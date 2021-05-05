أسهل طريقة لعمل حلوى الدونات الشهية بالشيكولاتة في المنزل

كثير من لا يعرف الدونات ولكننا سنقوم بعرض كل ما يدور حولها وما هي؟ فهي من الحلوى ولكنه تعرف بالدول الأوربية، ومن خلال هذا المقال سنقوم بعرض توضيحي لها، فهي تأخذ شكل دائري مفوجة من النصف، يمكن تزينها بأشكال وأنواع كثيرة مثل الشيكولاته والكريمة وما شبه ذاك.الدونات
تعد حلوى مميزة ذو طعم لذيذ جدًا، يمكن تحضيرها في وقت بسيط، وتتكون من مقادير سلسة وبسيطة ومتواجده في منزلنا بشكل عام
مقادير الدونات
- كوبان ونصف من الدقيق الخاص بالحلويات.
- ملعقة كبيرة خميرة فورية جافة.
- ثلاثة ملاعق من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.
- ملعقتين كبيرتين سكر.
- رشة ملح.
- بيضة مخفوقة.
- كوبان من زيت الذرة.
- نصف كوب لبن دافئ
- كوب ونصف من السكر البودرة.
- في وعاء عميق نقوم بوضع الدقيق ثم نضيف إليه الخميرة ورشة الملح والسكر ونحركهم حتى تتجانس كافة المواد.
- نحرك الدقيق مرة أخرى ومن ثم نضيف الزبدة ونحرك ولابد من مراعاة عدم وجود تكتلات في الدقيق.
- نقوم بعمل بقعة في منتصف الدقيق ونضيف البيضة وعليها رشة الفانيليا.
- نقوم بإضافة الحليب ونبدأ بالعجن اليدوي أفضل.
- نترك العجينة تخمر ثم نقوم بتقطيعها وعمل دائرة ويوجد بها من النصف ونقوم بوضعها على صينية مدهونة سمنة ونتركها تخمر مرة أخرى.
- لابد أن نترك العجينة تنشف مقدار نصف ساعة، وذلك حتى تقوم بمضاعفة حجمها، وهذه الخطوة تساعد على نجاح الدونات وجعلها ذو طعم لذيذ
- في مقلاة الزيت نضع مقدار الزيت حتى يسخن نقوم بوضع الدونات حتى تحمر باللون الذهبي.
- نقوم برش سكر البودرة على الوجه أو نتركها تبرد ثم نضيف عليها صوص الشيكولاتة أو الكريمة، وبذلك تكون الدونات جاهزة وبالهنا والشفا.
- يمكن استبدال السكر المطحون بأنواع المربى أو عمل الكراميل وكل هذه الأصناف على حسب الرغبة.
الوسوم
كثير من لا يعرف الدونات ولكننا سنقوم بعرض كل ما يدور حولها وما هي؟ فهي من الحلوى ولكنه تعرف بالدول الأوربية، ومن خلال هذا المقال سنقوم بعرض توضيحي لها، فهي تأخذ شكل دائري مفوجة من النصف، يمكن تزينها بأشكال وأنواع كثيرة مثل الشيكولاته والكريمة وما شبه ذاك.الدونات
تعد حلوى مميزة ذو طعم لذيذ جدًا، يمكن تحضيرها في وقت بسيط، وتتكون من مقادير سلسة وبسيطة ومتواجده في منزلنا بشكل عام
مقادير الدونات
- كوبان ونصف من الدقيق الخاص بالحلويات.
- ملعقة كبيرة خميرة فورية جافة.
- ثلاثة ملاعق من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.
- ملعقتين كبيرتين سكر.
- رشة ملح.
- بيضة مخفوقة.
- كوبان من زيت الذرة.
- نصف كوب لبن دافئ
- كوب ونصف من السكر البودرة.
- في وعاء عميق نقوم بوضع الدقيق ثم نضيف إليه الخميرة ورشة الملح والسكر ونحركهم حتى تتجانس كافة المواد.
- نحرك الدقيق مرة أخرى ومن ثم نضيف الزبدة ونحرك ولابد من مراعاة عدم وجود تكتلات في الدقيق.
- نقوم بعمل بقعة في منتصف الدقيق ونضيف البيضة وعليها رشة الفانيليا.
- نقوم بإضافة الحليب ونبدأ بالعجن اليدوي أفضل.
- نترك العجينة تخمر ثم نقوم بتقطيعها وعمل دائرة ويوجد بها من النصف ونقوم بوضعها على صينية مدهونة سمنة ونتركها تخمر مرة أخرى.
- لابد أن نترك العجينة تنشف مقدار نصف ساعة، وذلك حتى تقوم بمضاعفة حجمها، وهذه الخطوة تساعد على نجاح الدونات وجعلها ذو طعم لذيذ
- في مقلاة الزيت نضع مقدار الزيت حتى يسخن نقوم بوضع الدونات حتى تحمر باللون الذهبي.
- نقوم برش سكر البودرة على الوجه أو نتركها تبرد ثم نضيف عليها صوص الشيكولاتة أو الكريمة، وبذلك تكون الدونات جاهزة وبالهنا والشفا.
- يمكن استبدال السكر المطحون بأنواع المربى أو عمل الكراميل وكل هذه الأصناف على حسب الرغبة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسهل طريقة لعمل حلوى الدونات الشهية بالشيكولاتة في المنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.