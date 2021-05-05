تعلمي كيفية تطويل الاظافر بوصفات طبيعية في البيت

تطويل الاظافر بوصفات طبيعية ، تبحث عنها الفتيات والسيدات، كما أن الأظافر تكون متكونة من طبقات عديدة من البروتين، تُدعى بالكيراتين، كذلك ترغب جميع الأشخاص في أن تحصل على أظافر جميلة وصحية، عن طريق السير على روتين رائع وسليم للاهتمام بالأظافر، وفيما يلي طرق طبيعية للحصول على أفضل شكل للأظافر.

تستطيعين أن تقومي بتطبيق الوصفات الطبيعية من المنزل التي تقوم بتعزيز نمو الأظافر كما تقوم بتقويتهم، وإعطائهم مظهر رائع.

مكونات خل التفاح لتطويل الأظافر

خل التفاح غير المفلتر “القليل”

ماء “القليل منه”

يتم مزج الماء مع خل التفاح بكميات كافية بوعاء صغير.

ومن ثم يتم غمس الأظافر بالمزيج حتى مرور بضع دقائق.

الماء الدافئ “بعضًا منها”

قطرتان من زيت جنين القمح واللبان.

أملاح البحر ذات الحبيبات الدقيقة، “٢ ملعقة”

قطرات الزيوت الأساسية، “بعضًا منها”

عصير الليمون “بعضًا منه”

يتم خلط الماء مع ملح البحر، ومن ثم يتم إضافة باقي المقادير بالوعاء.

يتم غمس بشرة الأظافر بالخليط.

يتم ترك الخليط على الأظافر حتى مرور 10-15 دقيقة.

ومن ثم يُغسل بالماء الدافئ، مع تركه حتى يجف.

يتم الترطيب بكريم اليدين.

زيت فيتامين هـ، “½ ملعقة صغيرة”

بضع قطرات من زيت شجرة الشاي.