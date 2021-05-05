تعلمي كيفية إعداد طاجن الفول بالبيض في البيت بسهولة

طاجن الفول بالبيض يكون أكلة مصرية رائعة يعشقها العديد من الأفراد، لذلك يعثرون دائماً عن الطريقة الخاصة بإعداده، ومن الممكن أن يُقدم كوجبة متكاملة بالفطور، إذ أنه يشتمل على كافة المقادير المفيدة والصحية التي تعود على جسم الإنسان بالنفع، والآن سوف نتعرف على تلك الطريقة بالتفصيل لكي تقوم الأمهات بتحضيرها من المنزل.طاجن الفول بالبيض
من طرق تجهيز الفول المذهلة التي من الممكن أن يتم تقديمها للأشخاص هو طاجن الفول، إذ أن مذاقه رائع وجميل، وها هي طريقة ومكونات أعدادها بكل سهولة فيما يلي في السطور المقبلة.
مكونات طاجن الفول بالبيض
- كوب الفول الناضج.
- ثلاثة بيضة متوسطة الحجم.
- كوب من قطع البسطرمة متوسطة الحجم.
- ثمرة طماطم متوسطة الحجم.
- 2 حبة فلفل حار مقطعة لشرائح صغيرة.
- 10 فص ثوم مفروم.
- 2 ملعقة كبيرة من زيت الذرة.
- ملعقة صغيرة ملح طعام.
- ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.
- ملعقة صغيرة شطة مطحونة.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.
- نصف كوب ماء.
- نصف كوب خل أبيض.
- 2 ملعقة كبيرة من الصلصة.
- 1 مكعب مرقة.
- بوعاء صغير قومي بخفق البيض.
- بمقلاة على النار نقم بتسخين الزيت ولكن نصف الكمية، ومعه الثوم المفروم، وعقب أن يصير ذهبي اللون نقم بإضافة شرائح الفلفل الحار مع التقليب.
- بعد ذلك نقم بإضافة الطماطم عقب فرمها ومن ثم نقلبها حتى مرور ٥ دقائق.
- ومن قم نقم بإضافة الخل والماء والصلصة بوعاء صغير مع التقليب ووضعهم أعلى المزيج بمقلاة.
- بعد ذلك نترك المزيج حتى ٥ دقائق بنار هادئة.
- إضافة المرقة والفول المزيج ووضعهم على النار حتى مرور عشرة دقائق.
- بوعاء آخر نقم بوضع الزيت المتبقي ليتم تسخينه ومن ثم نقم بإضافة قطع البسطرمة إليه.
- إضافة البسطرمة للفول مع التقليب إلى أن تصير المكونات متمازجة.
- نقم بسكب المزيج بالطاجن، ومن ثم نقم بإضافة البيض عليه.
- نتبل المزيج بالتوابل التي توجد عندنا وإدخال الطاجن للفرن وتركه إلى أن يكتمل نضجه، وهكذا يكون طاجن الفول بالبيض جاهزًا.
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طاجن الفول بالبيض يكون أكلة مصرية رائعة يعشقها العديد من الأفراد، لذلك يعثرون دائماً عن الطريقة الخاصة بإعداده، ومن الممكن أن يُقدم كوجبة متكاملة بالفطور، إذ أنه يشتمل على كافة المقادير المفيدة والصحية التي تعود على جسم الإنسان بالنفع، والآن سوف نتعرف على تلك الطريقة بالتفصيل لكي تقوم الأمهات بتحضيرها من المنزل.طاجن الفول بالبيض
من طرق تجهيز الفول المذهلة التي من الممكن أن يتم تقديمها للأشخاص هو طاجن الفول، إذ أن مذاقه رائع وجميل، وها هي طريقة ومكونات أعدادها بكل سهولة فيما يلي في السطور المقبلة.
مكونات طاجن الفول بالبيض
- كوب الفول الناضج.
- ثلاثة بيضة متوسطة الحجم.
- كوب من قطع البسطرمة متوسطة الحجم.
- ثمرة طماطم متوسطة الحجم.
- 2 حبة فلفل حار مقطعة لشرائح صغيرة.
- 10 فص ثوم مفروم.
- 2 ملعقة كبيرة من زيت الذرة.
- ملعقة صغيرة ملح طعام.
- ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.
- ملعقة صغيرة شطة مطحونة.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.
- نصف كوب ماء.
- نصف كوب خل أبيض.
- 2 ملعقة كبيرة من الصلصة.
- 1 مكعب مرقة.
- بوعاء صغير قومي بخفق البيض.
- بمقلاة على النار نقم بتسخين الزيت ولكن نصف الكمية، ومعه الثوم المفروم، وعقب أن يصير ذهبي اللون نقم بإضافة شرائح الفلفل الحار مع التقليب.
- بعد ذلك نقم بإضافة الطماطم عقب فرمها ومن ثم نقلبها حتى مرور ٥ دقائق.
- ومن قم نقم بإضافة الخل والماء والصلصة بوعاء صغير مع التقليب ووضعهم أعلى المزيج بمقلاة.
- بعد ذلك نترك المزيج حتى ٥ دقائق بنار هادئة.
- إضافة المرقة والفول المزيج ووضعهم على النار حتى مرور عشرة دقائق.
- بوعاء آخر نقم بوضع الزيت المتبقي ليتم تسخينه ومن ثم نقم بإضافة قطع البسطرمة إليه.
- إضافة البسطرمة للفول مع التقليب إلى أن تصير المكونات متمازجة.
- نقم بسكب المزيج بالطاجن، ومن ثم نقم بإضافة البيض عليه.
- نتبل المزيج بالتوابل التي توجد عندنا وإدخال الطاجن للفرن وتركه إلى أن يكتمل نضجه، وهكذا يكون طاجن الفول بالبيض جاهزًا.
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