أسرار عمل الهريسة بنجاح في البيت أحلى من المحلات

الهريسة تُعد من أروع الحلويات المشهورة والجميلة، بمعظم البلاد العربية، كما إن الهريسة تُسمى بالبسبوسة أيضًا، وهناك أنواع كثيرة منها، فتوجد هريسة القشطة وكذلك هريسة العجوة وكلًا منهما له مذاق شهي وطيب ورائع، وحتى تتمكني من الحصول على الهريسة التي تتسم بالمذاق الرائع والشهي الذي يعشقه الجميع، فقومي بمتابعة الآتي.

أسرار عمل الهريسة

إن جميع المصريين من بين أكثر الشعوب وأبرزها التي تكون عاشقة لتناول الحلويات ويقوموا بالتفنين بها، إذ أن من تلك الحلويات، تأتي الهريسة، فإنها من بين الحلوى الرائعة حين يتم مقارنتها بغيرها من الحلويات، كما أن جسد الإنسان يكون بحاجة للكثير من السكريات خلال وقت الصيام، والأمهات يقومون بتحضير الحلوى لتعويض ما يفقده الجسم منها أثناء الصيام، ومن بين الحلويات التي يصنعونها هي حلوى الهريسة.

سميد خشن “ثلاث أكواب”

زيت نباتي “½ كوب”

لوز المقشر “كوب”

سكر “كوب واحد”

لبن “كوب”

باكينج باودر “ملعقة صغيرة”

طحينة “ثلاث ملاعق كبيرة”