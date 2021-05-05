بالمقادير الصح طريقة عمل بسكويت العيد الهش الخفيف بطعم مقرمش زي المحلات

هناك العديد من الأشخاص الذين يبحثون في ذلك الوقت عن طريقة عمل بسكويت العيد لهذا نقدم لكم من خلال موقعنا هذا الطريقة الصحيحة لتحضيره خطوة خطوة، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، حيث يتسم تحضيره في المنزل بضمان مكوناتها، وبالتالي يكون صحي كما أنه لا يستغرق المزيد من الأموال، ولا يحتاج إلى بذل مجهود كبير.

طريقة عمل بسكويت العيد

المكونات:

كيلو ونصف دقيق.

كيلو وربع زبده.

سبع بيضات.

اربع معالق ونصف من بودرة السكر.

ملعقتان صغيرتان من الفانيليا.

ثلاث معالق من بودرة البيكينج بودر.

إذا أردت إضافة قشر البرتقال على العجينه لإعطاء طعم لذيذ وحلو.

يمكن اضافه كاكاو على العجينة لإعطائها طعم مميز.

نقوم بخلط الزبدة مع السمنة في الخلاط الكهربائي ثم نقوم بضربها جيدا،ثم نقوم بوضع السكر مع الزبد والسمنه فى الخلاط ونقوم بضربهم جيدا،ومن بعد ذلك نضع البيض والفانيليا ونقوم بضربهم مرة أخرى ثم اضافة الدقيق والبيكنج البودر وضربهم مره اخرى لكى نحصل على عجين متماسك ومتجانس بشكل تام.

نقوم بترك العجينة حتى تهدأ ومن الحين الاخر نقوم بتسخين الفرن على درجه حراره متوسطه 360 درجة ثم نقوم بدهن صينية البسكويت جيدا بالسمن او الزيت حسب الإرادة ومن بعد ذلك نقوم باحضار عجينة البسكويت ونقوم بتقطيعها الى قطع صغيره ونشكلها على حسب الشكل الذي تفضله ونقوم بتشكيلها بشوكة حين لا تملك ماكينة ل نستخدمها تقطيع البسكويت.

ثم نقوم برص البسكويت في الصينيه ثم نقوم بوضعها فى الفرن مع مراعاة أن تكون مسافه بين كل قطعة والاخرى ومن بعدها يتم وضعها داخل الفرن لمده عشره دقائق حتى يصبح لونه دهبى وحتى يتم احضارها جيدا ومن بعد ذلك نقوم باخراجه من الفرن ونتركه حتى يبرد.

طريقة التحضير

تحرص دائماً الأمهات على تحضير الحلويات الخاصة بالعيد بدلاً من شرائها جاهزة بمبالغ باهظة، حيث يعد مخبوزات العيد شيء مقدس للأسر المصرية حيث تختلف طرق تحضير الحلويات ولكن من الحلوي الأكثر شهرة وبحثاً هو بسكويت العيد والذي يعد من أسهل المعجنات في تحضيرها وغير مكلفة ولكن يجب إتباع الخطوات المرفقة خطوة بخطوة.

بمناسبة قرب عيد الفطر المبارك الذي يتسم بالبسكويت والكعك, هناك العديد من السيدات الاتي لا يودون شراؤه من الخارج وخاصة في تلك الفترة وارتفاع تكلفته, ينبغي على كافة السيدات معرفة كيف يمكن تحضيره في المنزل حيث يتسم تحضير البسكويت بالسهولة كما أنه لا يحتاج المزيد من المكونات لتحضيره, ويتم ذلك في أقل وقت ممكن.