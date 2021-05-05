عجينة الزبادي القطنية الاسفنجية لكل انواع المخبوزات عيش وبيتزا وفطائر

عجينة الزبادي القطنية الاسفنجية هي عجينة هشة ورقيقة ولذيذة يمكن للمرأة استخدامها لتحضير وجبات خاصة يفضلها العديد من أفراد الأسرة، ويطلق على عجينة الزبادي اسم عجينة القطن بسبب قوامها الناعم وهي تركيبة ناجحة وسهلة للغاية يمكن صنعها أوتخميرها دون أن تستغرق وقتاً طويلاً، كذلك يمكن حشو عجينة الزبادي بالعديد من الحشوات المختلفة، حسب ذوقك ومذاق طفلك، ويمكن صنع عجينة الزبادي بأشكال عديدة، بعضها يمكن استخدامه في صنع القرفة أو معجنات الجبن أو الزعتر وكذلك العديد من الوصفات الآخرى. مقادير عجينة الزبادي للفطائر نصف كيلو (500 جم) دقيق

نصف كوب (180 مل) ماء دافئ

ثلاث ملاعق كبيرة (45 جم) حليب بودرة

نصف كوب (125 جم) زبادي

حوالي نصف كوب (60 مل) زيت

1 ملعقة ممتلئة (15 جم) سكر

1 ملعقة ممتلئة (15 جم) من الخميرة الفورية

نصف ملعقة صغيرة (2.5 جم) من الملح عجينة الزبادي القطنية الاسفنجية من الشروط الضرورية لنجاح العجينة، لأنه بمجرد الحصول على العجين الناجح يتم تحضير العديد من الوجبات السريعة، وهي مناسبة لجميع أنواع المعجنات والفطائر، ويتم ذلك عن طريق اتباع كل المقادير والعجن السليم، ويتم تحضير العجين بطرق متنوعة حسب الطريقة التي تناسب كل ربة منزل، هناك عجينة مدتها ما يقرب من 10 دقائق وعجينة خميرة وعجينة الزبادي، وجميعها لها نفس المذاق والقوام، لكن طريقة التخمير مختلفة، ويعتبر الزبادي منتج تخمير فعال وسريع، وهذه طريقة تحضيره تابعوا معنا طريقة عجينة الزبادي. طريقة تحضير عجينة الزبادي عجينة الزبادي القطنية الاسفنجية في إناء متوسط ​​الحجم، قومي بوضع كوبًا من الماء والخميرة والسكر، وحركي جيدًا، ثم ضعيه في مكان دافئ لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.

في إناء آخر، أضيفي الدقيق ومسحوق الحليب والملح وقومي بتقليبه يشكل جيد.

يُضاف الزيت واللبن، ويُعجن باليد، ثم يُضاف الماء تدريجياً، ثم يُعجن حتى تحصل على عجينة طرية ولزجة.

ولزجة. قومي بتغطية الوعاء بمنشفة نظيفة لمدة ساعة، ثم استخدمي عجينة الزبادي لعمل الفطائر والبيتزا.

عجينة الزبادي القطنية الاسفنجية هي عجينة هشة ورقيقة ولذيذة يمكن للمرأة استخدامها لتحضير وجبات خاصة يفضلها العديد من أفراد الأسرة، ويطلق على عجينة الزبادي اسم عجينة القطن بسبب قوامها الناعم وهي تركيبة ناجحة وسهلة للغاية يمكن صنعها أوتخميرها دون أن تستغرق وقتاً طويلاً، كذلك يمكن حشو عجينة الزبادي بالعديد من الحشوات المختلفة، حسب ذوقك ومذاق طفلك، ويمكن صنع عجينة الزبادي بأشكال عديدة، بعضها يمكن استخدامه في صنع القرفة أو معجنات الجبن أو الزعتر وكذلك العديد من الوصفات الآخرى. مقادير عجينة الزبادي للفطائر نصف كيلو (500 جم) دقيق

نصف كوب (180 مل) ماء دافئ

ثلاث ملاعق كبيرة (45 جم) حليب بودرة

نصف كوب (125 جم) زبادي

حوالي نصف كوب (60 مل) زيت

1 ملعقة ممتلئة (15 جم) سكر

1 ملعقة ممتلئة (15 جم) من الخميرة الفورية

نصف ملعقة صغيرة (2.5 جم) من الملح عجينة الزبادي القطنية الاسفنجية من الشروط الضرورية لنجاح العجينة، لأنه بمجرد الحصول على العجين الناجح يتم تحضير العديد من الوجبات السريعة، وهي مناسبة لجميع أنواع المعجنات والفطائر، ويتم ذلك عن طريق اتباع كل المقادير والعجن السليم، ويتم تحضير العجين بطرق متنوعة حسب الطريقة التي تناسب كل ربة منزل، هناك عجينة مدتها ما يقرب من 10 دقائق وعجينة خميرة وعجينة الزبادي، وجميعها لها نفس المذاق والقوام، لكن طريقة التخمير مختلفة، ويعتبر الزبادي منتج تخمير فعال وسريع، وهذه طريقة تحضيره تابعوا معنا طريقة عجينة الزبادي. طريقة تحضير عجينة الزبادي عجينة الزبادي القطنية الاسفنجية في إناء متوسط ​​الحجم، قومي بوضع كوبًا من الماء والخميرة والسكر، وحركي جيدًا، ثم ضعيه في مكان دافئ لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.

في إناء آخر، أضيفي الدقيق ومسحوق الحليب والملح وقومي بتقليبه يشكل جيد.

يُضاف الزيت واللبن، ويُعجن باليد، ثم يُضاف الماء تدريجياً، ثم يُعجن حتى تحصل على عجينة طرية ولزجة.

ولزجة. قومي بتغطية الوعاء بمنشفة نظيفة لمدة ساعة، ثم استخدمي عجينة الزبادي لعمل الفطائر والبيتزا.

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