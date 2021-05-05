مع وجود المناسبات والعزائم يتبارى العديد من سيدات البيوت في تقديم أشهي الأكلات الشرقية والغربية علي موائد العزائم ويلجأ البعض للمطاعم المتخصصة في تحضير المشويات والأكلات المحمرة لما لها من سمعة طيبة وشهرة بعضها في تخصص نوع معين من الأكلات ، ويتساءل الكثيرون عن سر وصفة الحمام المحشي علي الطريقة المصرية وهي في الواقع ليست بالأمر الصعب ، لكن إتقانها بالمكونات وطريقة التحضير يحتاج لضبط المعايير ودقة خطوات الإعداد ، وهو ما سنستعرضه لحضراتكم من خلال مقالنا حيث تحتوي الوصفة علي الحمام كمكون رئيسي وحشو الفريك مع الجزر والبصل وملح الطعام والفلفل الأسود والسمن والمستكة وورق الغار والبهارات المشكلة بالإضافة إلي القرفة و الحبهان وبعض الماء الساخن وتحتاج لبعض الأواني ليمكنكم تقديمها علي سفرة المناسبات بجوار أطباق الكباب الهندي بالصلصة.

مكونات وصفة الحمام المحشي علي الطريقة المصرية

كما تعرفنا من قبل علي مكونات وطريقة تحضير أرز الأوزي بالدجاج ، نستعرض لكم قائمة مكونات الحمام المحشي :

عدد واحد حبة من الجزر المغسول متوسطة الحجم.

عدد ثلاث حبات متوسطة الحجم من البصل منها واحدة مقطعة أرباع واثنين مفروم.

مقدار ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

مقدار ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

مقدار ملعقتين كبيرتين من السمن.

عدد ثلاث حبات من المستكة.

عدد واحد ورقة من نبات الغار.

مقدار ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

عدد أربعة حبات من الحبهان.

مقدار ثلاث أكواب من الفريك المنقوع.

عدد اثنين كوب من الماء الساخن.

عدد ستة حبات من الحمام.

طريقة إعداد الوجبة

كما قدمنا لكم طريقة ومكونات تحضير كبسة الروبيان ، نستعرض لكم خطوات تحضير وصفة الحمام المحشي علي الطريقة المصرية :

نقوم بتنظيف الحمام ووضعه في إناء منفصل مع الاحتفاظ بالكبد وتقطيعها لأجزاء صغيرة ووضعها في وعاء منفصل.

نقوم بإذابة السمن في قدر علي نار متوسطة ونضيف البصل والمستكة ونحرك حتي ينضج البصل.

نقوم بإضافة القوانص والكبدة القطع في القدر ونقلب لمدة عشرة دقائق.

نضيف ورق الغار للقدر والفلفل الأسود والبهارات والقرفة والهيل ونستمر في التقليب.

نضيف الفريك والملح مع التقليب المستمر للخليط.

نقوم بإضافة الماء المغلي للخليط ونستمر في التقليب حتي ينضج الفريك نسبياً ويتم رفعه من علي النار.

نقوم بحشو الحمام بالفريك المخلوط وتربط الأرجل بخيط رفيع.

يتم تحضير قدر كبير علي النار به كم كبير من الماء علي نار متوسطة ونضيف له الجزر والبصل والملح والفلفل الأسود.

بعد غليان الماء في القدر نضع به الحمام المحشي للسلق حتي ينضج.

نقوم بدهن صينية بالزيت ونضع فيها الحمام المسلوق وتوضع في الفرن علي درجة حرارة 180 مئوية لمدة ربع ساعة حتي يتحمر مع مراعاة التقليب.

يتم تقديم الوجبة بجوار أطباق من شوربة المشروم الكريمية اللذيذة وبالهناء والشفاء.