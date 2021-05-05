أسرار كفتة الحاتي.. الخلطة السرية الأصلية زي الكبابجي بدون انكماش أو تفكك

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كفتة الحاتي من الأكلات المصرية الشهيرة وهناك البعض يعتقد أن الكفتة لا يمكن أن تكون مضبوطة إلا جاهزة حيث سر الخلطة و طريقة الإعداد سوف نقدم لكم في مقالنا طريقة عمل كفتة الكبابجي في المنزل، و ستكون مثل الجاهزة بالضبط ولكن أفضل في أنك تضمنين نوع اللحم وجودته.طريقة عمل كفتة الحاتي
أن الكفتة المشوية على الطريقة المصرية لها أكثر من وصفه سنقدم منها طريقة عمل كفتة الكبابجي في الفرن
المقادير
- كيلو جرام لحم ضأن مفروم ناعم مرتين على المفرمة و يمكن استخدام لحم بقرى او جاموسي احمر و نضيف لكل
- كيلو جرام 100 جرام من لية خروف و تفرم ناعمة أيضا.
- عدد 3 بصلة مبشورة.
- حبة طماطم مفرومة ناعم.
- عدد 2 ملعقة خل أبيض.
- عدد 3 ملاعق بقسماط ناعم.
- بهارات كفتة من العطار.
- رشة زعتر.
- قطعة واحدة من الفحم + قطعة دهن لتدخين الكفتة.
- نحضر إناء و نضع فيه اللحم المفروم مع إضافة البقسماط و الخل و البهارات و الملح و الزعتر و نفصل ماء البصل ونضع تفل البصل على الخليط.
- نقوم بعجن الخليط جيدا جدا لمدة 15 دقيقة على الأقل ثم يترك الخليط في الثلاجة لمدة نصف ساعة على الأقل ويفضل ساعة.
- نضيف عصير البصل إلى الطماطم المفرومة، و نحضر سيخ ثم اغمسي يدك في عصير البصل و الطماطم و ثم نقوم بتشكيل الكفتة على شكل أصابع، ثم قومي بإحماء الفرن و ضعيها في الفرن لمدة نصف ساعة حتى تنضج.
- قومي بوضع الفحم على عين البوتاجاز أثناء تسوية الكفتة حتى تحمر و تشتعل تماما، بعد نضج الكفتة ضعي قطعة الدهن في طبق معدني و ضعي عليها الفحم، وهذه سيعطي طعم كفتة الحاتي واتركيها لمدة خمس دقائق حتى يهدا الدخان.
- رشى بقدونس مفروم في أرضية الطبق، وتقدم مع سلطة طحينة و سلطة خضراء.
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كفتة الحاتي من الأكلات المصرية الشهيرة وهناك البعض يعتقد أن الكفتة لا يمكن أن تكون مضبوطة إلا جاهزة حيث سر الخلطة و طريقة الإعداد سوف نقدم لكم في مقالنا طريقة عمل كفتة الكبابجي في المنزل، و ستكون مثل الجاهزة بالضبط ولكن أفضل في أنك تضمنين نوع اللحم وجودته.طريقة عمل كفتة الحاتي
أن الكفتة المشوية على الطريقة المصرية لها أكثر من وصفه سنقدم منها طريقة عمل كفتة الكبابجي في الفرن
المقادير
- كيلو جرام لحم ضأن مفروم ناعم مرتين على المفرمة و يمكن استخدام لحم بقرى او جاموسي احمر و نضيف لكل
- كيلو جرام 100 جرام من لية خروف و تفرم ناعمة أيضا.
- عدد 3 بصلة مبشورة.
- حبة طماطم مفرومة ناعم.
- عدد 2 ملعقة خل أبيض.
- عدد 3 ملاعق بقسماط ناعم.
- بهارات كفتة من العطار.
- رشة زعتر.
- قطعة واحدة من الفحم + قطعة دهن لتدخين الكفتة.
- نحضر إناء و نضع فيه اللحم المفروم مع إضافة البقسماط و الخل و البهارات و الملح و الزعتر و نفصل ماء البصل ونضع تفل البصل على الخليط.
- نقوم بعجن الخليط جيدا جدا لمدة 15 دقيقة على الأقل ثم يترك الخليط في الثلاجة لمدة نصف ساعة على الأقل ويفضل ساعة.
- نضيف عصير البصل إلى الطماطم المفرومة، و نحضر سيخ ثم اغمسي يدك في عصير البصل و الطماطم و ثم نقوم بتشكيل الكفتة على شكل أصابع، ثم قومي بإحماء الفرن و ضعيها في الفرن لمدة نصف ساعة حتى تنضج.
- قومي بوضع الفحم على عين البوتاجاز أثناء تسوية الكفتة حتى تحمر و تشتعل تماما، بعد نضج الكفتة ضعي قطعة الدهن في طبق معدني و ضعي عليها الفحم، وهذه سيعطي طعم كفتة الحاتي واتركيها لمدة خمس دقائق حتى يهدا الدخان.
- رشى بقدونس مفروم في أرضية الطبق، وتقدم مع سلطة طحينة و سلطة خضراء.
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