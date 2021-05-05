عجينة 10 دقائق بالزبادي سريعة تخمير للسمبوسك وبيتزا بطريقة ناجحة

عجينة 10 دقائق بالزبادي للسمبوسك وبيتزا هشة طريقة ناجحة لعمل مخبوزات، تعتبر عجينة 10 دقائق لعمل مخبوزات ومعجنات من أشهر وأنجح طرق لعمل بيتزا التي تحتار الكثير من فتيات وربات البيوت في طريقة صنعها مثل الجاهزة والتي ترضي أولادها وأسرتها وتكون مصنوعة بطبقة من جبن الشهي الذي يعطيها شكل ومذاق رائع، وذلك ما سنوضحه لكم بالتفصيل من مكونات وخطوات عمل عجينة عشر دقائق وتقدم من خلالها أفضل أنواع بيتزا ومعجنات مثل المحلات ومطاعم الكبرى، كما يمكن صنع منها عجينة سمبوسك مثل جاهزة وحشوها بكل حشوات المختلفة المفضلة لديكم من مقبلات هامة على موائد الإفطار العربية.

ظهرت عجينة 10 دقائق منذ فترة ليست كبيرة وكان أول من أظهرها ونشرها عبر كافة وسائل تواصل الاجتماعي، الشيف سالي فؤاد وكانت تقوم بعمل من خلالها أنواع مختلفة من بيتزات ومعجنات ومخبوزات فتلك عجينة مثالية وطريقتها ناجحة دائما.

نحتاج إلى عدد اثنين كوب ونصف الكوب من دقيق الأبيض. ملعقة كبيرة من خميرة فورية. ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. نصف ملعقة صغيرة من الملح. ربع ملعقه صغيرة من بيكنج صودا رشة صغيرة. كوب كبير من زبادي. نصف كوب من زيت النباتي.

ينخل الدقيق وبيكنج بودر وبيكنج صودا والملح وقلب كل مكونات جافة بملعقة خشبية جيدا وتوضع كلها في وعاء عميق جاف.

يضاف في وعاء آخر كل من زبادي وزيت وتقلب مع قليل من سكر وتوضع عليها الخميرة تقلب مكونات مع بعضها البعض.

ثم تضاف مكونات سائلة على مكونات جافة وتقلب جيدا ثم تعجن بالماء دافئ حتى تتكون عجينة طرية الملمس.

تترك عجينة في وعاء جانبا وتغطى حتى تختمر لمدة 10 دقائق، وتعجن عجينة أكثر من مرة وتشكل البيتزا أو للسمبوسك.

نحتاج إلى عدد 2 كوب من دقيق مخبوزات. نصف كوب من الماء الدافئ. ملعقة كبيرة من السكر الأبيض. ملعقة كبيرة من حليب البودرة. ملعقة كبيرة من خل أبيض. بيضة كبيرة بحرارة الغرفة. رشة ملح صغيرة. ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. لعمل عجينة سمبوسك حلوة يضاف ملعقة صغيرة فانيليا. بيضة مخفوقة لدهن الوجه.

نصف كوب من جبن فيتا. نصف كوب من جبن موتزاريلا. ملعقة كبيرة من زعتر مطحون ناعم. نصف كوب من جبن رومي مبشور. نصف كوب زيتون مخلي. كوب فلفل مقطع لقطع صغيرة.

يخلط في وعاء كل من خميرة فورية مع سكر دافئ وتقلب وتترك جانبا حتى تختمر وتتفاعل.

ثم يضاف لها القليل من دقيق وتقلب جيدا وتترك مغطاة بقطعة من القماش لمدة 10 دقائق فقط.

ثم يخلط كل من البيض والحليب البودرة والخل والملح والفلفل الأسود والفانيليا في حالة كان عجينة سمبوسة حلوة لو كانت حادقة يكتفي بالفلفل الأسود فقط.

ثم يضاف باقي دقيق إلى مزيج خميرة وتقلب وتضاف عليه خليك البيض وتعجن العجينة جيدا مع بعضها ولابد تكون متماسكة.

تفرد عجينة بشكل طولي وتخشى بكافة حشوات التي ترغب فيها، وتدهن على وجهها بيض مخفوق مع فلفل اسود أو فانيليا.

ترص وحدات سمبوسك في صينية مدهونة بالزيت وتدخل فرن ساخن على حرارة 190 لمدة ربع ساعة حتى تنضج.

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