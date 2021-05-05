تعلمي كيفية إعداد طاجن الفول بالبيض في البيت بسهولة

طاجن الفول بالبيض يكون أكلة مصرية رائعة يعشقها العديد من الأفراد، لذلك يعثرون دائماً عن الطريقة الخاصة بإعداده، ومن الممكن أن يُقدم كوجبة متكاملة بالفطور، إذ أنه يشتمل على كافة المقادير المفيدة والصحية التي تعود على جسم الإنسان بالنفع، والآن سوف نتعرف على تلك الطريقة بالتفصيل لكي تقوم الأمهات بتحضيرها من المنزل.

طاجن الفول بالبيض

من طرق تجهيز الفول المذهلة التي من الممكن أن يتم تقديمها للأشخاص هو طاجن الفول، إذ أن مذاقه رائع وجميل، وها هي طريقة ومكونات أعدادها بكل سهولة فيما يلي في السطور المقبلة.

مكونات طاجن الفول بالبيض

كوب الفول الناضج.

ثلاثة بيضة متوسطة الحجم.

كوب من قطع البسطرمة متوسطة الحجم.

ثمرة طماطم متوسطة الحجم.

2 حبة فلفل حار مقطعة لشرائح صغيرة.

10 فص ثوم مفروم.

2 ملعقة كبيرة من زيت الذرة.

ملعقة صغيرة ملح طعام.

ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.

ملعقة صغيرة شطة مطحونة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.

نصف كوب ماء.

نصف كوب خل أبيض.

2 ملعقة كبيرة من الصلصة.

1 مكعب مرقة.