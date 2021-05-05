طريقة عمل طعمية بالبطاطس في المنزل بمقادير بسيطة

نقدم لمتابعي موقع ثقفني الكرام طريقة عمل طعمية بالبطاطس ، والتي تعد من أسهل الوصفات التي يمكن تحضيرها على الفطور أو العشاء، أو كطبق جانبي في رمضان، حيث أن الطعمية من المأكولات الشعبية التي يعشقها الجميع، كما أن البطاطس من المأكولات المميزة التي تشتهر بقيمتها الغذائية وطعمها اللذيذ.

طريقة عمل طعمية بالبطاطس

إضافة البطاطس إلى أي وصفة تضفي إليها طابع مختلف تمامًا وتزيد من طعمها اللذيذ، خاصة على السفرة الرمضانية، حيث يمكن إضافة هذا الطبق كنوع من المقبلات أو الوصفات الجانبية لفتح الشهية، وفي الوصفة الحالية نستعرض طريقة الطعمية التي تدخل فيها البطاطس كمكون أساسي:

حبتان من البطاطس المبشورة بالحجم المتوسط (يمكن استبدالها بالبطاطس المسلوقة والمهروسة)

حبة واحدة من البصل المبشور.

فصين من الثوم المفروم.

ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض.

بيضة واحدة متوسطة مخفوقة.

حزمة من البقدونس المفروم.

حزمة كزبرة خضراء مفرومة.

حزمة شبت مفروم.

ذرة ملح طعام.

ربع ملعقة من البيكنج صودا.

ملعقتان كبيرتان من السمسم المحمص.

قليل من الكمون المطحون الناعم.

زيت وفير للقلي.

يتم أولاً خلط المكونات التالية (الدقيق ، البصل المبشور، البيضة المخفوقة، البطاطس المبشورة أو المهروسة، الشبت، البقدونس، الكزبرة، الملح، البيكنج صودا، الكمون) جيدًا للحصول على قوام متجانس. ثم يتم تشكيل المزيج على شكل دوائر بالحجم المناسب. رش السمسم على الوجه للتزيين. تحمير كرات البطاطس في زيت ساخن وفير حتى تأخذ اللون الذهبي من جميع الجوانب. رفع الكرات من الزيت ووضعها على مناديل للتخلص من الدهون الزائدة. يتم تقديمها ساخنة إلى جانب الخبز البلدي، وبالهنا والصحة.

مقادير الوصفةطريقة التجهيز بالخطوات

بذلك نكون قد انتهينا من تقديم وصفة طعمية البطاطس المسلوقة، نتمنى أن تنال إعجابكم، وانتظرونا في وصفات جديدة ومفيدة قريبًا