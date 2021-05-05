أسهل طريقة لعمل حلوى الدونات الشهية بالشيكولاتة في المنزل

كثير من لا يعرف الدونات ولكننا سنقوم بعرض كل ما يدور حولها وما هي؟ فهي من الحلوى ولكنه تعرف بالدول الأوربية، ومن خلال هذا المقال سنقوم بعرض توضيحي لها، فهي تأخذ شكل دائري مفوجة من النصف، يمكن تزينها بأشكال وأنواع كثيرة مثل الشيكولاته والكريمة وما شبه ذاك.

تعد حلوى مميزة ذو طعم لذيذ جدًا، يمكن تحضيرها في وقت بسيط، وتتكون من مقادير سلسة وبسيطة ومتواجده في منزلنا بشكل عام

مقادير الدونات

كوبان ونصف من الدقيق الخاص بالحلويات.

ملعقة كبيرة خميرة فورية جافة.

ثلاثة ملاعق من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقتين كبيرتين سكر.

رشة ملح.

بيضة مخفوقة.

كوبان من زيت الذرة.

نصف كوب لبن دافئ

كوب ونصف من السكر البودرة.