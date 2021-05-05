كحك العيد الناعم بالطعم الفلاحي الاصلي بتاع زمان

كحك العيد الناعم بالطعم الفلاحي الأصلي، يعد كعك العيد من أكثر وأشهر الحلويات التي يتم تناولها في عيد الفطر المبارك، وترغب الكثير من ربات المنازل في أن تقوم بتحضير الكعك في المنزل للتأكد من سلامة تحضيره وسلامة مكوناته وإليكم في السطور الآتية طريقة عمل الكعك الناعم مثل المحلات. مكونات تحضير الكعك الناعم مثل المحلات: ثمانية أكواب من الدقيق الأبيض.

كأسان ونصف من السمن البلدي.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

رشة من الملح.

ملعقتان كبيرتان من السمسم.

ملعقة من رائحة الكعك.

كأس من اللبن.

الحشو تبعاً لاختياركم سواء عجوة أو ملبن أو مكسرات.

ملعقة من السكر.

كأس من السكر البودر. خطوات تحضير الكعك الناعم مثل المحلات: مكونات تحضير الكعك الناعم مثل المحلات:خطوات تحضير الكعك الناعم مثل المحلات: تتسم خطوات التحضير بأنها سهلة وغير مكلفة وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الكعك الناعم مثل المحلات: يتم إحضار إناء ويتم وضع فيه كلاً من الدقيق والسمسم ورائحة الكعك ورشة الملح ويتم تقليب المكونات جيداً مع بعضها البعض. يتم بعد ذلك تسخين السمن على النار ثم يتم إضافتها إلى الخليط السابق. يتم فرك الخليط وهذه من أهم الخطوات التي تزيد من نعومة الكعك ويلزم أن يتم فركه باليدين بكل هدوء لكي تكون العجينة متماسكة والاستمرار في ذلك لمدة عشرة دقائق. يتم إذابة الخميرة في ربع كأس من اللبن الدافئ ويتم بعد ذلك إضافة ملعقة من السكر مع التقليب. يتم إضافة باقي كمية اللبن والخميرة إلى العجينة والاستمرار في العجن لحين أن يتم الحصول على عجينة لينة وسهلة. يتم تقطيع العجينة وتشكيلها باستخدام قطاعة الكعك. يتم تشكيل الوجه بالوخز بأسنان شوكة الطعام لتكون القطعة صغيرة. يتم تشكيل العجينة على شكل قطع صغيرة ويتم وضع الحشو في كل قطعة. يتم قفل العجين على الحشو والاستمرار لحين أن تنتهي الكمية. يتم ضبط الفرن على درجة حرارة متوسطة. يتم رص الكعك في صاجات مدهونة بالسمن وبعد ذلك يتم وضعه في الفرن وتركه لمدة نصف ساعة لحين أن يتغير لونه إلى اللون الذهبي. يتم إخراج الصاجات من الفرن وتركه لحين أن يبرد وبعد ذلك يتم رصه في طبق التقديم. الوسوم

كحك العيد الناعم بالطعم الفلاحي الأصلي، يعد كعك العيد من أكثر وأشهر الحلويات التي يتم تناولها في عيد الفطر المبارك، وترغب الكثير من ربات المنازل في أن تقوم بتحضير الكعك في المنزل للتأكد من سلامة تحضيره وسلامة مكوناته وإليكم في السطور الآتية طريقة عمل الكعك الناعم مثل المحلات. مكونات تحضير الكعك الناعم مثل المحلات: ثمانية أكواب من الدقيق الأبيض.

كأسان ونصف من السمن البلدي.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

رشة من الملح.

ملعقتان كبيرتان من السمسم.

ملعقة من رائحة الكعك.

كأس من اللبن.

الحشو تبعاً لاختياركم سواء عجوة أو ملبن أو مكسرات.

ملعقة من السكر.

كأس من السكر البودر. خطوات تحضير الكعك الناعم مثل المحلات: مكونات تحضير الكعك الناعم مثل المحلات:خطوات تحضير الكعك الناعم مثل المحلات: تتسم خطوات التحضير بأنها سهلة وغير مكلفة وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الكعك الناعم مثل المحلات: يتم إحضار إناء ويتم وضع فيه كلاً من الدقيق والسمسم ورائحة الكعك ورشة الملح ويتم تقليب المكونات جيداً مع بعضها البعض. يتم بعد ذلك تسخين السمن على النار ثم يتم إضافتها إلى الخليط السابق. يتم فرك الخليط وهذه من أهم الخطوات التي تزيد من نعومة الكعك ويلزم أن يتم فركه باليدين بكل هدوء لكي تكون العجينة متماسكة والاستمرار في ذلك لمدة عشرة دقائق. يتم إذابة الخميرة في ربع كأس من اللبن الدافئ ويتم بعد ذلك إضافة ملعقة من السكر مع التقليب. يتم إضافة باقي كمية اللبن والخميرة إلى العجينة والاستمرار في العجن لحين أن يتم الحصول على عجينة لينة وسهلة. يتم تقطيع العجينة وتشكيلها باستخدام قطاعة الكعك. يتم تشكيل الوجه بالوخز بأسنان شوكة الطعام لتكون القطعة صغيرة. يتم تشكيل العجينة على شكل قطع صغيرة ويتم وضع الحشو في كل قطعة. يتم قفل العجين على الحشو والاستمرار لحين أن تنتهي الكمية. يتم ضبط الفرن على درجة حرارة متوسطة. يتم رص الكعك في صاجات مدهونة بالسمن وبعد ذلك يتم وضعه في الفرن وتركه لمدة نصف ساعة لحين أن يتغير لونه إلى اللون الذهبي. يتم إخراج الصاجات من الفرن وتركه لحين أن يبرد وبعد ذلك يتم رصه في طبق التقديم.

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