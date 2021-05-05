بطريقتي المظبوطة عمل المعمول السعودي بالتمر بقوام ثابت ولذيذ يذوب بالفم

المعمول من أكثر الحلويات شهرة في دول الخليج، فيوجد أقوال كثيرة حول منشأة، البعض يقول انها حلوى فرعوني حيث انه يشبه قرص الشمس، وأنهم اعتادوا على وضعه معهم في عمليات الدفن، وهناك أقوال أخرى أنه ظهر في العصر العثماني، حيث انه اصبح من الحلويات الأكثر شعبية وشهرة كبيرة، وله عدة حشوات التمر والملبن والمكسرات. طريقة عمل المعمول بالتمر طريقة عمل المعمول بالتمر المكونات : ٣ كوب دقيق.

٣ كوب دقيق سميد.

٢ كوب سمن بدرجة حرارة الغرفه.

كوب زيت.

نصف كوب قشطه.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

كوب سكر.

٢ ملعقة كبيرة ماء زهر.

كوب ماء.

٢ بيضه.

رشة ملح صغيرة.

ملعقة صغيرة حبهان مطحون.

ملعقة كبيرة خميرة.

ملعقة صغيرة شمر مطحون.

ملعقة صغيرة ينسون مطحون. مقادير الحشوة: ٤ ملاعق كبيرة سمن.

نصف كيلو عجوة.

٢ ملعقة كبيرة سمسم.

ملعقة كبيرة قرفة.

سكر بودرة للوجه. طريقة التحضير طريقة التحضير اولا تحضير الحشوة. في وعاء كبير نضع العجوة بعد تفصيصها من النوى ونضع السمن والسمسم والقرفة.

يتم عجنهم مع بعض جيدا حتىّ تصبح الحشوة عجينة ويتم تشكيلها على شكل كرات صغيرة الحجم ونضعها جانبا وتصبح الحشوة جاهزة. تحضير المعمول في وعاء كبير نضع السمن والزيت والقشطة والسكر ويتم ضربهم بالمضرب الكهربائي.

نقوم بإضافة بيضة وضربها حتى تختفي ثم يضاف البيضه الأخرى ويتم ضربها حتى تختفي هي الأخرى ثم يضاف الفانيليا.

في وعاء آخر يتم نخل الدقيق ووضع دقيق السميد عليه والبيكنج بودر والخميره والسكر والحبهان المطحون واليانسون المطحون و الشمر المطحون ورشه الملح.

يتم مزجهم ووضعهم على خليط السمن تدريجيا مع العجن ويضاف اللبن وماء الزهر أيضا تدريجيا حتى نحصل على عجينة لينة.

تغطى وتترك لتختمر قليلا.

يتم تسخين الفرن وتجهيز قالب المعمول.

نقوم بأخذ كرة من التمر ووضعها في منتصف قطعه من العجين أكبر منها قليلا وغلقها ووضعها في قالب المعمول والضغط عليها وإخراجها من القالب ونضعها في صينية مدهونة.

تشكل كل الكمية بنفس الطريقة وترص في الصينية.

تترك تختمر المعمول مره ثانيه وتدخل فرن سابقة التسخين على درجة حرارة ٢٠٠ياخد لون ذهبي فاتح.

تخرج من الفرن تترك لتبرد تماماً وترش بالسكر البودر وتقدم. تحضير المعمول الوسوم

المعمول من أكثر الحلويات شهرة في دول الخليج، فيوجد أقوال كثيرة حول منشأة، البعض يقول انها حلوى فرعوني حيث انه يشبه قرص الشمس، وأنهم اعتادوا على وضعه معهم في عمليات الدفن، وهناك أقوال أخرى أنه ظهر في العصر العثماني، حيث انه اصبح من الحلويات الأكثر شعبية وشهرة كبيرة، وله عدة حشوات التمر والملبن والمكسرات. طريقة عمل المعمول بالتمر طريقة عمل المعمول بالتمر المكونات : ٣ كوب دقيق.

٣ كوب دقيق سميد.

٢ كوب سمن بدرجة حرارة الغرفه.

كوب زيت.

نصف كوب قشطه.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

كوب سكر.

٢ ملعقة كبيرة ماء زهر.

كوب ماء.

٢ بيضه.

رشة ملح صغيرة.

ملعقة صغيرة حبهان مطحون.

ملعقة كبيرة خميرة.

ملعقة صغيرة شمر مطحون.

ملعقة صغيرة ينسون مطحون. مقادير الحشوة: ٤ ملاعق كبيرة سمن.

نصف كيلو عجوة.

٢ ملعقة كبيرة سمسم.

ملعقة كبيرة قرفة.

سكر بودرة للوجه. طريقة التحضير طريقة التحضير اولا تحضير الحشوة. في وعاء كبير نضع العجوة بعد تفصيصها من النوى ونضع السمن والسمسم والقرفة.

يتم عجنهم مع بعض جيدا حتىّ تصبح الحشوة عجينة ويتم تشكيلها على شكل كرات صغيرة الحجم ونضعها جانبا وتصبح الحشوة جاهزة. تحضير المعمول في وعاء كبير نضع السمن والزيت والقشطة والسكر ويتم ضربهم بالمضرب الكهربائي.

نقوم بإضافة بيضة وضربها حتى تختفي ثم يضاف البيضه الأخرى ويتم ضربها حتى تختفي هي الأخرى ثم يضاف الفانيليا.

في وعاء آخر يتم نخل الدقيق ووضع دقيق السميد عليه والبيكنج بودر والخميره والسكر والحبهان المطحون واليانسون المطحون و الشمر المطحون ورشه الملح.

يتم مزجهم ووضعهم على خليط السمن تدريجيا مع العجن ويضاف اللبن وماء الزهر أيضا تدريجيا حتى نحصل على عجينة لينة.

تغطى وتترك لتختمر قليلا.

يتم تسخين الفرن وتجهيز قالب المعمول.

نقوم بأخذ كرة من التمر ووضعها في منتصف قطعه من العجين أكبر منها قليلا وغلقها ووضعها في قالب المعمول والضغط عليها وإخراجها من القالب ونضعها في صينية مدهونة.

تشكل كل الكمية بنفس الطريقة وترص في الصينية.

تترك تختمر المعمول مره ثانيه وتدخل فرن سابقة التسخين على درجة حرارة ٢٠٠ياخد لون ذهبي فاتح.

تخرج من الفرن تترك لتبرد تماماً وترش بالسكر البودر وتقدم. تحضير المعمول

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بطريقتي المظبوطة عمل المعمول السعودي بالتمر بقوام ثابت ولذيذ يذوب بالفم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.