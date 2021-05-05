بمقادير وقوام مظبوط طريقة عمل بيتي فور العيد الخفيف بطعم لذيذ وتزين رائع

قبل العيد تجد محلات الحلويات بدأت بعرض حلويات العيد ومنها البيتي فور، ولكن بأسعار خيالية فتلجأ النساء بتعلم طريقة عمل البيتي فور في منازلهم بطريقة اقتصادية تابعي المقال لتتعرفي على الطريقة، حيث أن البيتي فور هو من أشهر الحلويات التي يتم تناولها في العيد بالتحديد مع القهوة أو الشاي، ويوجد للبيتي فور أنواع كثيرة منها بالشوكولاتة أو المكسرات أو جوز الهند، كما يعود أصل البيتي فور إلى دولة فرنسا، وهو من الحلويات التي من السهل تحضيرها في المنزل في وقت بسيط وتحتوي قطعة البيتي فور على 83 سعرة حرارية. طريقة عمل البيتي فور في المنزل طريقة عمل البيتي فور في المنزل سنقدم لك سيدتي طريقة البيتى فور من المنزل إليك الطريقة: مقادير البيتي فور: كيلو من الدقيق.

نص كيلو من الزبدة.

ربع كيلو من السكر البودرة.

خمس بيضات.

خمس بواكي من الفانيليا.

ذرة ملح.

ملعقة كبيرة من الكاكاو.

ملعقة كبيرة من قهوة سريعة الذوبان.

التزيين أحضري مربى، جوز هند، فول سوداني مجروش، فورما سيل. طريقة التحضير: أحضري وعاء للخلط واخلطي كل من الزبدة مع السكر والملح.

ضيفي البيض والفانيلا.

ضيفي الدقيق مع الماء حتى يصبح عجين متماسك وطري.

قسمي العجين إلى نصفين نصف أضيفي له الكاكاو المذاب في كوب من الماء والنصف الآخر أضيفي عليه القهوة المذابة في كوب من الماء.

شكلي العجين حسب الرغبة.

قومي بإدخال البيتي فور إلى الفرن بشرط تكون ساخنة لمدة 15 دقيقة أو إلى أن ينضج.

قومي بعدها بتزين البيتي فور حسب الرغبة. نصائح لعمل البيتي فور الناعم مثل المحلات يجب أن تكون الزبدة الساخنة.

من الأفضل استخدام الزبدة المستوردة.

عندما يكون العجين ناعم أضيفي القليل من الدقيق حتى يتماسك.

عندما تنفرد عجينة البيتي فور في الفرن هذا يعني هناك خلل في المقادير ومن المحتمل أن يكون السكر. نصائح لعمل البيتي فور الناعم مثل المحلات الوسوم

قبل العيد تجد محلات الحلويات بدأت بعرض حلويات العيد ومنها البيتي فور، ولكن بأسعار خيالية فتلجأ النساء بتعلم طريقة عمل البيتي فور في منازلهم بطريقة اقتصادية تابعي المقال لتتعرفي على الطريقة، حيث أن البيتي فور هو من أشهر الحلويات التي يتم تناولها في العيد بالتحديد مع القهوة أو الشاي، ويوجد للبيتي فور أنواع كثيرة منها بالشوكولاتة أو المكسرات أو جوز الهند، كما يعود أصل البيتي فور إلى دولة فرنسا، وهو من الحلويات التي من السهل تحضيرها في المنزل في وقت بسيط وتحتوي قطعة البيتي فور على 83 سعرة حرارية. طريقة عمل البيتي فور في المنزل طريقة عمل البيتي فور في المنزل سنقدم لك سيدتي طريقة البيتى فور من المنزل إليك الطريقة: مقادير البيتي فور: كيلو من الدقيق.

نص كيلو من الزبدة.

ربع كيلو من السكر البودرة.

خمس بيضات.

خمس بواكي من الفانيليا.

ذرة ملح.

ملعقة كبيرة من الكاكاو.

ملعقة كبيرة من قهوة سريعة الذوبان.

التزيين أحضري مربى، جوز هند، فول سوداني مجروش، فورما سيل. طريقة التحضير: أحضري وعاء للخلط واخلطي كل من الزبدة مع السكر والملح.

ضيفي البيض والفانيلا.

ضيفي الدقيق مع الماء حتى يصبح عجين متماسك وطري.

قسمي العجين إلى نصفين نصف أضيفي له الكاكاو المذاب في كوب من الماء والنصف الآخر أضيفي عليه القهوة المذابة في كوب من الماء.

شكلي العجين حسب الرغبة.

قومي بإدخال البيتي فور إلى الفرن بشرط تكون ساخنة لمدة 15 دقيقة أو إلى أن ينضج.

قومي بعدها بتزين البيتي فور حسب الرغبة. نصائح لعمل البيتي فور الناعم مثل المحلات يجب أن تكون الزبدة الساخنة.

من الأفضل استخدام الزبدة المستوردة.

عندما يكون العجين ناعم أضيفي القليل من الدقيق حتى يتماسك.

عندما تنفرد عجينة البيتي فور في الفرن هذا يعني هناك خلل في المقادير ومن المحتمل أن يكون السكر. نصائح لعمل البيتي فور الناعم مثل المحلات

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بمقادير وقوام مظبوط طريقة عمل بيتي فور العيد الخفيف بطعم لذيذ وتزين رائع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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