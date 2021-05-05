أدق المقادير وأسهل طريقة عمل كحك العيد الناعم وسر قوامه أحسن من الجاهز

سرعان ما مضت أيام شهر رمضان المبارك في الانتهاء، وبدأ الجميع في البحث عن أفضل طريقة لعمل الكعك الناعم في المنزل فهي من العادات والتقاليد التي لم تتغير عند المصريين في استقبال عيد الفطر المبارك على مر الزمن، لهذا سوف نخصص مقالنا اليوم عن أفضل طريقة لإعداد الكعك في المنزل بصورة سهلة وسريعة.طريقة عمل الكحك الناعم في المنزل
عنوان شغل محركات البحث طول الفترة الماضية وخاصة بعد بدأ العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك لعام 2021 وقرب موعد استقبال عيد الفطر المبارك، اعتداد البعض على شراء الكحك بصورة جاهزة ولكن الوباء المستجد غير الأمر كثيرًا فالجميع أصبح في حالة من الذعر والقلق من شراء أي منتجات من الخارج ولهذا تبحث النساء عن طريقة لإعداد الكحك في المنزل فإذا كنتِ من هؤلاء النساء فعليك المتابعه معنا.طريقة عمل الكحك الناعم في المنزل
المكونات
- 2 كوب وربع من السمن البلدي.
- 1 ملعقة كبيرة من ريحة الكحك.
- 1 ملعقة صغيرة من الخميرة.
- 1 ملعقة صغيرة من السكر.
- 2 ملعقة كبيرة من السمسم.
- 80 جرام من النشا.
- 4 ملاعق كبيرة من الماء الفاتر.
- رشة من الملح الناعم.
- 400 جرام من الدقيق الفاخر.
طريقة التحضير
- قومي بإحضار إناء عميق وضعي فيه كل من الدقيق ورائحة الكحك و النشا واخلطيهم جيدٍا حتى تتداخل جميع المكونات جيدًا.
- قومي بإضافة السمن ويشترط أن يكون مغلين على الخليط بصورة تدريجه امزجي السمن مع خليط الدقيق حتي يتكون معاكي عجينة ذو ملمس ناعم .
- قومي بإضافة الخميرة والسكر والملح والملح في إناء واتركيهم في مكان مظلم حتى تتفاعل مكونات الخميرة جيدًا.
- قومي بإضافة خليط الخميرة على خليط الدقيق وقلبيها جيدًا.
- ابدئي في تشكيل العجينة على شكل كرات صغيرة وضعي عليها قليلا براحة اليد ثم إختاري شكل المنقاش التي تفضلية وابدأي بالرسم عليها.
- رصي الكحك في الصواني الخاصة به وادخليهم على فرن درجة حرارته.
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سرعان ما مضت أيام شهر رمضان المبارك في الانتهاء، وبدأ الجميع في البحث عن أفضل طريقة لعمل الكعك الناعم في المنزل فهي من العادات والتقاليد التي لم تتغير عند المصريين في استقبال عيد الفطر المبارك على مر الزمن، لهذا سوف نخصص مقالنا اليوم عن أفضل طريقة لإعداد الكعك في المنزل بصورة سهلة وسريعة.طريقة عمل الكحك الناعم في المنزل
عنوان شغل محركات البحث طول الفترة الماضية وخاصة بعد بدأ العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك لعام 2021 وقرب موعد استقبال عيد الفطر المبارك، اعتداد البعض على شراء الكحك بصورة جاهزة ولكن الوباء المستجد غير الأمر كثيرًا فالجميع أصبح في حالة من الذعر والقلق من شراء أي منتجات من الخارج ولهذا تبحث النساء عن طريقة لإعداد الكحك في المنزل فإذا كنتِ من هؤلاء النساء فعليك المتابعه معنا.طريقة عمل الكحك الناعم في المنزل
المكونات
- 2 كوب وربع من السمن البلدي.
- 1 ملعقة كبيرة من ريحة الكحك.
- 1 ملعقة صغيرة من الخميرة.
- 1 ملعقة صغيرة من السكر.
- 2 ملعقة كبيرة من السمسم.
- 80 جرام من النشا.
- 4 ملاعق كبيرة من الماء الفاتر.
- رشة من الملح الناعم.
- 400 جرام من الدقيق الفاخر.
طريقة التحضير
- قومي بإحضار إناء عميق وضعي فيه كل من الدقيق ورائحة الكحك و النشا واخلطيهم جيدٍا حتى تتداخل جميع المكونات جيدًا.
- قومي بإضافة السمن ويشترط أن يكون مغلين على الخليط بصورة تدريجه امزجي السمن مع خليط الدقيق حتي يتكون معاكي عجينة ذو ملمس ناعم .
- قومي بإضافة الخميرة والسكر والملح والملح في إناء واتركيهم في مكان مظلم حتى تتفاعل مكونات الخميرة جيدًا.
- قومي بإضافة خليط الخميرة على خليط الدقيق وقلبيها جيدًا.
- ابدئي في تشكيل العجينة على شكل كرات صغيرة وضعي عليها قليلا براحة اليد ثم إختاري شكل المنقاش التي تفضلية وابدأي بالرسم عليها.
- رصي الكحك في الصواني الخاصة به وادخليهم على فرن درجة حرارته.
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