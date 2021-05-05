أسهل ماسك تفتيح بشرة ونتيجته مضمونة خلال دقائق ولاحظي الفرق بنفسك

هناك العديد من الأشخاص الذين يودون الحصول على بشرة بيضاء نضرة وناعمة، لهذا ينفقون المزيد من الأموال على مستحضرات التجميل التي قد تكون بلا جدوى رغم تكلفتها العالية، ولهذا نقدم لكم من خلال موقعنا هذا بعض الطرق البسيطة التي يمكن من خلالها تفتيح البشرة بكل سهولة والتي تحتوي على مكونات طبيعية وآمنة، ولا تحتاج إلى المزيد من الأموال لتطبيقها. خلطة الطحينه وعصير الليمون لتفتيح البشرة لتفتيح البشرة المكونات: ملعقه ونص طحينه

ملعقتان مياه ورد

3 ملاعق لوز يشتري من عند العطار

كوب ونصف عصير من الليمون

ملعقة كبيرة من النشا

كوب من اللبن طريقة التحضير: نقوم بخلط المكونات السابقة معًا جيدًا باستثناء اللبن والتقليب المستمر إلى حين تماسك المكونات معًا.

بعد ذلك نقوم بوضع اللبن حتي نحصل علي عجينه لينه ومن ثم نقوم بفرده على الوجه بعد غسله جيدًا بالماء الدافئ.

يترك الماسك على البشرة لمدّة خمس دقائق.

بعد مرور ذلك الوقت نقوم بغسله بالمياه الساخنة وبعدها بالمياه الباردة.

ويمكن بعد ذلك أن نقوم بمسح الوجه بمنديل مبللة من مياه.

تكرار تلك الخلطة ثلاث مرات من كل شهر. ماسك سكراب الليمون المكونات: ليمونه كاملة.

ثلاث ملاعق من زيت الزيتون.

ربع كوب من العسل الأبيض.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

بيض. طريقة التحضير نقوم بضرب بياض بيضتين ثم نقوم بمزجه مع كافة المكونات السابقة، ومن ثم التقليب الجيد لحين تماسك قوام المكونات.

نقوم بوضع الخليط جانبًا، إلى حين غسل الوجه جيدًا، ومن ثم وضع الخليط علي الوجه.

نترك الخلطة على البشرة لمدة تتراوح من خمس عشر دقيقة إلى خمس وعشرين دقيقة.

بعد مرور ذلك الوقت نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ ومن ثم وضع عليه مرطب.

يتم تكرار هذا الماسك تلك الخلطة 3 مرات شهرياً. الوسوم

هناك العديد من الأشخاص الذين يودون الحصول على بشرة بيضاء نضرة وناعمة، لهذا ينفقون المزيد من الأموال على مستحضرات التجميل التي قد تكون بلا جدوى رغم تكلفتها العالية، ولهذا نقدم لكم من خلال موقعنا هذا بعض الطرق البسيطة التي يمكن من خلالها تفتيح البشرة بكل سهولة والتي تحتوي على مكونات طبيعية وآمنة، ولا تحتاج إلى المزيد من الأموال لتطبيقها. خلطة الطحينه وعصير الليمون لتفتيح البشرة لتفتيح البشرة المكونات: ملعقه ونص طحينه

ملعقتان مياه ورد

3 ملاعق لوز يشتري من عند العطار

كوب ونصف عصير من الليمون

ملعقة كبيرة من النشا

كوب من اللبن طريقة التحضير: نقوم بخلط المكونات السابقة معًا جيدًا باستثناء اللبن والتقليب المستمر إلى حين تماسك المكونات معًا.

بعد ذلك نقوم بوضع اللبن حتي نحصل علي عجينه لينه ومن ثم نقوم بفرده على الوجه بعد غسله جيدًا بالماء الدافئ.

يترك الماسك على البشرة لمدّة خمس دقائق.

بعد مرور ذلك الوقت نقوم بغسله بالمياه الساخنة وبعدها بالمياه الباردة.

ويمكن بعد ذلك أن نقوم بمسح الوجه بمنديل مبللة من مياه.

تكرار تلك الخلطة ثلاث مرات من كل شهر. ماسك سكراب الليمون المكونات: ليمونه كاملة.

ثلاث ملاعق من زيت الزيتون.

ربع كوب من العسل الأبيض.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

بيض. طريقة التحضير نقوم بضرب بياض بيضتين ثم نقوم بمزجه مع كافة المكونات السابقة، ومن ثم التقليب الجيد لحين تماسك قوام المكونات.

نقوم بوضع الخليط جانبًا، إلى حين غسل الوجه جيدًا، ومن ثم وضع الخليط علي الوجه.

نترك الخلطة على البشرة لمدة تتراوح من خمس عشر دقيقة إلى خمس وعشرين دقيقة.

بعد مرور ذلك الوقت نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ ومن ثم وضع عليه مرطب.

يتم تكرار هذا الماسك تلك الخلطة 3 مرات شهرياً.

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