طريقة عمل الفايش السريع للشيف نجلاء

طريقة عمل الفايش من الطرق السهلة والمميزة لأشهر المخبوزات المعروف بها المطبخ المصري، ويمكن تحضيره بالطريقة التقليدية، أو من خلال إضافة النكهات المميزة إليه، وهو يحتاج لوقت وجهد لتحضيره ولكنه في الأخير من المخبوزات الشهية والمميزة، وفي مقالنا هذا سوف نقوم بذكر الوصفات السهلة واللذيذة لعمل الفايش.

500 جرام من الدقيق.

2 ملعقة صغيرة خميرة فورية.

½ ملعقة كبيرة ملح.

2 ملعقة صغيرة من السمن.

2 ملعقة صغيرة من السكر.

4 ملاعق صغيرة من اللبن المجفف.

ماء حسب حاجة العجين.

2 ملعقة صغيرة كركم.

4 ملاعق صغيرة من المحلب مطحون.

نضع الخميرة الفورية في كمية ماء قليلة ونخلطها جيدًا. في وعاء العجن نضع الدقيق والسكر والملح والحليب المجفف والمحلب المطحون والكركم والخميرة المذابة في الماء ونخلط المكونات معا. نقوم بإضافة الماء حسب حاجة العجين، ونعجن المكونات جيدًا، مع ملاحظة عدم وضع كمية الماء مرة واحدة وإنما نضيف كمية قليلة وحسب حاجه العجين. نغطي العجينة لتتخمر لمدة 30 دقيقة. نقوم بفرد العجينة وتقسيمها لقسمين متساويين. نفرد القسم الأول من العجينة ونطرد منه الهواء ليكون هشًا عند تشكيله. نشكل العجين ثم نضعه على صاج داخل الفرن دون تشغيلها وتحته نضع وعاء به ماء ساخن حتى تتخمر العجينة ويزداد حجمها. ندخل الصاج للفرن لمدة 45 دقيقة وعلى درجة حرارة 250 درجة مئوية. نخرج الفايش من الفرن ونتركه ليبرد جانبًا. يترك الفايش ليوم كامل ثم نقطعه شرائح ونعيد رصه في الصاج وندخله للفرن على درجة حرارة 130 درجة مئوية ليتحمر ويتحمص.

500 جرام دقيق.

2 ملعقة صغيرة سكر.

½ ملعقة صغيرة ملح.

كمية مناسبة من الزيت.

½ كوب لبن زبادي.

½ كوب سمسم.

2 ملعقة صغيرة كركم.

½ كوب عدس مطحون.

½ ملعقة كبيرة خميرة فورية.

½ كوب دقيق.

½ كوب ماء فاتر.

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في وعاء نخلط كل من الدقيق والملح والسكر والزيت ونغطيهم ونترك الوعاء في مكان دافئ لـ 8 ساعات أو لليلة كاملة.