تكات عمل أقماع الكنافة بطريقة سهلة أحلى من المحلات

أقماع الكنافة بالقشطة، تعتبر الكنافة واحدة من الحلويات التي يسعى الكثير من الأشخاص بالبحث عن طريقة جديدة لتحضيرها وإعدادها في المنزل وتقديمها لأفراد الأسرة، حيث أنها تتميز عن غيرها من الحلويات الأخرى بمذاقها الرائع وطريقة تحضيرها البسيطة والسهلة، كما أنه يمكن عملها بأكثر من وصفة للتمتع بنفس المذاق المميز والرائع في كل مرة، وسوف نقدم لكم في هذا الموضوع طريقة تحضير أقماع الكنافة المحشية بالقشطة حتى يمكن تقديمها لأفراد الأسرة.

أقماع الكنافة

دائماً ما تبحث السيدات عن طريقة لتقديم الحلويات لأفراد أسرتها بوصفات مبتكرة وأشكال غير تقليدية، لهذا تسعى دائماً لإيجاد وصفات مختلفة لتقديم الحلوى لأطفالها، وتعتبر طريقة تحضير أقماع الكنافة واحدة من الوصفات الرائعة والمميزة لتقديم الكنافة للأطفال وسوف يحبونها ويرغبون في تناولها بشكل مستمر.

نصف كيلو جرام من الكنافة الطازجة.

أقماع اسطوانية الشكل.

زيت نباتي للتحمير.

كوب من الحليب.

ملعقتين كبيرتين من نشا الذرة.

نصف كوب من السكر أو كمية حسب الرغبة.

عبوة صغيرة من القشطة سريعة التحضير.

نقوم بأخذ كمية من الكنافة وتشكيلها على أحد الأقماع، نضع قمعاً آخر فوق الكنافة بعد تشكيلها ونضغط عليها جيداً ونزيل الأجزاء والأطراف الزائدة.

نقوم بوضع الكنافة والأقماع في الزيت على نار هادئة ونقلبها.

بعض أن نلاحظ احمرار أطراف الكنافة نستخدم ملقاط الطهي في إزالة القمع الخارجي بحرص شديد.

بعد أن يكتمل تحمير الكنافة سوف نتمكن من إزالتها من القمع الثاني بسهولة ثم نقوم بتركها في طبق حتى تصبح باردة.

نحضر وعاء متوسط الحجم ونضع فيه اللبن والنشا والسكر ونقوم بخلطهم جيداً.

نضع الوعاء على النار وعندما يبدأ الخليط في التمازج ويصبح ذو قوام أكثر كثافة نرفعه من على النار.

نقوم بإضافة القشطة إلى الخليط ونقلبه جيداً ونتركه جانباً حتى يبرد تماماً.

نضع الخليط في كيس بلاستيكي ونصنع فتحة صغيرة في الطرف الأمامي منه ونقوم بحشو أقماع الكنافة السابق تحضيرها.

نحضر كمية من الفستق المطحون ونقوم برشها فوق أقماع الكنافة المحشوة.

نسكب كمية من الشربات فوق أقماع الكنافة ونقوم بتقديمها.

مكونات ومقادير أقماع الكنافةخطوات وطريقة تحضير أقماع الكنافة