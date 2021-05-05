تكات تحضير وصفة عجينة الحليب اليابانية السريعة بدون مجهود

نقدم لكم وصفة عجينة الحليب اليابانية حيث تعد عجينة الحليب اليابانية من ألذ أنواع المخبوزات التي لها مذاق وطعم لذيذ وذو نكهة رائعة، ويمكن تحضرها في دقائق معدودة، فهي لا تحتاج لمكونات كثيرة وإنما كل المكونات في متناول الجميع، بل وموجودة بالمنزل، هيا بنا نتعرف عليها.

عجينة الحليب اليابانية

هذه عجينة سحرية يبحث الكثير عن طريقة تحضيره، فهي سهلة وبسيطة، وينتج لدينا مخبوزات ذو نكهة وطعم خطير، لذلك سنقوم بعرض كل ما هو جديد وأدق التفاصيل عن هذه العجينة

طريقة عمل عجينة الحليب اليابانية

تتكون من مقادير سهلة ويمكن تناولها بجانب الجبن كحادق أو بجانب أنواع المربى أو شيكولاتة النوتيلا، أو حشوها كما تشائين

مقادير عجينة الحليب اليابانية

أربعة أكواب من الدقيق الفاخر.

ملعقة خميرة فورية

ربع كوب سمنة.

بيضة مخفوقة.

ملعقتان حليب بودرة.

رشة ملح.

5 ملاعق سكر.

في مقلاة نضع الماء والدقيق على نار متوسطة مع التقليب المستمر، وذلك حتى ينتج خليط ثقيل ولكنه شفاف وأصبح ذو قوام سميك وسائل نتركه جاوبًا حتى يبرد.

نبدئ بإضافة الدقيق والخميرة الفورية والسكر ونضعهم على الخليط السابق.

في طبق عميق اخر نضيف البيض والحليب ونقوم بتقليبه حتى تتجانس المواد مع بعضها البعض، ومن بعد ذلك نضيف اليه بودرة الحليب على خليط الدقيق ونبدأ بالعجن، وأخيرًا نضع السمنة مع استمرار العجن.

نغطي العجينة بكيس نايلون ونتركها في مكان دافئ تخمر لمدة ساعة أو ساعة ونصف.

نبدأ بتقسيم العجينة إلى قطعتين وكل قطعة منهم تحتوي على ثلاث قطع.

نترك هذه القطع ترتاح ثم نقوم بفردها بشكل طولي، ثم نقوم بثني جزء منها، ونقوم بلغها مرة أخرى على الجهة الثانية وتبقى شكل الرول.

نقوم بدهن صينية من اليمن ونبدأ بوضع العجينة وتركها مرة أخرى تخمر

نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 200 وتركها داخل الفرن لمدة 20 دقيقة، ثم نهدي الفرن عليها على 180 درجة مئوية وتركها عشر دقائق حتى يحمر الوجه باللون الذهبي.

بهذا الشكل يكون لدينا أفضل عجينة الحليب اليابانية ثم نضعها في طبق التقديم، ويمكن تناولها مع الحليب والشاي.

كما يمكن حشو هذه العجينة بأفضل أنواع الحلو والحادق كما تشائين.

طريقة تحضير عجينة الحليب اليابانية