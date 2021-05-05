دهنة واحدة من ماسك طبيعي لتفتيح البشرة لن تصدقي الفرق

كثير من النساء يبحث عن ماسك طبيعي لتفتيح البشرة والعناية به، كما يوجد عدة وصفات تساعد على حماية البشرة من أشعة الشمس وكل الأضرار التي تؤدي بالبشرة للخطر، ومن أكثر الماسكات التي تتناسب مع جميع أنواع البشرة، هي الماسكات الطبيعية المكونة من أعشاب ومواد طبيعية تساعد على حماية البشرة.ماسك طبيعي لتفتيح البشرة
الأفضل لحماية البشرة استخدام الماسكات الطبيعية بالإضافة بعد ذلك استعمال كريمات مرطبة تساعد على غلق المسام وحمايتها من أي أوساخ أو أشعة أو أتربة ضارة، ونستعرض معكم أفضل ماسك طبيعي لتفتيح البشرة.طريقة عمل ماسك طبيعي لتفتيح البشرة
يوجد عدة وصفات ونقوم بعرض طريقة ماسك الطحينة بماء الورد
مقادير ماسك الطحينة بماء الورد
- ملعقة كبيرة طحينة.
- ملعقة كبيرة مياه ورد.
- خمس نقاط من زيت لوز خام من الدرجة الأولى يباع لدي العطار.
- ملعقة صغيرة عصير ليمون.
- ملعقة صغيرة نشا.
- 3 ملاعق حليب كامل الدسم.
نضع كلًا من الطحينة وماء الورد وزيت اللوز وعصير الليمون والنشا في وعاء ونخلطهم جيدًا، ثم نضيف اللبن بشكل تدريجي ونستمر بالتقليب حتى ينتج خليط لين.
- طبقي هذا الماسك على البشرة وذلك بعد غسلها بالماء الدافئ كي تعمل على تفتيح المسام.
- نترك الماسك على البشرة حتى يجف وقومي بفركه كي يساعد على إزالة الجلد الميت والبثور السوداء من البشرة.
- اغسلي بشرتك بالماء وبعد ذلك يمكن وضع كريم مرطب على البشرة، كي يزيد من لمعان البشرة وحيويتها.
- لابد من استخدام هذه الوصفة مرتين على مدار الأسبوع للحصول على نتيجة إيجابية للبشرة، وتعد هذه أول ماسك من الأنواع الكثيرة، لذا يمكن استخدام ماسك طبيعي لتفتيح البشرة لكي تستمتعي ببشرة نضرة وجذابة وصحية.
- يمكن الاستبدال الطحينة بعسل النحل الأبيض فهو مفيد جداً للبشرة، فهو بعمل على تبيض البشرة بالإضافة إلى التخلص من الأوساخ والأتربة المتراكمة خاصة في البشرة الدهنية.
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كثير من النساء يبحث عن ماسك طبيعي لتفتيح البشرة والعناية به، كما يوجد عدة وصفات تساعد على حماية البشرة من أشعة الشمس وكل الأضرار التي تؤدي بالبشرة للخطر، ومن أكثر الماسكات التي تتناسب مع جميع أنواع البشرة، هي الماسكات الطبيعية المكونة من أعشاب ومواد طبيعية تساعد على حماية البشرة.ماسك طبيعي لتفتيح البشرة
الأفضل لحماية البشرة استخدام الماسكات الطبيعية بالإضافة بعد ذلك استعمال كريمات مرطبة تساعد على غلق المسام وحمايتها من أي أوساخ أو أشعة أو أتربة ضارة، ونستعرض معكم أفضل ماسك طبيعي لتفتيح البشرة.طريقة عمل ماسك طبيعي لتفتيح البشرة
يوجد عدة وصفات ونقوم بعرض طريقة ماسك الطحينة بماء الورد
مقادير ماسك الطحينة بماء الورد
- ملعقة كبيرة طحينة.
- ملعقة كبيرة مياه ورد.
- خمس نقاط من زيت لوز خام من الدرجة الأولى يباع لدي العطار.
- ملعقة صغيرة عصير ليمون.
- ملعقة صغيرة نشا.
- 3 ملاعق حليب كامل الدسم.
نضع كلًا من الطحينة وماء الورد وزيت اللوز وعصير الليمون والنشا في وعاء ونخلطهم جيدًا، ثم نضيف اللبن بشكل تدريجي ونستمر بالتقليب حتى ينتج خليط لين.
- طبقي هذا الماسك على البشرة وذلك بعد غسلها بالماء الدافئ كي تعمل على تفتيح المسام.
- نترك الماسك على البشرة حتى يجف وقومي بفركه كي يساعد على إزالة الجلد الميت والبثور السوداء من البشرة.
- اغسلي بشرتك بالماء وبعد ذلك يمكن وضع كريم مرطب على البشرة، كي يزيد من لمعان البشرة وحيويتها.
- لابد من استخدام هذه الوصفة مرتين على مدار الأسبوع للحصول على نتيجة إيجابية للبشرة، وتعد هذه أول ماسك من الأنواع الكثيرة، لذا يمكن استخدام ماسك طبيعي لتفتيح البشرة لكي تستمتعي ببشرة نضرة وجذابة وصحية.
- يمكن الاستبدال الطحينة بعسل النحل الأبيض فهو مفيد جداً للبشرة، فهو بعمل على تبيض البشرة بالإضافة إلى التخلص من الأوساخ والأتربة المتراكمة خاصة في البشرة الدهنية.
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