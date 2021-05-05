استعدي للعيد من دلوقتي ماسك تبييض اليدين والرجلين والجسم كله في 5 دقائق

هناك العديد من الأشخاص الذين يعانون من وجود بقع سوداء في اليدين والرجلين، يودون الحصول على حل نهائي للقضاء علي تلك المشكلة التي تسبب لهم المزيد من القلق والتوتر وذلك بعد معاناة العديد منهم مع مستحضرات التجميل التي قد تكون مكلفة، وبل فائدة لهذا نقدم لكم من خلال موقعنا هذا بعض الطرق الطبيعية التي تعمل على تفتيحهم بكل سهولة، وبدون بذل أي مجهود، وبأقل تكلفة ممكنة حيث غالب مكوناتها تتوافر في كافة المنازل. ماسك العسل والزبادي ماسك العسل والزبادي المكونات: 3 ملعقة كبيرة من عسل النحل

ملعقة كبيرة من الزبادي طريقة التحضير نقوم بخلط عسل النحل مع الزبادي وتقليبه جيدًا لحين تماسك القوام.

نقوم بغسل الوجه بعد ذلك بالماء الدافئ، والبلسم ومن ثم وضع الخليط على وجهك لمدّة 30 دقيقة.

بعد مرور ذلك الوقت نقوم بشطف اليدين والرجلين بالمياه الباردة، ومن ثم وضع مرطب ملائم لنوع بشرتك.

الحرص على تكرار تلك الخلطة ثلاث مرات من كل شهر، وذلك لمدة لا تقل عن اربعة اشهر متتالية، او إلى حين الحصول على النتيجة التي تؤديها ماسك القهوة لتفتيح البشرة ماسك القهوة لتفتيح البشرة المكونات: ملعقة صغيرة من القهوة

ملعقة كبيرة من خل التفاح

ملعقة كبيرة من الطين الطبيعي

قطره صغيره من زيت شجرة الشاي

ملعقة كبيرة من ماء الورد. طريقة التحضير نقوم بخلط القهوة على خل التفاح على الطين الطبيعي على شجرة الشاي على ماء الورد، والتقليب الجيد لحين تماسك قوام تلك المكونات.

نقوم بعد ذلك بوضع الخليط جانبًا إلى حين غسل اليدين والرجلين بالماء الفاتر، ومن ثم تنشيفها.

تطبيق تلك الخلطة بعد ذلك وتركها لمدة خمس عشر دقائق.

بعد مرور ذلك الوقت نقوم بشطفها بالماء البارد.

تكرار تلك الخلطة مرة من كل أسبوع. الوسوم

هناك العديد من الأشخاص الذين يعانون من وجود بقع سوداء في اليدين والرجلين، يودون الحصول على حل نهائي للقضاء علي تلك المشكلة التي تسبب لهم المزيد من القلق والتوتر وذلك بعد معاناة العديد منهم مع مستحضرات التجميل التي قد تكون مكلفة، وبل فائدة لهذا نقدم لكم من خلال موقعنا هذا بعض الطرق الطبيعية التي تعمل على تفتيحهم بكل سهولة، وبدون بذل أي مجهود، وبأقل تكلفة ممكنة حيث غالب مكوناتها تتوافر في كافة المنازل. ماسك العسل والزبادي ماسك العسل والزبادي المكونات: 3 ملعقة كبيرة من عسل النحل

ملعقة كبيرة من الزبادي طريقة التحضير نقوم بخلط عسل النحل مع الزبادي وتقليبه جيدًا لحين تماسك القوام.

نقوم بغسل الوجه بعد ذلك بالماء الدافئ، والبلسم ومن ثم وضع الخليط على وجهك لمدّة 30 دقيقة.

بعد مرور ذلك الوقت نقوم بشطف اليدين والرجلين بالمياه الباردة، ومن ثم وضع مرطب ملائم لنوع بشرتك.

الحرص على تكرار تلك الخلطة ثلاث مرات من كل شهر، وذلك لمدة لا تقل عن اربعة اشهر متتالية، او إلى حين الحصول على النتيجة التي تؤديها ماسك القهوة لتفتيح البشرة ماسك القهوة لتفتيح البشرة المكونات: ملعقة صغيرة من القهوة

ملعقة كبيرة من خل التفاح

ملعقة كبيرة من الطين الطبيعي

قطره صغيره من زيت شجرة الشاي

ملعقة كبيرة من ماء الورد. طريقة التحضير نقوم بخلط القهوة على خل التفاح على الطين الطبيعي على شجرة الشاي على ماء الورد، والتقليب الجيد لحين تماسك قوام تلك المكونات.

نقوم بعد ذلك بوضع الخليط جانبًا إلى حين غسل اليدين والرجلين بالماء الفاتر، ومن ثم تنشيفها.

تطبيق تلك الخلطة بعد ذلك وتركها لمدة خمس عشر دقائق.

بعد مرور ذلك الوقت نقوم بشطفها بالماء البارد.

تكرار تلك الخلطة مرة من كل أسبوع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استعدي للعيد من دلوقتي ماسك تبييض اليدين والرجلين والجسم كله في 5 دقائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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