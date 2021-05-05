لعشاق الأكل الحار طريقة عمل الكفتة الهندية في البيت بالخطوات لطعم شهي ومذاق مختلف

ترغب دائماً الأمهات وربات البيوت في الحصول على أفكار جديدة عن الطعام يومياً لكي لا يمل أولادها من الأكلات التقليدية اليومية، ومن الجدير ذكره أن الكفتة تعتبر من أكثر الأكلات التي يحبها جميع الأشخاص سواء كانوا كباراً أو صغاراً، ويوجد طرق كثيرة ومختلفة لتحضيرها، فهناك الكفتة المشوية والكفتة المقلية والكفتة بصلصلة والكفتة بأرز وغيرها الكثير من طرق التحضير، ولكن في هذا المقال سنقدم وصفة كفتة جديدة لمحبي الأكل الحار، وهي وصفة الكفتة الهندية.

مكونات عمل الكفتة الهندية

نحتاج إلى هذه المكونات من أجل هذه الوصفة:

200 جرام من اللحمة المفرومة.

حبة من الفلفل الأخضر مفرومة.

ملح طعام حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة إلا ثلث من النشا أو دقيق الذرة.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر.

ربع ملعقة صغيرة من الكركم.

للصوص نحتاج إلى:

بصلة كبيرة الحجم مفرومة ناعم.

2 ثمرة طماطم متوسط الحجم مفرومة ناعم.

4 ملعقة كبيرة من اللوز المطحون.

ورق لورى.

حبهان.

قرنفل.

ملعقتين كبار من الثوم المهروس.

ملعقة صغيرة من الكزبرة.

ربع ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

ملح.

ربع ملعقة من السكر.

ملعقة كبيرة من الزيت.

أولاً نقوم بوضع جميع المكونات المذكورة للكفتة في وعاء كبير، ونعجنها بشكل جيد حتى تتجانس مع بعضها تماماً.

بعد ذلك نقوم بتشكيل الكفتة على شكل كرات ذات حجم متوسط.

ثم نقوم بتحميرها في الزيت على جميع النواحي حتى يصبح لونها ذهبي.

نجهز الصوص بعد ذلك من خلال وضع الزيت على النار وإضافة المكونات الأخرى له.

نقلب بشكل جيد.

ثم نقوم بوضع كمية مناسبة من الماء.

بعد أن يغلي الصوص على النار نضيف له الكفتة.

طريقة عمل الكفتة الهندية بالخطوات