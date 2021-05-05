ألذ وأشهي طاجن الفراخ بالبصل في الفرن بطعم وريحة جنان هيشرفك في العزومات

طاجن الفراخ بالبصل يعد من أكثر الأكلات المشهورة في العالم العربي، فالعرب يشتهرون بالطواجن المختلفة كما أن الفراخ تعد من أكثر الأطعمة المحببة والمرغوبة لدى النسبة الأكبر من الأفراد، وتتعدد الطرق التي يمكن طهي الدجاج بها ما بين شوي الدجاج أو قليه أو صنع الطواجن في الفرن.

طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل

يتميز طاجن الفراخ بالبصل بمذاقه الرائع إلى جانب إحتوائه على النسبة القليلة من الدهون مقارنة بطهي الدجاج عن طريق القلي، كما أنها تتميز بالقيمة الغذائية المرتفعة لما تحتوي عليه من المكونات التي تشتمل على بعض الخضروات، ويمكن إعداد طاجن الدجاج بطرق مختلفة وإضافة الذوق الخاص للمرأة في الطبخ، وطريقة طهي الدجاج في الطاجن يمكن أن تعد كالآتي:

المكونات:

فرخة مغسولة ومقطعة إلى أربعة أجزاء.

4 ثمرات من الطماطم المفرومة فرمًا ناعمًا.

2 ثمرة بصل مفروم.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الكاري المسحوق.

تصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

يتم وضع إناء فيه مفروم البصل مع الطماطم والفلفل الأسود والملح، ثم تمزج جميع تلك المكونات معًا حتى تتجانس وتختلط ونضع فيها لفراخ المقطعة بعد ذلك، ونغطيها بشكل كامل بالخليط، ثم نقوم بتسخين الفرن على حرارة مرتفعة.

نقوم بوضع الطاجن الفرن لمدة لا تقل عن 30 دقيقة، وبعد ذلك ينتظر تمام النضج واحمرار الوجه ثم نخرج الطاجن.

نقوم بتقديم الطاجن بجانب أي صنف من أصناف المكرونة البيضاء أو الحمراء، أو الأرز بالكارى أو الأبيض، كما يقدم بجانب الخبز وأنواع الشوربة.

وتعد طواجن الدجاج من الأصناف القابلة للتغيير، فيمكن إضافة الجزر أو الفلفل أو الفاصوليا والبسلة فيصير طاجن دجاج بالخضروات التي تثري الطعم وتزيد المذاق غنًا وجمالاً.

طريقة تحضير طاجن الفراخ بالبصل

تحرص الأمهات دائماً على تحضير الأكلات التي تحتوي على عناصير غذائية عالية وبالإضافة إلي البروتينات والفيتامينات، فهي تعطي الجسم فوائد عديدة، ومن ضمن تلك الأكلات اللذيذة والمفيدة والمحببة لدي الجميع هي طاجن الفراخ بالبصل ولهذا في مقالنا هذا قمنا بوضع الطريقة الشهية لعمل ألذ طاجن فراخ بالبصل أو يمكن تحضيره باللحمة.

تعد الفراخ من المأكولات التي يحب تناولها جميع الأشخاص ونظرا لرغبة العديد من الأشخاص في تناولها فهم يودون تحضيرها بطرق أخرى مختلفة حتى لا يملون من طعمها, ولهذا يمكن تحضيرها بالعديد من شتى الطرق والتي من أهمها تحضيرها في طاجن, وتحميرها بالبصل فيه حيث ذلك يعطيها رائحة وطعم لا يقاوم.