أسهل طريقة لعمل صبغة الشعر باللون البني المحمر في البيت بمكونات طبيعية جربيها

صبغة الشعر باللون البني المحمر بسهولة، تبحث الكثير من السيدات عن وصفة يمكن من خلالها الحصول علي لون الشعر البني المائل إلى الاحمرار، ولكنها تشعر بالخوف من استخدام الوصفات الكيميائية الخاصة بعملية صبغ الشعر، للحصول على هذا اللون المميز وأن تكون هذه الصبغات تحتوي على مكونات تؤثر على البشرة والشعر بشكل بالغ الخطورة، لهذا سوف نقدم لكم طريقة يمكن من خلالها الحصول على الشعر باللون البني المحمر في المنزل بمكونات طبيعية.

صبغة الشعر باللون البني المحمر

على الرغم من الصعوبة التي تواجهها الكثير من السيدات للحصول على صبغة الشعر باللون البني المحمر إلا أن هذا اللون يمكن الحصول عليه بسهولة ويسر في المنزل بدون استخدام أي مواد كيميائية تتفاعل وتؤثر على البشرة والشعر، كما أن هذه الوصفات تساعد في تقوية الشعر وعلاج المشاكل التي تعاني المرأة منها.

15 ملعقة من مسحوق صبغ الشعر باللون البني أو مسحوق الحنة خضراء اللون.

ملعقة كبيرة قهوة مطحونة.

ملعقة شاي أحمر كما يمكن استبداله بخلاصة الكركديه أو البنجر.

ملعقتين كبيرتين من خل الطعام.

نضع مسحوق الحناء في وعاء متوسط الحجم ونضيف إليها القهوة المطحونة.

نضيف كوب من الشاي الأحمر مع تصفيته من بواقي الشاي.

يمكن استبدال الشاي بخلاصة الكركديه أو البنجر في حالة الرغبة في الحصول على درجة أكثر إحمراراً.

نضيف الخل ونقلب المكونات جيداً مع بعضها البعض.

نترك الخليط جانباً لمدة نصف ساعة ونقوم بغسل الشعر جيداً باستخدام الشامبو والماء للتخلص من أي زيوت.

نجفف الشعر حتى يصبح جاف تماماً، ثم نقوم بتقسيمه إلى أربع أجزاء.

نضع الحناء على فروة الرأس أولاً باتجاه منابت الشعر، ثم نبدأ بالاتجاه نحو الأطراف في كل جزء بشكل تدريجي.

نكرر الخطوة السابقة مع باقي أجزاء الشعر.

نقوم بلف الشعر وتغطيته بغطاء الرأس البلاستيكي وبعدها نضع فوقه منشفة مبللة بماء ساخن.

نترك الخليط على الشعر من ثلاث إلى أربع ساعات.

نقوم بإزالة غطاء الرأس وغسل الشعر جيداً بالماء الفاتر مع الشامبو ونجففه في الهواء للتمتع بلون الشعر المميز.

مكونات صبغة الشعر باللون البني المحمرطريقة تحضير صبغة الشعر باللون البني المحمر