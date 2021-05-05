طريقة عمل الشاورما السوري: بطريقة مختلفة وجميلة لعام 2021

نتحدث اليوم عن طريقة عمل الشاورما السوري ، وتعتبر من أفضل الوجبات التي تقدم في معظم الأوقات، وتحتوي سعرات حرارية وتتميز بالطعم الرائع ورائحة جميلة، وتشتهر في جميع الدول العربية وأنحاء العالم أيضا، ويمكن شرائها جاهزة لاكن يفضل عملها في المنزل بسبب فيروس كورونا حراصا علي سلامة أطفالكم، ويحب تناولها الصغار جداً وأيضا عملها باقل تكلفة ويمكن عملها بأكثر من طريقة مثل فتة الشاورما السوري أو الوجبة العربي أو شاورما السوري اللحمة سوف نتعرف من خلال مقالنا هذا عن مكونات الشاورما السورية وطريقة عمل الشاورما السوري باختصار في الوقت. مكونات طريقة عمل الشاورما السوري مكونات طريقة عمل الشاورما السوري سوف نتعرف علي مكونات الشاورما السوري وهي كالتالي:- نصف كيلو من الدجاج المخلي.

حبة من البصل مفرومة.

2حبه من ثمرة الطماطم.

ثلاث حبات من الفلفل الحلو الألوان.

4 أكوب من الماء.

معلقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود.

بهارات الشاورما السورية.

نصف كوب من الخل الأبيض.

معلقتين من عصير الليمون.

القليل من البصل البودرة.

نصف كوب من الزيت. مكونات حشو الشاورما السوري عيش الشاورما السوري علي حسب الكمية (خبز الشراك او الصاج).

كوب من المايونيز.

بطاطس مقلية.

مخلل زيتون وخيار. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف علي طريقة تحضير وطريقة عمل الشاورما السوري وهي كالآتي : نحضر وعاء ونضع بداخله الخل والدقيق وعصير الليمون ونضيف الدجاج لمدة 5 دقايق حتي نغسل الدجاج جيداً ثم نقطع الدجاج ألي شرائح ونضعها جانبا. ثم نقوم بتقطيع الطماطم لمكعبات صغيرة ونقطع الفلفل الألوان ألي شرائح طولية ومتساوية. تتبيله الشاورما السورية نحضر إناء عميق. ونضع فيه الماء، وبهارات الشاورما، والبصل البودرة، والخل، والفلفل الأسود، والملح ثم نقلب المكونات جيداً، ونضع قطع الدجاج ونغطي الإناء ونترك الدجاج لمدة ساعة أو اكثر في التتبيلة حتي تشرب المكونات بشكل جيد ثم نضع المقلاة علي النار ونضيف فيها الزيت وننتظر حتي تسخن. ثم نضيف البصل ونقلب حتي تذبل ثم نضيف قطع الدجاج ونقلبها جيداً ثم نضيف الفلفل الألوان، ونقلب بعض الوقت ثم نضيف الطماطم. ونستمرّ في التقليب حتي تنضج تماما ثم نطفي النار. حشو الشاورما السوري نفرد الخبز على سطح مسطح ثم ندهن كل رغيف بطبقة من المايونيز ثم نضيف طبقة من الشاورما، وبعض أصابع البطاطس المقلية، ونضيف بعض المخلل ثم نلف الرغيف علي شكل رول حتي ننتهي من الكمية، ونكون ساندويش الشاورما السوري. ثم نضع مقلاة كبيرة على النار بسيطة، ونتركها حتي تسخن جيداً ثم نضع ساندويتشات الشاورما السوري عليها، ونتركها لمدة 2 دقيقة حتى يصبح الرغيف باللون الذهبي ثم نقلبه الجنب الأخر ونستمر علي هذه الخطوات حتي ننتهي من الكمية كاملا من الساندويشات. ثم نضعها علي طبق وتقدم ويقدم بجانبها المخل والطحينة والكاتشب والبطاطس المقلية ونقدمها ساخنة بإلف هنا وشفا. الوسوم

نتحدث اليوم عن طريقة عمل الشاورما السوري ، وتعتبر من أفضل الوجبات التي تقدم في معظم الأوقات، وتحتوي سعرات حرارية وتتميز بالطعم الرائع ورائحة جميلة، وتشتهر في جميع الدول العربية وأنحاء العالم أيضا، ويمكن شرائها جاهزة لاكن يفضل عملها في المنزل بسبب فيروس كورونا حراصا علي سلامة أطفالكم، ويحب تناولها الصغار جداً وأيضا عملها باقل تكلفة ويمكن عملها بأكثر من طريقة مثل فتة الشاورما السوري أو الوجبة العربي أو شاورما السوري اللحمة سوف نتعرف من خلال مقالنا هذا عن مكونات الشاورما السورية وطريقة عمل الشاورما السوري باختصار في الوقت. مكونات طريقة عمل الشاورما السوري مكونات طريقة عمل الشاورما السوري سوف نتعرف علي مكونات الشاورما السوري وهي كالتالي:- نصف كيلو من الدجاج المخلي.

حبة من البصل مفرومة.

2حبه من ثمرة الطماطم.

ثلاث حبات من الفلفل الحلو الألوان.

4 أكوب من الماء.

معلقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود.

بهارات الشاورما السورية.

نصف كوب من الخل الأبيض.

معلقتين من عصير الليمون.

القليل من البصل البودرة.

نصف كوب من الزيت. مكونات حشو الشاورما السوري عيش الشاورما السوري علي حسب الكمية (خبز الشراك او الصاج).

كوب من المايونيز.

بطاطس مقلية.

مخلل زيتون وخيار. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف علي طريقة تحضير وطريقة عمل الشاورما السوري وهي كالآتي : نحضر وعاء ونضع بداخله الخل والدقيق وعصير الليمون ونضيف الدجاج لمدة 5 دقايق حتي نغسل الدجاج جيداً ثم نقطع الدجاج ألي شرائح ونضعها جانبا. ثم نقوم بتقطيع الطماطم لمكعبات صغيرة ونقطع الفلفل الألوان ألي شرائح طولية ومتساوية. تتبيله الشاورما السورية نحضر إناء عميق. ونضع فيه الماء، وبهارات الشاورما، والبصل البودرة، والخل، والفلفل الأسود، والملح ثم نقلب المكونات جيداً، ونضع قطع الدجاج ونغطي الإناء ونترك الدجاج لمدة ساعة أو اكثر في التتبيلة حتي تشرب المكونات بشكل جيد ثم نضع المقلاة علي النار ونضيف فيها الزيت وننتظر حتي تسخن. ثم نضيف البصل ونقلب حتي تذبل ثم نضيف قطع الدجاج ونقلبها جيداً ثم نضيف الفلفل الألوان، ونقلب بعض الوقت ثم نضيف الطماطم. ونستمرّ في التقليب حتي تنضج تماما ثم نطفي النار. حشو الشاورما السوري نفرد الخبز على سطح مسطح ثم ندهن كل رغيف بطبقة من المايونيز ثم نضيف طبقة من الشاورما، وبعض أصابع البطاطس المقلية، ونضيف بعض المخلل ثم نلف الرغيف علي شكل رول حتي ننتهي من الكمية، ونكون ساندويش الشاورما السوري. ثم نضع مقلاة كبيرة على النار بسيطة، ونتركها حتي تسخن جيداً ثم نضع ساندويتشات الشاورما السوري عليها، ونتركها لمدة 2 دقيقة حتى يصبح الرغيف باللون الذهبي ثم نقلبه الجنب الأخر ونستمر علي هذه الخطوات حتي ننتهي من الكمية كاملا من الساندويشات. ثم نضعها علي طبق وتقدم ويقدم بجانبها المخل والطحينة والكاتشب والبطاطس المقلية ونقدمها ساخنة بإلف هنا وشفا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الشاورما السوري: بطريقة مختلفة وجميلة لعام 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.