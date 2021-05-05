اسرار صبغ الشعر باللون الزيتوني اللامع الخطير مثل الكوافيرات بسهوله وباقل تكلفة بدون شيب

صبغ الشعر باللون الزيتوني ، صبغ الشعر باللون الزيتوني المميز والذي تبحث عن طريقته كثير من الفتيات والنساء، فهذا اللون يكون الأكثر انتشاراً بينهم ولكنه يتمتع بأكثر من درجة وكل درجة منه تناسب جميع أنواع البشرة، ولكن تنفيذه يحتاج إلى الذهاب إلى صالونات التجميل لأنها تمتلك كافة الامكانيات اللازمة لصبغ الشعر ومعظمها يحتوي على مواد كيماوية تضر بفروة الرأس والشعر، ولكن الحل يوجد في هذا الموضوع الذي سيقدم لك طريقة صبغ الشعر باللون الزيتوني في البيت.صبغ الشعر باللون الزيتوني
يوجد كثير من المكونات الطبيعية التي تعمل على صبغ الشعر بألوان مواكبة للموضة وتناسب أعمار السيدات والفتيات في عمر الشباب ومن ضمنها اللون الزيتوني الذي يقبل على تنفيذه الكثير منهن نظراً لجماله على الشعر وتناسبه مع ألوان البشرة ويستخدم كما يأتي:المكونات:
- 2/1 كوب خل أبيض.
- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.
- 1 ملعقة كبيرة مسحوق القرفة.
- 2 ملعقة كبيرة عسل نحل أبيض نقى.
- عليك بأن تقومين بإحضار وعاء صغير الحجم لخلط مكونات الصبغة به.
- ثم يتم إضافة زيت الزيتون والعسل ومسحوق القرفة واخلطيهم مع بعضهم جيداً.
- بعد الخلط الجيد سيتكون لديك عجينة ناعمة يتم تركها لمدة 3 ساعات على الأقل حتى أن تتخمر ومن ثم يضاف ملعقة من عصير الليمون الطازج واستمري في خلط المكونات مع بعضها مرة أخرى.
- قومي كالمعتاد قبل الصبغة قسمي شعرك إلى 4 أجزاء واحرصي على أن تقومين بارتداء القفازات المطاطية ودهن الأذنين والجبهة والرقبة بقليل من الفازلين.
- ثم باستخدام فرشاة الصبغ قومي بتطبيق الخليط على خصلات الشعر وتركه لمدة ساعتين على الأقل ومن ثم يتم غسيل الشعر بالماء الفاتر والشامبو.
- وللحصول على لون زيتوني ثابت عليك بتكرار استخدام الخليط على شعرك من مرة إلى مرتين في الأسبوع.
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صبغ الشعر باللون الزيتوني ، صبغ الشعر باللون الزيتوني المميز والذي تبحث عن طريقته كثير من الفتيات والنساء، فهذا اللون يكون الأكثر انتشاراً بينهم ولكنه يتمتع بأكثر من درجة وكل درجة منه تناسب جميع أنواع البشرة، ولكن تنفيذه يحتاج إلى الذهاب إلى صالونات التجميل لأنها تمتلك كافة الامكانيات اللازمة لصبغ الشعر ومعظمها يحتوي على مواد كيماوية تضر بفروة الرأس والشعر، ولكن الحل يوجد في هذا الموضوع الذي سيقدم لك طريقة صبغ الشعر باللون الزيتوني في البيت.صبغ الشعر باللون الزيتوني
يوجد كثير من المكونات الطبيعية التي تعمل على صبغ الشعر بألوان مواكبة للموضة وتناسب أعمار السيدات والفتيات في عمر الشباب ومن ضمنها اللون الزيتوني الذي يقبل على تنفيذه الكثير منهن نظراً لجماله على الشعر وتناسبه مع ألوان البشرة ويستخدم كما يأتي:المكونات:
- 2/1 كوب خل أبيض.
- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.
- 1 ملعقة كبيرة مسحوق القرفة.
- 2 ملعقة كبيرة عسل نحل أبيض نقى.
- عليك بأن تقومين بإحضار وعاء صغير الحجم لخلط مكونات الصبغة به.
- ثم يتم إضافة زيت الزيتون والعسل ومسحوق القرفة واخلطيهم مع بعضهم جيداً.
- بعد الخلط الجيد سيتكون لديك عجينة ناعمة يتم تركها لمدة 3 ساعات على الأقل حتى أن تتخمر ومن ثم يضاف ملعقة من عصير الليمون الطازج واستمري في خلط المكونات مع بعضها مرة أخرى.
- قومي كالمعتاد قبل الصبغة قسمي شعرك إلى 4 أجزاء واحرصي على أن تقومين بارتداء القفازات المطاطية ودهن الأذنين والجبهة والرقبة بقليل من الفازلين.
- ثم باستخدام فرشاة الصبغ قومي بتطبيق الخليط على خصلات الشعر وتركه لمدة ساعتين على الأقل ومن ثم يتم غسيل الشعر بالماء الفاتر والشامبو.
- وللحصول على لون زيتوني ثابت عليك بتكرار استخدام الخليط على شعرك من مرة إلى مرتين في الأسبوع.
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