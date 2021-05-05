طريقة عمل الكفتة المشوية بتتبيلة الحاتي وبكل تفاصيلها مثل الجاهزة

تعد الكفتة المشوية من الأطباق المنتشرة في الكثير من الدول ويبحث عن طريقة تحضيرها الكثيرين نظراً لمذاقها الجيد، فترغب الكثير من ربات المنازل في التعرف على طريقة تحضيرها وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الكفتة المشوية الطرية. طريقة عمل الكفتة المشوية تبعاً لطريقة الشيف الشربيني طريقة عمل الكفتة المشوية تبعاً لطريقة الشيف الشربيني المكونات نصف كيلو من اللحم الكندوز.

حبتان من البصل.

ملعقتان من صلصة الطماطم.

ملعقة واحدة من القرفة.

ملعقة كبيرة من الخل.

رشة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.

كمية من الزبدة أو السمن البلدي. خطوات تحضير الكفتة المشوية يتم فرم اللحم بطريقة جيدة وبعد ذلك يتم فرم البصل الناعم وبعد ذلك يتم تصفيته من المياه.

بعد ذلك يتم إضافة كمية من الملح بالإضافة للفلفل ثم يتم إضافة البصل للحمة المفرومة وبعد ذلك يتم إضافة كمية صغيرة من الفلفل الأسود مع كمية من الملح والبهارات.

يتم خلط اللحم مع المكونات السابقة لحين أن تمتص اللحم كافة المكونات بعد ذلك يتم وضع الخليط في الثلاجة وتركه لمدة ثلاثة ساعات.

يتم خلط مياه البصل مع رشة من الملح والفلفل الأسود بالإضافة لملعقة واحدة من الزيت مع ملعقتين من صلصة الطماطم.

يتم خلط المكونات جيداً لحين أن تتجانس المكونات جيداً وبعد ذلك يتم غمس اليد في خليط البصل من ثم يتم توزيع الخليط على سيخ خشبي.

يتم تشكيل أصابع الكفتة فوق السيخ وبعد ذلك يتم وضع هذه الأسياخ فوق الشواية الكهربائية.

يتم نقل أسياخ الكفتة في صينية كبيرة الحجم ويكون بها طبقة من الزيت وبعد ذلك يتم إدخال الصينية إلى الفرن.

يتم بعد ذلك يتم تقديم الكفتة مع سلطة الطحينة مع الأرز بالخلطة أو الخبز. خطوات تحضير الكفتة المشوية الوسوم

تعد الكفتة المشوية من الأطباق المنتشرة في الكثير من الدول ويبحث عن طريقة تحضيرها الكثيرين نظراً لمذاقها الجيد، فترغب الكثير من ربات المنازل في التعرف على طريقة تحضيرها وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الكفتة المشوية الطرية. طريقة عمل الكفتة المشوية تبعاً لطريقة الشيف الشربيني طريقة عمل الكفتة المشوية تبعاً لطريقة الشيف الشربيني المكونات نصف كيلو من اللحم الكندوز.

حبتان من البصل.

ملعقتان من صلصة الطماطم.

ملعقة واحدة من القرفة.

ملعقة كبيرة من الخل.

رشة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.

كمية من الزبدة أو السمن البلدي. خطوات تحضير الكفتة المشوية يتم فرم اللحم بطريقة جيدة وبعد ذلك يتم فرم البصل الناعم وبعد ذلك يتم تصفيته من المياه.

بعد ذلك يتم إضافة كمية من الملح بالإضافة للفلفل ثم يتم إضافة البصل للحمة المفرومة وبعد ذلك يتم إضافة كمية صغيرة من الفلفل الأسود مع كمية من الملح والبهارات.

يتم خلط اللحم مع المكونات السابقة لحين أن تمتص اللحم كافة المكونات بعد ذلك يتم وضع الخليط في الثلاجة وتركه لمدة ثلاثة ساعات.

يتم خلط مياه البصل مع رشة من الملح والفلفل الأسود بالإضافة لملعقة واحدة من الزيت مع ملعقتين من صلصة الطماطم.

يتم خلط المكونات جيداً لحين أن تتجانس المكونات جيداً وبعد ذلك يتم غمس اليد في خليط البصل من ثم يتم توزيع الخليط على سيخ خشبي.

يتم تشكيل أصابع الكفتة فوق السيخ وبعد ذلك يتم وضع هذه الأسياخ فوق الشواية الكهربائية.

يتم نقل أسياخ الكفتة في صينية كبيرة الحجم ويكون بها طبقة من الزيت وبعد ذلك يتم إدخال الصينية إلى الفرن.

يتم بعد ذلك يتم تقديم الكفتة مع سلطة الطحينة مع الأرز بالخلطة أو الخبز. خطوات تحضير الكفتة المشوية

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