سر طريقة عمل أحلى سلطة الطحينة في البيت بمكونات بسيطة

سلطة الطحينة من أنواع السلطات المحببة إلى جميع أفراد الأسرة ويزداد الطلب عليها وتقدم كثيراً بجانب المشويات حيث أنه عندما نقوم بتناول اللحوم المشوية فيتم إعداد سلطة الطحينة وتقديمها وسوف نقوم بتقديم سلطة الطحينة اليوم بطريقة المحلات بحيث تظهر بطريقة مفضلة إلى جميع أفراد الأسرة بجميع التفاصيل المطلوبة والمقادير سوف نوضح طريقة إعداد سلطة الطحينة في المنزل في وقت بسيط وقصير قومي بإعدادها وتقديمها مع أصناف الأكل الذي يحبونه أفراد أسرتك.

سلطة الطحينة

قومي باتباع هذه المقادير والطريقة وسوف تستطيعين إعداد سلطة الطحينة في البيت وبمنتهى السهولة بمجموعة من المكونات البسيطة الموجودة في كل منزل قومي بإعداد سلطة الطحينة قدميها لأفراد أسرتك بجانب اللحوم المشوية مع الوجبات التي يحبونها.

كوب من الطحينة البيضاء.

خمس ملاعق صغيرة من عصير الليمون.

ربع ملعقة صغيره من الملح.

نصف كوب من الماء.

نصف ملعقة صغيره من الفلفل الأسود.

كوب من اللبن الرايب.

نحضر إناء عميق ونضع الطحينة البيضاء و عصير الليمون والملح الفلفل الأسود والماء واللبن الرايب و بواسطة مضرب من السلك يتم ضرب جميع المكونات جيداً حتى تتجانس ويصبح لدينا الخليط المطلوب بدون أي تكتلات.

مقادير سلطة الطحينةطريقة تحضير سلطة الطحينة

ويتم وضع سلطة الطحينة في طبق التقديم وبالهناء والشفاء.

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ثلاث ملاعق كبيرة من السمسم المحمص.

أربع ملاعق كبيرة من الطحينة السائلة.

ثلاثة أكواب من السبانخ المفرومة ناعم.

فصان من الثوم مفروم ناعم.

نحضر إناء ونضع به سلطة الطحينة مع الليمون مع الثوم المفروم ويتم ضرب المكونات بالمضرب السلك حتى نحصل على قوام بدون وجود أى تكتلات به.

يتم وضع إناء على نار متوسطة ويتم أضافه ورق السبانخ إلى الماء عندما يصل لدرجة الغليان وتترك السبانخ على النار لمدة ثلاث دقائق إلى أن يذبل ورق السبانخ.

بعد سلق ورق السبانخ يتم وضع في ماء بارد بعد ذلك يتم انتشاله و تصفيته من الماء نهائياً.

يتم وضع ورق السبانخ في طبق التقديم ويتم وضع سلطة الطحين عليه وتقلب جميع المكونات جيداً ويتم وضع السمسم المحمص على وجه الطبق ويقدم وبالهناء والشفاء.

طريقة تقديم سلطة الطحينة بالسبانخطريقة تحضير سلطه الطحينة بالسبانخ