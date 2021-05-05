أفضل كيراتين طبيعي يفرد شعرك وينعمه في وقت قياسي

يبحث الكثير من الفتيات عن كيراتين طبيعي لفرد الشعر وتنعيمه، فهو حلم جميع الفتيات الشعر الانسيابي المفرود ولكي تحصلي على حلمك عليك اتباع الوصفات التي نقدمها إليكي باستمرار واستمتعي بشعر انسيابي لامع دون تجعيد أو هيشان وبدون استخدام المواد الكيميائية أو الحرارة التي تجعل الشعر يتساقط.ما هو كيراتين طبيعي للشعر
الكيراتين هو مادة بداخل الشعر لكي يحصل على النعومة واللمعان حيث تحصل عليه الفتيات من صالونات الشعر بمواد كيميائية تضعف الشعر وتجعله يتساقط حيث يوجد به مادة الفورمالين التي تسبب مرض السرطان مع المدى البعيد ولذلك سنعرض إليكي كيفية استخلاصه من المواد الطبيعية والزيوت التي لا تضر الشعر بل تقوية وتصلحه.الكيراتين الطبيعي بالخميرة الفورية
يمكنك استخدام الخميرة والبيض لفرد الشعر كتالي:
مكونات الوصفة
- اثنين ملعقة من النشا.
- كيس واحد من الخميرة.
- بيضة واحدة.
- اثنين ملعقة من خل التفاح.
- ضعي مكونات الوصفة جميعًا في وعاء وقومي بالتقليب جيدًا ثم اتركيها ربع ساعة.
- يمكنك وضعها على الشعر كله وغطيه بغطاء بلاستيكي وتركه لمدة ساعة واحدة.
- اغسلي شعرك بالشامبو والبلسم كالمعتاد وستلاحظين النتيجة وتحسن الشعر من أول مرة ويمكنك أن تستمري عليها مرة واحدة كل أسبوع.
يمكنك استخدام الزيوت لفرد الشعر بالطريقة التالية:
مكونات الوصفة
- بيضة واحدة.
- ملعقة واحدة من زيت الخروع.
- ثلاثة ملاعق من زيت الزيتون.
- خمس نقاط من زيت اللافندر.
- ملعقة من زيت اللوز الحلو.
- ضعي البيض في إناء واخفقي جيدًا ثم اسكبي الزيوت الطبيعية عليه وقومي بالتقليب جيدًا.
- ضعي الخليط على الشعر لمدة ساعتين ويمكنك تغطية بغطاء أو فوطة ساخنة.
- اغسلي الشعر بالشامبو والبلسم والماء الفاتر وليس الساخن واستمتعي بنعومة وفرد الشعر.
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يبحث الكثير من الفتيات عن كيراتين طبيعي لفرد الشعر وتنعيمه، فهو حلم جميع الفتيات الشعر الانسيابي المفرود ولكي تحصلي على حلمك عليك اتباع الوصفات التي نقدمها إليكي باستمرار واستمتعي بشعر انسيابي لامع دون تجعيد أو هيشان وبدون استخدام المواد الكيميائية أو الحرارة التي تجعل الشعر يتساقط.ما هو كيراتين طبيعي للشعر
الكيراتين هو مادة بداخل الشعر لكي يحصل على النعومة واللمعان حيث تحصل عليه الفتيات من صالونات الشعر بمواد كيميائية تضعف الشعر وتجعله يتساقط حيث يوجد به مادة الفورمالين التي تسبب مرض السرطان مع المدى البعيد ولذلك سنعرض إليكي كيفية استخلاصه من المواد الطبيعية والزيوت التي لا تضر الشعر بل تقوية وتصلحه.الكيراتين الطبيعي بالخميرة الفورية
يمكنك استخدام الخميرة والبيض لفرد الشعر كتالي:
مكونات الوصفة
- اثنين ملعقة من النشا.
- كيس واحد من الخميرة.
- بيضة واحدة.
- اثنين ملعقة من خل التفاح.
- ضعي مكونات الوصفة جميعًا في وعاء وقومي بالتقليب جيدًا ثم اتركيها ربع ساعة.
- يمكنك وضعها على الشعر كله وغطيه بغطاء بلاستيكي وتركه لمدة ساعة واحدة.
- اغسلي شعرك بالشامبو والبلسم كالمعتاد وستلاحظين النتيجة وتحسن الشعر من أول مرة ويمكنك أن تستمري عليها مرة واحدة كل أسبوع.
يمكنك استخدام الزيوت لفرد الشعر بالطريقة التالية:
مكونات الوصفة
- بيضة واحدة.
- ملعقة واحدة من زيت الخروع.
- ثلاثة ملاعق من زيت الزيتون.
- خمس نقاط من زيت اللافندر.
- ملعقة من زيت اللوز الحلو.
- ضعي البيض في إناء واخفقي جيدًا ثم اسكبي الزيوت الطبيعية عليه وقومي بالتقليب جيدًا.
- ضعي الخليط على الشعر لمدة ساعتين ويمكنك تغطية بغطاء أو فوطة ساخنة.
- اغسلي الشعر بالشامبو والبلسم والماء الفاتر وليس الساخن واستمتعي بنعومة وفرد الشعر.
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