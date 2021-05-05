سر نجاح شوربة الدجاج بالكريمة بأسهل الطرق بمكونات غير مكلفة

شوربة الدجاج بالكريمة من أجمل أنواع الموجودة التي يزداد الطلب عليها من قبل مجموعة كبيرة من الأشخاص وذلك لأن طبق الشوربة من الأطباق المفضلة عند إعداد مائدة الطعام لأنه من أول الأطباق التي تقدم عند تناول الطعام وتقدم الشوربة بأنواع مختلفة لما لها من قيمة غذائية مفيدة خصوصاً في شهر رمضان الكريم نظراً لإحتوائها لفوائد كثيرة لأنها تمد الجسم بالسوائل التي يفقدها أثناء الصيام كما تحتوي أيضاً على مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية اللازمة لجسم الإنسان.

شوربة الدجاج بالكريمة

تمتلك الشوربة فائدة كبيرة نظراً لإحتوائها على مكونات كثيرة من المواد الغذائية ذو القيمة العالية مثل الخضروات واللحوم والدجاج والأرز وأنواع أخرى كثيرة فهي من الأطعمة التي تعطي وتمد الجسم بالطاقة وتساعد في عملية الهضم وتقوم بدور مهم في الجهاز الهضمي بالنسبة لجسم الإنسان وسنعرض لك نوع من أنواع الشوربة التي يطلبه مجموعة كبيرة من الأسرة مثل شوربة الدجاج بالكريمة وسوف نقدم لك الطريقة والمقادير وهي.

بصلة متوسطة الحجم مفرومة ناعم.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المفروم.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

ثلاثة قطع من فيليه الدجاج التي تم تقطع إلى مكعبات صغيرة.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة.

خمس حبات من المشروم متوسط الحجم.

كوب ونصف من الكريمة.

أربع أكواب من مرقة الدجاج.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقتان كبيرتان من الدقيق.

علبتان صغيرتان من الذرة المهروسة.

نصف كوب من البقدونس المفروم.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

يتم وضع إناء على النار ويتم وضع الزبدة بعد ذلك نبدأ بوضع البصل المفروم مع الثوم المفروم والزنجبيل ويتم تقليب جميع المكونات إلى أن يبدأ البصل يأخذ اللون الذهبي.

إضافة قطع الدجاج الفيليه ونستمر بتقليب جميع المكونات إلى أن تأخذ قطع الفراخ اللون الذهبي.

ونستمر فى التقليب حتى تصبح قطع الدجاج جافة لا يوجد بها مادة سائلة.

نبدأ باضافة المشروم مع تقليب جميع المكونات مده 10 دقائق بعد ذلك نبدأ بوضع كمية من الدقيق مع التقليب المستمر ونقوم بإضافة الفلفل الأسود والذره والملح ونضيف المرق ونستمر في التقليب لجميع المكونات حتى يبدأ في الغليان بعد ذلك نقوم بتغطية الإناء ويترك على نار هادئة مدة 15 دقيقة.

بعد ذلك نبدأ بإضافة الكريمة ونترك الخليط يغلي لفترة دقيقتين على النار بعد ذلك يتم رفع الإناء من على النار ويتم وضع الشوربة في طبق التقديم ويتم وضع كمية من البقدونس ويقدم بجانب الارز الابيض والسلطة الخضراء ويتم تقديم هذه الوجبة وهي ساخنة وبالهناء والشفاء.

مقادير شوربة الدجاج بالكريمةطريقة تحضير شوربة الدجاج بالكريمة