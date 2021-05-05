طريقة عمل صبغة الشعر باللون البني المحمر طبيعية لا تسبب أضرار

تعد الصبغة من بين الأمور العسيرة بالنسبة لعديد من السيدات، إذ أنه في العادة عند استعمال المنتجات الخاصة بصبغة الشعر الصناعية فشعر السيدات يتأثر بتلك المنتجات، وتحصلن على شعر تالفًا ولا تحصل على الشعر واللون الذي ترغب فيه، لذا ففيما يلي الطريقة الطبيعية التي بواسطتها تحصل كل سيدة على اللون البني المحمر القومي الذي تريده بغير أن يعود على شعرها بأي ضرر.صبغة الشعر باللون البني المحمر
هناك عدة طرق طبيعية تستطيعين عن طريقها أن تقومي بصبغ الشعر حتى تحصلي على اللون البني المحمر الذي ترغبين فيه بغير أن تحتاجي لاستعمال المواد الكيميائية المتفاعلة مع الشعر، إذ أنها تكون علة في تأثره ويعود على الشعر بالضرر.مكونات صبغة الشعر باللون البني المحمر
- عشرة ملاعق كبيرة من بودرة الحناء الخضراء.
- ملعقة من مسحوق قهوة مطحونة كبيرة.
- فنجان زيت اللوز أو جوز هند.
- عصير 2 ليمونة.
- بيضة بحجم متوسط.
- نصف فنجان خل تفاح.
- ماء ساخن.
- قومي بوضع المقادير الجافة مع بعضها البعض بوعاء بلاستيكي مع التحريك جيداً باستعمال شوكة بلاستيكية أيضًا.
- بعد ذلك قومي بإضافة خل التفاح مع القيام بتقليب المزيج ولا بد أن تقومي بالابتعاد عن ظهور التكتلات به.
- ومن ثم قومي بفصل صفار البيض عن البياض مع إضافة البياض المزيج مع تحريكه جيداً وبعد ذلك قومي بإضافة عصير الليمون تدريجيًا مع مواكبة التقليب.
- قومي بإضافة الماء الساخن المزيج.
- قومي بوضع الصبغة بوعاء محكم مع تركه به حتى مرور ٣٠ دقيقة، وبتلك الفترة دلكي الشعر بزيت اللوز.
- قومي بارتداء قفاز بيديك مع فرد الصبغة بخصلات الشعر باستعمال اليد أو باستعمال فرشاة الصبغة.
- قومي بفرك الشعر جيدًا بواسطة يديكِ.
- قومي باستعمال قطعة ألومنيوم مع تركها على الشعر حتى مرور ٤ ساعات.
- في النهاية قومي بغسل الشعر باستعمال الماء البارد والشامبو.
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تعد الصبغة من بين الأمور العسيرة بالنسبة لعديد من السيدات، إذ أنه في العادة عند استعمال المنتجات الخاصة بصبغة الشعر الصناعية فشعر السيدات يتأثر بتلك المنتجات، وتحصلن على شعر تالفًا ولا تحصل على الشعر واللون الذي ترغب فيه، لذا ففيما يلي الطريقة الطبيعية التي بواسطتها تحصل كل سيدة على اللون البني المحمر القومي الذي تريده بغير أن يعود على شعرها بأي ضرر.صبغة الشعر باللون البني المحمر
هناك عدة طرق طبيعية تستطيعين عن طريقها أن تقومي بصبغ الشعر حتى تحصلي على اللون البني المحمر الذي ترغبين فيه بغير أن تحتاجي لاستعمال المواد الكيميائية المتفاعلة مع الشعر، إذ أنها تكون علة في تأثره ويعود على الشعر بالضرر.مكونات صبغة الشعر باللون البني المحمر
- عشرة ملاعق كبيرة من بودرة الحناء الخضراء.
- ملعقة من مسحوق قهوة مطحونة كبيرة.
- فنجان زيت اللوز أو جوز هند.
- عصير 2 ليمونة.
- بيضة بحجم متوسط.
- نصف فنجان خل تفاح.
- ماء ساخن.
- قومي بوضع المقادير الجافة مع بعضها البعض بوعاء بلاستيكي مع التحريك جيداً باستعمال شوكة بلاستيكية أيضًا.
- بعد ذلك قومي بإضافة خل التفاح مع القيام بتقليب المزيج ولا بد أن تقومي بالابتعاد عن ظهور التكتلات به.
- ومن ثم قومي بفصل صفار البيض عن البياض مع إضافة البياض المزيج مع تحريكه جيداً وبعد ذلك قومي بإضافة عصير الليمون تدريجيًا مع مواكبة التقليب.
- قومي بإضافة الماء الساخن المزيج.
- قومي بوضع الصبغة بوعاء محكم مع تركه به حتى مرور ٣٠ دقيقة، وبتلك الفترة دلكي الشعر بزيت اللوز.
- قومي بارتداء قفاز بيديك مع فرد الصبغة بخصلات الشعر باستعمال اليد أو باستعمال فرشاة الصبغة.
- قومي بفرك الشعر جيدًا بواسطة يديكِ.
- قومي باستعمال قطعة ألومنيوم مع تركها على الشعر حتى مرور ٤ ساعات.
- في النهاية قومي بغسل الشعر باستعمال الماء البارد والشامبو.
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