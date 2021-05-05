بمقادير دقيقة طريقة عمل الغريبة الناعمة بقوام يذوب في الفم وبدون تشققات في 3 دقائق

تعتبر الغريبة من حلويات العيد المشهورة وهي نوع من أنواع الكعك، وتعتبر من أسهل الوصفات عند تحضيرها في المنزل، ويعود أصل الغريبة إلى سوريا، حيث عرفت هناك ثلاثة أنواع الغريبة الناعمة، و الغريبة بالسميد، اذن سوف نعرفك على عدة طرق لعمل الغريبة. طريقة عمل الغريبة الناعمة طريقة عمل الغريبة الناعمة المقادير: 4 كوب دقيق.

كوب واحد سكر ناعم.

2 كوب سمنة.

بياض بيضة.

ملعقة فانيليا صغيرة.

ذرة ملح.

مكسرات للتزيين. الطريقة: يوضع في الوعاء سمن وتخفق إلى أن يتحول لونها إلى الأبيض.

يضاف السكرة مع الخفق دون توقف حتى يكون متجانس.

يضاف أيضا الدقيق بالتدريج حتى تصبح العجينة هشة.

يضاف إلى العجينة بياض البيض وتقلب العجينة.

تشكيل العجين حسب الرغبة وتزينه.

يوضع في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة لا تقل عن ربع ساعة والملاحظة عدم تغير لونها. طريقة عمل الغريبة بالسميد طريقة عمل الغريبة بالسميد المقادير: 4 كوب دقيق.

2 ملعقة كبيرة سميد ناعم.

2 كوب سمنة.

2 كوب سكر ناعم.

فانيليا.

فستق أو إي نوع مكسرات. الطريقة: قومي بإذابة السكر مع السمنة على النار.

وفي وعاء آخر يتم خلط الدقيق مع السميد والفانيليا ويضاف إليها السمنة والسكر المذابة وتخلط حتى تصبح عجينة متماسكة.

توضع في الثلاجة لمدة ساعة تقريباً.

يتم تشكيل العجين حسب الرغبة.

يوضع في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة ربع ساعة.

يتم تزين الغريبة حسب الرغبة. طريقة عمل الغريبة بالزبدة طريقة عمل الغريبة بالزبدة المقادير: 2 كوب دقيق.

كوب سكر ناعم.

كوب زبدة.

معلقة فانيليا.

فستق حلبي طريقة التحضير: ضعي في وعاء سكر وزبدة واخفقي حتى تصبح متجانسة.

ضعي فانيليا ودقيق بالتدريج مع استمرار الخفق حتى تصبح عجينة متماسكة.

شكلي العجين حسب الرغبة وزينيه بالفستق الحلبي.

يوضع في الفرن يكون متوسط الحرارة لمدة عشر دقائق ويجب ألا يحمر لونها. الوسوم

تعتبر الغريبة من حلويات العيد المشهورة وهي نوع من أنواع الكعك، وتعتبر من أسهل الوصفات عند تحضيرها في المنزل، ويعود أصل الغريبة إلى سوريا، حيث عرفت هناك ثلاثة أنواع الغريبة الناعمة، و الغريبة بالسميد، اذن سوف نعرفك على عدة طرق لعمل الغريبة. طريقة عمل الغريبة الناعمة طريقة عمل الغريبة الناعمة المقادير: 4 كوب دقيق.

كوب واحد سكر ناعم.

2 كوب سمنة.

بياض بيضة.

ملعقة فانيليا صغيرة.

ذرة ملح.

مكسرات للتزيين. الطريقة: يوضع في الوعاء سمن وتخفق إلى أن يتحول لونها إلى الأبيض.

يضاف السكرة مع الخفق دون توقف حتى يكون متجانس.

يضاف أيضا الدقيق بالتدريج حتى تصبح العجينة هشة.

يضاف إلى العجينة بياض البيض وتقلب العجينة.

تشكيل العجين حسب الرغبة وتزينه.

يوضع في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة لا تقل عن ربع ساعة والملاحظة عدم تغير لونها. طريقة عمل الغريبة بالسميد طريقة عمل الغريبة بالسميد المقادير: 4 كوب دقيق.

2 ملعقة كبيرة سميد ناعم.

2 كوب سمنة.

2 كوب سكر ناعم.

فانيليا.

فستق أو إي نوع مكسرات. الطريقة: قومي بإذابة السكر مع السمنة على النار.

وفي وعاء آخر يتم خلط الدقيق مع السميد والفانيليا ويضاف إليها السمنة والسكر المذابة وتخلط حتى تصبح عجينة متماسكة.

توضع في الثلاجة لمدة ساعة تقريباً.

يتم تشكيل العجين حسب الرغبة.

يوضع في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة ربع ساعة.

يتم تزين الغريبة حسب الرغبة. طريقة عمل الغريبة بالزبدة طريقة عمل الغريبة بالزبدة المقادير: 2 كوب دقيق.

كوب سكر ناعم.

كوب زبدة.

معلقة فانيليا.

فستق حلبي طريقة التحضير: ضعي في وعاء سكر وزبدة واخفقي حتى تصبح متجانسة.

ضعي فانيليا ودقيق بالتدريج مع استمرار الخفق حتى تصبح عجينة متماسكة.

شكلي العجين حسب الرغبة وزينيه بالفستق الحلبي.

يوضع في الفرن يكون متوسط الحرارة لمدة عشر دقائق ويجب ألا يحمر لونها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بمقادير دقيقة طريقة عمل الغريبة الناعمة بقوام يذوب في الفم وبدون تشققات في 3 دقائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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