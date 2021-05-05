أسهل طريقة عمل بسكويت العيد الهش الخفيف دايب دوبان في الفم

يود العديد من السيدات معرفة كيف يمكن تحضير بسكويت العيد في المنزل، وذلك بسبب حلول عيد الفطر المبارك وكل عام والامة الاسلامية بخير، ونظرا لارتفاع أسعارها في المحلات نقدم لكم من خلال موقعنا هذا كيف يمكن تحضيره في المنزل بكل سهولة، ومن خلال أقل تكلفة ممكنة، وفي أقصر وقت ممكن كما يرغب العديد من ربات المنزل. طريقة عمل بسكويت العيد طريقة عمل بسكويت العيد المكونات كوب الا ربع من دقيق الحلويات.

نصف كيلو من السكر.

ربع كوب صغير من الجوز الناعم.

ثلاث بيضات كبار الحجم.

ثلاث ملاعق كبار الحجم من الزبدة.

ربع كوب صغير من الكاكاو الخام

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

قطع كبيرة من الشوكولاتة.

ربع كوب من مربى المشمش. طريقة تحضير بسكويت العيد نقوم بمزج السكر والزبدة معا في وعاء ومن ثم خلطهم من خلال الخلاط الكهربائي.

نقوم بعد ذلك بمزج البيض جيداً ومن ثم اضافة الفانيليا، ومن ثم التقليب المستمر لحين تماسك المكونات معا.

نقوم بعد ذلك بمزج الجوز الناعم ودقيق الحلويات معا، ومن ثم نقوم بإضافتها إلى المزيج السابق بشكل تدريجي.

نقوم بعد ذلك بعجن المكونات السابقة معا ومن ثم تركها فترة لكي تخمر، حيث من خمس عشر دقيقة الى خمس وعشرون دقيقة.

بعد التأكد من اختمار العجينة نقوم بتقطيع البسكويت إلى الأشكال التي ترغبين في تقديمها لأفراد أسرتك.

نقوم بعد ذلك بإحضار صينية واسعة ووضع فيها ملعقة من الزبدة وتسييحها، ويمكن وضع بها ورق من الزبدة حتى لا يلتصق بها العجين.

نقوم بعد ذلك برص قطع البسكويت في الصينية وادخليها الفرن بعد تسخينه وذلك على درجة حرارة 180.

نترك الصينية في الفرن وذلك لمدة خمس وعشرون دقيقة تقريبا حتى يتحمر البسكويت وينضج حيث يصير ذهبي اللون.

يمكن حشو البسكويت بالمربي أو الشوكولاتة. طريقة تحضير بسكويت العيد الوسوم

يود العديد من السيدات معرفة كيف يمكن تحضير بسكويت العيد في المنزل، وذلك بسبب حلول عيد الفطر المبارك وكل عام والامة الاسلامية بخير، ونظرا لارتفاع أسعارها في المحلات نقدم لكم من خلال موقعنا هذا كيف يمكن تحضيره في المنزل بكل سهولة، ومن خلال أقل تكلفة ممكنة، وفي أقصر وقت ممكن كما يرغب العديد من ربات المنزل. طريقة عمل بسكويت العيد طريقة عمل بسكويت العيد المكونات كوب الا ربع من دقيق الحلويات.

نصف كيلو من السكر.

ربع كوب صغير من الجوز الناعم.

ثلاث بيضات كبار الحجم.

ثلاث ملاعق كبار الحجم من الزبدة.

ربع كوب صغير من الكاكاو الخام

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

قطع كبيرة من الشوكولاتة.

ربع كوب من مربى المشمش. طريقة تحضير بسكويت العيد نقوم بمزج السكر والزبدة معا في وعاء ومن ثم خلطهم من خلال الخلاط الكهربائي.

نقوم بعد ذلك بمزج البيض جيداً ومن ثم اضافة الفانيليا، ومن ثم التقليب المستمر لحين تماسك المكونات معا.

نقوم بعد ذلك بمزج الجوز الناعم ودقيق الحلويات معا، ومن ثم نقوم بإضافتها إلى المزيج السابق بشكل تدريجي.

نقوم بعد ذلك بعجن المكونات السابقة معا ومن ثم تركها فترة لكي تخمر، حيث من خمس عشر دقيقة الى خمس وعشرون دقيقة.

بعد التأكد من اختمار العجينة نقوم بتقطيع البسكويت إلى الأشكال التي ترغبين في تقديمها لأفراد أسرتك.

نقوم بعد ذلك بإحضار صينية واسعة ووضع فيها ملعقة من الزبدة وتسييحها، ويمكن وضع بها ورق من الزبدة حتى لا يلتصق بها العجين.

نقوم بعد ذلك برص قطع البسكويت في الصينية وادخليها الفرن بعد تسخينه وذلك على درجة حرارة 180.

نترك الصينية في الفرن وذلك لمدة خمس وعشرون دقيقة تقريبا حتى يتحمر البسكويت وينضج حيث يصير ذهبي اللون.

يمكن حشو البسكويت بالمربي أو الشوكولاتة. طريقة تحضير بسكويت العيد

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