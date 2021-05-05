أدق المقادير وأسهل طريقة عمل كحك العيد الناعم وسر قوامه أحسن من الجاهز

سرعان ما مضت أيام شهر رمضان المبارك في الانتهاء، وبدأ الجميع في البحث عن أفضل طريقة لعمل الكعك الناعم في المنزل فهي من العادات والتقاليد التي لم تتغير عند المصريين في استقبال عيد الفطر المبارك على مر الزمن، لهذا سوف نخصص مقالنا اليوم عن أفضل طريقة لإعداد الكعك في المنزل بصورة سهلة وسريعة.

طريقة عمل الكحك الناعم في المنزل

عنوان شغل محركات البحث طول الفترة الماضية وخاصة بعد بدأ العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك لعام 2021 وقرب موعد استقبال عيد الفطر المبارك، اعتداد البعض على شراء الكحك بصورة جاهزة ولكن الوباء المستجد غير الأمر كثيرًا فالجميع أصبح في حالة من الذعر والقلق من شراء أي منتجات من الخارج ولهذا تبحث النساء عن طريقة لإعداد الكحك في المنزل فإذا كنتِ من هؤلاء النساء فعليك المتابعه معنا.

طريقة عمل الكحك الناعم في المنزل

المكونات

2 كوب وربع من السمن البلدي.

1 ملعقة كبيرة من ريحة الكحك.

1 ملعقة صغيرة من الخميرة.

1 ملعقة صغيرة من السكر.

2 ملعقة كبيرة من السمسم.

80 جرام من النشا.

4 ملاعق كبيرة من الماء الفاتر.

رشة من الملح الناعم.

400 جرام من الدقيق الفاخر.

طريقة التحضير