قومي بخروجها من الفرن، واتركي السابيله يبرد حتى تقومي بتحضير الشوكولاتة للتزيين، وتغطية السابليه بالشوكولاتة.

200 جرام شوكولاتة .

100 جرام من كريمة الحلويات السائلة .

مقادير عجينة السابليه بالشوكولاتةخطوات التحضيرطريقة التزيين

ادخلي الشوكولاتة مع الكريمة الميكروويف أو علي حمام ماء، حتى يذوبوا معاً وتحصلي علي صوص شوكولاتة، ثم قومي بوضع الشوكولاتة علي السابليه، ويمكنك وضع طبقتين من السابليه بينهم ملعقة من المربي؛ لتماسكهم، وتزيينهم بالشوكولاتة اللذيذة، واستمتعي بألذ وأسهل طريقة عمل السابليه بالشوكولاتة.