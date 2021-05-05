تجهيز الوجبات السريعة بالمنزل في أقل من نصف ساعة لعام 2021

تعتبر الوجبات السريعة بالمنزل من الوجبات المنتشرة في كل بيت في مصر والسعودية ودول الخليج والوطن العربي، وتعتبر الوجبات السريعة من الأكلات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص، ومن السهل تنقيذ هذه الوجبات في المنزل بتكاليف قليلة جداً، ويكثر عملها أيضاً في شهر رمضان الكريم، وسوف نتناول في موضوعنا هذا طرق تجهيز الوجبات السريعة بالمنزل من خلال موقع ثقفني ونتمنى بأن تنال إعجابكم.

أولا الفاهيتا:-

تعد من الوجبات السريعة بالمنزل التي لا تستغرق أكثر من عشرون دقيقة ويتم عملها بالفراخ المتبلة وتمتع بالمذاق اللذيذ المقرمش.

مكونات عمل الفاهيتا

سوف نتحدث عن مكونات عمل الفاهيتا وهى كالآتي:-

كيلو من صدور الفراخ البانيه.

ملعقة صغيرة من الملح.

بصلة كبيرة مقطعة شرائح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

رشة خفيفة من جوزة الطيب.

ملعقة من الكاري.

توابل فراخ.

نصف كوب زيت.

فلفل أخضر.

طريقة تحضير الفاهيتا

سوف نتعرف على تحضير الفاهيتا وهى كما يلي:-

نقوم بتتبيل الفراخ بالتوابل ونحضر إناء ونضع به الزيت والفراخ المتبلة ونتركها لمدة عشر دقائق حتى تقترب من اللون الذهبي ثم نخرجها حتى يتم تصفيتها.

ثم بعد ذلك نحضر الاناء ونضع به الزيت أيضاً والبصل المقطع شرائح والفلفل الأخضر والفلفل الأسود وجوزة الطيب والكاري لمدة خمسة عشر دقيقة.

يعد الأنتهاء من الخطوة السابقة يتم سكبها على صدور البانيه المقلية.

تقدم على طبق التقديم بالهنا والشفا.

ثانياً الكبدة الإسكندراني:-

تعتبر الكبدة من الأكلات المنتشرة في مصر والوطن العربي، وهى أكلة شعبية يفضلها الكبار والصغار، ومن الوجبات السريعة بالمنزل يتم تنفيذها، وسوف نتعرف عليها في موضوعنا هذا طريقة تحضير الكبدة.

مكونات الكبدة الإسكندراني

سوف نتحدث عن مكونات الكبدة الإسكندراني وهى كما يلي:-

نصف كيلو كبدة.

كوب من الخل.

فص ثوم مفروم.

بصلة وسط شرائح.

فلفل أخضر وأصفر.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

ملعقة وسط من الكمون المطحون.

نصف كوب من الزيت.

طريقة التحضير

نتحدث اليوم على طريقة تحضير الكبدة وهى كالآتي:-

نقوم بغسل الكبدة بالخل وتقطيعها قطع مناسبة. نحضر إناء ونرفعه على النار ونضع به الزيت والبصل والفلفل الأخضر والأصفر والملح والكزبرة والكمون الثوم ثم نضع الكبدة ويتم التقليب جيداً ولمدة ربع ساعة. وتقدم على طبق التقديم وبالهنا والشفا.

ثالثا البطاطس المقلية:-

سوف نتحدث اليوم عن طبق أساسي من الوجبات السريعة بالمنزل والتي توفر في ميزانية البيت والوقت وسوف نتعرف على طريقة تحضير البطاطس في هذا الموضوع.

مكونات البطاطس المقلية

سوف نتحدث على مكونات البطاطس المقلية وهى كما يلي:-

بطاطس مقطعة.

كوب من الزيت.

ملعقة من الخل.

كوب من الماء.

خبز.

طريقة التحضير

نتعرف اليوم في موضوعنا هذا على تحضير البطاطس وهى كالآتي:-