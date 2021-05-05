عجينه السمبوسه السائله الخطيرة فى دقائق هتكون جاهزه ب3 مكونات باشكال مختلفه بكميه وفيرة

طريقة تحضير عجينه السمبوسه السائلة ، عجينة السمبوسة السائلة من أكثر أنواع العجائن بحثاً على محرك البحث جوجل، فكل سيدة ترغب بأن تقوم بتحضير أطباقها المميزة بكثير من الطرق المختلفة والمتنوعة، لذا نهتم بك سيدتي ونحاول بكل الطرق أن نقدم لكِ الأفضل والأسهل حتى تتميزين به أمام عائلتك وضيوفك، ونستعرض لك اليوم طريقة عمل عجينة السمبوسة السائلة. طريقة تحضير عجينه السمبوسه السائلة لك سيدتي طريقة عمل عجينة السمبوسة السائلة في البيت بهذه الطريقة. المقادير: 2/1 كوب دقيق.

ملعقة صغيرة بصل بودرة.

5 كوب ماء.

1 كوب نشا.

بيضة واحدة.

1 ملعقة صغيرة ملح.

2/1 ملعقة كبيرة زيت نباتي. مقادير الحشو: 2 ملعقة كبيرة زيت نباتي.

500 جرام لحم مفروم.

2 ثمرة بصل مفرومة ناعم.

1 كوب كرافس مفروم.

1 ملعقة صغيرة ملح.

زيت للقلي. طريقة تحضير عجينه السمبوسه: احضري وعاء عميق اخلطي به الدقيق والنشا ومن ثم يضاف يتم إضافة البصل البودرة والملح ثم يتم تقليب المكونات مع بعضها.

ثم احضري وثاني ضعي به الماء مع البيض واخفقيهم جيداً مع بعضهم.

ومن ثم يتم إضافة الدقيق والنشا واخلطي مرة أخرى حتى تمتزج المكونات مع بعضها.

ثم يتم وضع طاسة على النار يضاف له الزيت وتركيها على نار هادئة وعندما يصبح ساخن ثم قومي بسكب 2/1 مغرفة من الخليط ويتم توزيعه في الطاسة.

بعد ذلك سوف تحصلين على عجينة رقيقة تترك حتى أن تجف ومن ثم يتم رفعها من على النار وتترك جانباً.

يتم تكرار الاستخدام بنفس الطريقة حتى انتهاء الكمية، قومي بعدها بتحضير الحشو عن طريق وضع طاسة جديدة على النار ضعي بها الزيت وتركيه حتى يصبح ساخن يضاف لها البصل المفروم ويترك على نار هادئة حتى يذبل.

ثم يتم إضافة اللحم المفروم البصل وقلبيهم معاً حتى أن يصبح ناضج تماماً.

ثم يتم أخذ العجينة وضعي بها مقدار من الحشو ويتم لفها على شكل الرول وطيها من الأطراف ولصقها بالماء.

ثم يتم قليها في طاسة مليئة بالزيت وترفع على مناديل المطبخ لامتصاص الزيت الزائد وقدميها. الوسوم

طريقة تحضير عجينه السمبوسه السائلة ، عجينة السمبوسة السائلة من أكثر أنواع العجائن بحثاً على محرك البحث جوجل، فكل سيدة ترغب بأن تقوم بتحضير أطباقها المميزة بكثير من الطرق المختلفة والمتنوعة، لذا نهتم بك سيدتي ونحاول بكل الطرق أن نقدم لكِ الأفضل والأسهل حتى تتميزين به أمام عائلتك وضيوفك، ونستعرض لك اليوم طريقة عمل عجينة السمبوسة السائلة. طريقة تحضير عجينه السمبوسه السائلة لك سيدتي طريقة عمل عجينة السمبوسة السائلة في البيت بهذه الطريقة. المقادير: 2/1 كوب دقيق.

ملعقة صغيرة بصل بودرة.

5 كوب ماء.

1 كوب نشا.

بيضة واحدة.

1 ملعقة صغيرة ملح.

2/1 ملعقة كبيرة زيت نباتي. مقادير الحشو: 2 ملعقة كبيرة زيت نباتي.

500 جرام لحم مفروم.

2 ثمرة بصل مفرومة ناعم.

1 كوب كرافس مفروم.

1 ملعقة صغيرة ملح.

زيت للقلي. طريقة تحضير عجينه السمبوسه: احضري وعاء عميق اخلطي به الدقيق والنشا ومن ثم يضاف يتم إضافة البصل البودرة والملح ثم يتم تقليب المكونات مع بعضها.

ثم احضري وثاني ضعي به الماء مع البيض واخفقيهم جيداً مع بعضهم.

ومن ثم يتم إضافة الدقيق والنشا واخلطي مرة أخرى حتى تمتزج المكونات مع بعضها.

ثم يتم وضع طاسة على النار يضاف له الزيت وتركيها على نار هادئة وعندما يصبح ساخن ثم قومي بسكب 2/1 مغرفة من الخليط ويتم توزيعه في الطاسة.

بعد ذلك سوف تحصلين على عجينة رقيقة تترك حتى أن تجف ومن ثم يتم رفعها من على النار وتترك جانباً.

يتم تكرار الاستخدام بنفس الطريقة حتى انتهاء الكمية، قومي بعدها بتحضير الحشو عن طريق وضع طاسة جديدة على النار ضعي بها الزيت وتركيه حتى يصبح ساخن يضاف لها البصل المفروم ويترك على نار هادئة حتى يذبل.

ثم يتم إضافة اللحم المفروم البصل وقلبيهم معاً حتى أن يصبح ناضج تماماً.

ثم يتم أخذ العجينة وضعي بها مقدار من الحشو ويتم لفها على شكل الرول وطيها من الأطراف ولصقها بالماء.

ثم يتم قليها في طاسة مليئة بالزيت وترفع على مناديل المطبخ لامتصاص الزيت الزائد وقدميها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عجينه السمبوسه السائله الخطيرة فى دقائق هتكون جاهزه ب3 مكونات باشكال مختلفه بكميه وفيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.