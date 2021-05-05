طريقة تحضير البرازق السوري على أصوله في البيت بمكونات اقتصادية

البرازق السوري من أنواع الحلويات الموجودة في سوريا فهو عبارة عن بسكويت يتم تغطيته كاملاً بالسمسم والفسدق ويكون هذا البسكويت ذو طعم رائع فهو من أنواع الحلوى الخفيفة على المعدة المفضلة لدي الكبير والصغير ويعد من أهم أنواع الحلويات الموجودة في سوريا ولكنه منتشر ومشهور على مستوى العالم العربي كله ويتم إعداده وتجهيزه في كل البلاد وذلك لأنها سهلة التجهيز ولا يستغرق وقت طويل في إعداده.

البرازق السوري

من أنواع البسكويت السهل الذي لا يستغرق وقت طويل في إعداده وسوف نقوم بتقديمه اليوم بالإعتماد عن المكونات البسيطة من أجل تقديمها للعائلة، حيث تعد من الحلويات الكثيرة المطلب، ولا تستغرق نصف ساعة في إعدادها ويتم إعداده بخطوات سريعة.

كيلو من الدقيق الأبيض.

نصف كيلو من السمن النباتي.

ثلاثمائة وخمسون جرام من السكر الناعم.

ماء حسب الحاجة.

ثلاث ملاعق كبيرة من اللبن البودر.

ملعقة صغيرة من المحلب.

كيلو من السمسم.

كوب ونصف من السكر.

كوب ونصف من مربى المشمش.

ربع كوب من الماء.

يتم إحضار إناء ونقوم بنخل الدقيق ثم يتم إضافة اللبن البودر والمحلب ويتم تقليبهم جيداً حتى يختلطوا بعد ذلك نبدأ بإضافة السمن إلى المكونات السابقة ويتم تقليب جميع المكونات ونبدأ في عجن كل المكونات إلى بعضهما.

نقوم بإذابة السكر في الماء جيداً في إناء آخر ثم يبدأ وضعه على العجين السابق ونستمر في العجن إلى أن نحصل على عجينة طرية ومتماسكة ناعمة مثل الكريمة بعد ذلك يتم تغطية العجين وإدخاله إلى الثلاجة حوالي ساعة حتى يرتاح قبل أن نبدأ بتشكيلة.

بعد ذلك نبدأ بإخراج العجينة من الثلاجة ويتم تقطيعها إلى كرات صغيرة.

نبدأ بالضغط على كل كرة من العجين براحة اليد حتى تصبح على هيئة دائرة صغيرة ولها سمك رقيق بعد ذلك يتم وضع هذه العجينة في السمسم والفستق من جهة واحدة فقط بعد ذلك يتم وضعها في قالب الفرن.

يتم تشغيل الفرن قبل إدخال القالب داخله ويترك لمدة ربع ساعة على درجة حرارة 180 درجة مئوية بعد ذلك يتم إدخال القالب الذي وضع فيه البرازق داخل الفرن ويوضع لمدة ربع ساعة وبعد ذلك يتم إخراجها و نتركها حتى تبرد ويتم تقديمها في طبق التقديم وبالهناء والشفاء.

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