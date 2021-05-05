طريقة عمل صبغة الشعر باللون البني المحمر طبيعية لا تسبب أضرار

تعد الصبغة من بين الأمور العسيرة بالنسبة لعديد من السيدات، إذ أنه في العادة عند استعمال المنتجات الخاصة بصبغة الشعر الصناعية فشعر السيدات يتأثر بتلك المنتجات، وتحصلن على شعر تالفًا ولا تحصل على الشعر واللون الذي ترغب فيه، لذا ففيما يلي الطريقة الطبيعية التي بواسطتها تحصل كل سيدة على اللون البني المحمر القومي الذي تريده بغير أن يعود على شعرها بأي ضرر.

صبغة الشعر باللون البني المحمر

هناك عدة طرق طبيعية تستطيعين عن طريقها أن تقومي بصبغ الشعر حتى تحصلي على اللون البني المحمر الذي ترغبين فيه بغير أن تحتاجي لاستعمال المواد الكيميائية المتفاعلة مع الشعر، إذ أنها تكون علة في تأثره ويعود على الشعر بالضرر.

عشرة ملاعق كبيرة من بودرة الحناء الخضراء.

ملعقة من مسحوق قهوة مطحونة كبيرة.

فنجان زيت اللوز أو جوز هند.

عصير 2 ليمونة.

بيضة بحجم متوسط.

نصف فنجان خل تفاح.

ماء ساخن.