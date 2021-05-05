أسهل خلطات طبيعية لعلاج تشققات الرجلين سوف تتعجبين من نتيجتها فى وقت قصير

هناك العديد من الأشخاص الذين يعانون من تشقق القدمين، والتي قد تعوقهم عن الحركة والمشي، لهذا يودون الحصول على حل طبيعي لعلاج تلك المشكلة للأبد، وخاصة بعد استخدام العديد من شتي الطرق الأخرى والتي قد تكون بلا أي نتيجة، ولهذا نقدم لكم من خلال موقعنا هذا بعض الطرق البسيطة التي تعمل على التخلص من تشققات الرجلين للأبد، ويتم ذلك من خلال استخدام مكونات طبيعية وآمنة على الجلد ولا تسبب له أي أثار جانبية فيما بعد. خلطة العسل وزيت الزيتون لعلاج تشققات الرجلين لعلاج تشققات الرجلين المكونات: ربع كوب من العسل الأبيض.

ملعقتان من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

قطع صغيرة القطن النظيف.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. طريقة التحضير نقوم بخلط زيت الزيتون مع العسل علي شويه من القطن النظيف

نقوم بوضع الخليط على الأصابع والتدليك بحركات دائريه لمدّة تتراوح من 15-20 دقيقة

ونقوم بتغطية جلد تشقق القدمين ببعض الجوارب القطنية

نقوم بعد مرور ذلك الوقت نقوم بغسل الكعبين بالمياه الباردة.

نقوم بتكرار تلك الخلطة ثلاث مرات من كل أسبوع وذلك لمدة ثلاثة أشهر متتالية أو إلى حين الحصول على النتيجة المرجو بها. خلطة الفازلين وعصير الليمون خلطة الفازلين وعصير الليمون المكونات: ملعقة كبيرة من الفازلين

من 5الى6 قطرات من عصير الليمون

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. طريقة التحضير: نقوم بنقع القدمين المتشققتين في الماء البارد وذاك لمدة تتراوح من مدة 20-25 دقيقة.

نقوم بخلط الفازلين مع قطرات عصير الليمون وزيت الزيتون، ومن ثم نقوم بتدلك القدمين بهم.

نقوم بتغطية بعد ذلك بتغطية القدمين يمكن ذلك من خلال ارتداء جوارب.

نقوم بعد مرور خمس وعشرون دقيقة بغسل القدمين بالمياه الفاترة والصابون.

نقوم بتكرار تلك الخلطة مرة من كل أسبوع. الوسوم

هناك العديد من الأشخاص الذين يعانون من تشقق القدمين، والتي قد تعوقهم عن الحركة والمشي، لهذا يودون الحصول على حل طبيعي لعلاج تلك المشكلة للأبد، وخاصة بعد استخدام العديد من شتي الطرق الأخرى والتي قد تكون بلا أي نتيجة، ولهذا نقدم لكم من خلال موقعنا هذا بعض الطرق البسيطة التي تعمل على التخلص من تشققات الرجلين للأبد، ويتم ذلك من خلال استخدام مكونات طبيعية وآمنة على الجلد ولا تسبب له أي أثار جانبية فيما بعد. خلطة العسل وزيت الزيتون لعلاج تشققات الرجلين لعلاج تشققات الرجلين المكونات: ربع كوب من العسل الأبيض.

ملعقتان من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

قطع صغيرة القطن النظيف.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. طريقة التحضير نقوم بخلط زيت الزيتون مع العسل علي شويه من القطن النظيف

نقوم بوضع الخليط على الأصابع والتدليك بحركات دائريه لمدّة تتراوح من 15-20 دقيقة

ونقوم بتغطية جلد تشقق القدمين ببعض الجوارب القطنية

نقوم بعد مرور ذلك الوقت نقوم بغسل الكعبين بالمياه الباردة.

نقوم بتكرار تلك الخلطة ثلاث مرات من كل أسبوع وذلك لمدة ثلاثة أشهر متتالية أو إلى حين الحصول على النتيجة المرجو بها. خلطة الفازلين وعصير الليمون خلطة الفازلين وعصير الليمون المكونات: ملعقة كبيرة من الفازلين

من 5الى6 قطرات من عصير الليمون

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. طريقة التحضير: نقوم بنقع القدمين المتشققتين في الماء البارد وذاك لمدة تتراوح من مدة 20-25 دقيقة.

نقوم بخلط الفازلين مع قطرات عصير الليمون وزيت الزيتون، ومن ثم نقوم بتدلك القدمين بهم.

نقوم بتغطية بعد ذلك بتغطية القدمين يمكن ذلك من خلال ارتداء جوارب.

نقوم بعد مرور خمس وعشرون دقيقة بغسل القدمين بالمياه الفاترة والصابون.

نقوم بتكرار تلك الخلطة مرة من كل أسبوع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسهل خلطات طبيعية لعلاج تشققات الرجلين سوف تتعجبين من نتيجتها فى وقت قصير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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