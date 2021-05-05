جربي كرات البسبوسة لحلى مميز وغير تقليدي بأقل التكاليف وأسهل المكونات

تعتبر البسبوسة من أكثر وصفات الحلويات التي يقبل الجميع على تجربتها، فهي من أفضل الحلويات الشرقية لدى جميع الأشخاص كباراً وصغاراً، حيث تتمتع بالطعم اللذيذ والمختلف، وتتميز بتقديمها في المناسبات والأعياد، ولكن قد يمل البعض من الطريقة التقليدية لتحضيرها، ويبحثون عن وصفات مختلفة لها، ولذلك نقدم لكم اليوم طريقة عمل كرات البسبوسة اللذيذة، التي لا تحتاج إلى وقت كبير، ويمكن تجهيزها بكل سهولة بدون تعب أو مجهود في البيت.

طريقة عمل كرات البسبوسة

نحتاج في هذه الوصفة إلى هذه المكونات:

2 كوب من السميد.

علبة قشطة.

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من السمنة.

كوب من اللبن الزبادي.

ربع كوب جوز هند.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

شربات.

بندق ولوز.

لتحضير كرات البسبوسة اللذيذة يجب اتباع الخطوات التالية:

في وعاء عميق وواسع نخلط كلاً من السميد وجوز الهند والبيكنج باودر والقشطة والسمنة والزبادي والسكر بشكل جيد.

بعد ذلك نقوم بتشكيلها على شكل كرات، ونضعها في صواني في الفرن.

ونصب عليها شربات ونوزع عليها المكسرات وتقدم.

طريقة عمل كب البسبوسة

المقادير المطلوبة لهذه الوصفة:

2 كوب من دقيق البسبوسة.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

جوز هند مبشور.

نصف كوب زبدة.

كوب من اللبن الزبادي.

كوب إلا ربع من السكر.

نصف كوب من الزبدة.

شربات.

طريقة تحضير كب البسبوسة بالخطوات: