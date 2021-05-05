أسرار عمل الهريسة بنجاح في البيت أحلى من المحلات

الهريسة تُعد من أروع الحلويات المشهورة والجميلة، بمعظم البلاد العربية، كما إن الهريسة تُسمى بالبسبوسة أيضًا، وهناك أنواع كثيرة منها، فتوجد هريسة القشطة وكذلك هريسة العجوة وكلًا منهما له مذاق شهي وطيب ورائع، وحتى تتمكني من الحصول على الهريسة التي تتسم بالمذاق الرائع والشهي الذي يعشقه الجميع، فقومي بمتابعة الآتي.أسرار عمل الهريسة
إن جميع المصريين من بين أكثر الشعوب وأبرزها التي تكون عاشقة لتناول الحلويات ويقوموا بالتفنين بها، إذ أن من تلك الحلويات، تأتي الهريسة، فإنها من بين الحلوى الرائعة حين يتم مقارنتها بغيرها من الحلويات، كما أن جسد الإنسان يكون بحاجة للكثير من السكريات خلال وقت الصيام، والأمهات يقومون بتحضير الحلوى لتعويض ما يفقده الجسم منها أثناء الصيام، ومن بين الحلويات التي يصنعونها هي حلوى الهريسة.مكونات الهريسة
- سميد خشن “ثلاث أكواب”
- زيت نباتي “½ كوب”
- لوز المقشر “كوب”
- سكر “كوب واحد”
- لبن “كوب”
- باكينج باودر “ملعقة صغيرة”
- طحينة “ثلاث ملاعق كبيرة”
- أولًا في الخطوة الأولى اخلطي السكر والسميد الخشن معًا.
- وبعد ذلك بالخطوة بالثانية؛ اخلطي معهم الباكينغ باودر ومن ثم الحليب.
- أما الخطوة الثالثة فقومي فيها بإضافة مزيج الباكينج باودر بخليط السميد والسكر، وخلطهم سويًا جيدًا.
- ومن ثم قومي بإضافة الزيت، مع التحريك جيدًا إلى أن تتكون معكِ عجينة مفتتة.
- بعد ذلك قومي بإضافة الطحينة، ووزعي خليط الهريسة، مع النقر عليه لتملكين سمك متوسط.
- ومن ثم أضيفي إليهم اللوز أو المكسرات.
- بعد ذلك اتركي الهريسة جانبًا إلى أن تهدأ ويتم اختمارها.
- بعد ذلك سخني الفرن من 180° إلى ١٩٠° لحوالي 30 – 45 دقيقة.
- وأخيرًا؛ أخرجي الهريسة حين تكون جاهزة، وبذلك تكون الهريسة على التقديم، وتلك هي طريقة تحضير الهريسة، بالمكونات القليلة، وكذلك أقل التكلفة.
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الهريسة تُعد من أروع الحلويات المشهورة والجميلة، بمعظم البلاد العربية، كما إن الهريسة تُسمى بالبسبوسة أيضًا، وهناك أنواع كثيرة منها، فتوجد هريسة القشطة وكذلك هريسة العجوة وكلًا منهما له مذاق شهي وطيب ورائع، وحتى تتمكني من الحصول على الهريسة التي تتسم بالمذاق الرائع والشهي الذي يعشقه الجميع، فقومي بمتابعة الآتي.أسرار عمل الهريسة
إن جميع المصريين من بين أكثر الشعوب وأبرزها التي تكون عاشقة لتناول الحلويات ويقوموا بالتفنين بها، إذ أن من تلك الحلويات، تأتي الهريسة، فإنها من بين الحلوى الرائعة حين يتم مقارنتها بغيرها من الحلويات، كما أن جسد الإنسان يكون بحاجة للكثير من السكريات خلال وقت الصيام، والأمهات يقومون بتحضير الحلوى لتعويض ما يفقده الجسم منها أثناء الصيام، ومن بين الحلويات التي يصنعونها هي حلوى الهريسة.مكونات الهريسة
- سميد خشن “ثلاث أكواب”
- زيت نباتي “½ كوب”
- لوز المقشر “كوب”
- سكر “كوب واحد”
- لبن “كوب”
- باكينج باودر “ملعقة صغيرة”
- طحينة “ثلاث ملاعق كبيرة”
- أولًا في الخطوة الأولى اخلطي السكر والسميد الخشن معًا.
- وبعد ذلك بالخطوة بالثانية؛ اخلطي معهم الباكينغ باودر ومن ثم الحليب.
- أما الخطوة الثالثة فقومي فيها بإضافة مزيج الباكينج باودر بخليط السميد والسكر، وخلطهم سويًا جيدًا.
- ومن ثم قومي بإضافة الزيت، مع التحريك جيدًا إلى أن تتكون معكِ عجينة مفتتة.
- بعد ذلك قومي بإضافة الطحينة، ووزعي خليط الهريسة، مع النقر عليه لتملكين سمك متوسط.
- ومن ثم أضيفي إليهم اللوز أو المكسرات.
- بعد ذلك اتركي الهريسة جانبًا إلى أن تهدأ ويتم اختمارها.
- بعد ذلك سخني الفرن من 180° إلى ١٩٠° لحوالي 30 – 45 دقيقة.
- وأخيرًا؛ أخرجي الهريسة حين تكون جاهزة، وبذلك تكون الهريسة على التقديم، وتلك هي طريقة تحضير الهريسة، بالمكونات القليلة، وكذلك أقل التكلفة.
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