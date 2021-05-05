أحلي وأخف طريقة عمل كيك الشاي السريع الهش بطعم خيالي ومقادير مظبوطة

يعشق العديد من الأشخاص وخاصة الأطفال تناول كعكة الشاي وتعد تلك الكيكة من الاطعمة الخفيفة التي يمكن تناولها في الفطور او العشاء، ونظرًا لعدم معرفة العديد من السيدات بطريقة تحضيرها نقدم لكم من خلال موقعنا هذا كيفية تحضيرها في المنزل للعناية بصحة أطفالك بكل سهولة.

طريقة عمل كيكة الشاي

من أحلي أنواع الكيك والتي تتميز بخفتها وطعمها اللذيذ هي كيك الشاي، والتي يمكن لست المنزل بتحضيرها في 10 دقائق، فهي تعتبر من الكيك السريع والغير مكلف، فهو يحتوي على مكونات بسيطة جداً ويمكن إضافة العديد من النكهات التي تجعلها تتميز بطعم أروع، كإضافة نكهة البرتقال أو الشوكولاتة أو الفانيليا، وفي هذا المقال سنسرد لكم طريقة عملها بكل سهولة.

يعشق العديد من الأشخاص تناول كيكة الشاي وخاصة الأطفال لهذا يودون تناولها في كل وقت, ولكن هناك بعض السيدات الاتي لا يعرفون الطريقة الصحيحة لتحضيرها بالرغم من أنها تتسم بسهولة التحضير ولا تحتاج سوى القليل من المكونات والتي يتوافر غالبها في كافة المنازل ولها العديد من شتى الطرق لتحضيرها بالعديد من النكهات.

المكونات:

كوب من الدقيق الأبيض.

5 معالق من السكر.

3 معالق من الزيت.

6 معالق حليب.

2 معلقة كاكاو.

3 معالق زبادي.

ربع كوب من الماء

نحضر وعاء نظيف للعجن نقوم بوضع ربع كوب من الماء الفاتر ثم نضيف 5 معالق من السكر الأبيض المطحون و3 معالق من البيت الأبيض النقي و6 معالق من الحليب و3 معالق من الزبادي ونقوم بتقليبه جيدا بمضرب كهربائي او مضرب يدوي او باليد.

نستمر في العجن لمدة 4 دقائق حتى تختفي جميع المكونات السائلة مع بعضها البعض الزيت والحليب والزبادي والماء.

نحضر طبق ونضع فيه جميع المواد الجافة الدقيق والكاكاو والسكر ونقوم بتقليبه جيدا وكربونات الصوديوم ونستمر في التقليب لمدة 4 دقائق.

نبدأ ننزل بالمكونات الجافة على المواد السائلة مع الإستمرار في العجن حتي نحصل علي قوام كريمي.

نحضر صينية ومع بها رشة من الزيت الأبيض ونقوم بتوزيعها في جميع أنحاء الصينية ثم نضع رشة من الدقيق ونستمر في توزيعها في جميع أجزاء الصينية فوق الزيت لكي نكون طبقة عازلة في الصينية لكي تحمي عجينة الكيكة من الحرق.

نحضر عجينة الكيكة ونضعها في الصينية.

نشعل الفرن على نار متوسطة ونتركه لمدة 4 دقائق حتى تتوزع الحرارة في جميع أجزاء الفرن ثم نقوم بوضع صينية كيكة الشاي في الفرن ونتركها لمدة 6 دقائق لكي تتم عملية التسوية.

نخرج الكيكة مم من الفرن تقطع وتقدم بجوار الشاي.

طريقة تحضير كيك الشاي

يقترب عيد الفطر ويكثر البحث عن الحلويات اللذيذة التي سيتناولها الجميع في أفطار الصباح، والذي من ضمنها كيك الشاي الهش والسريع، والذي يمكن تناوله بجانب اللبن والشاي أو القهوة للضيوف وللعائلة والأطفال فهو محبب لديهم كثيراً، كما أنه كيك أقتصادي وغير مكلف وسهل في تحضيره يمكن لربة المنزل أن تقوم بتحضير في 10 دقائق.