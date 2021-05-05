اسرار صبغ الشعر باللون الزيتوني اللامع الخطير مثل الكوافيرات بسهوله وباقل تكلفة بدون شيب

صبغ الشعر باللون الزيتوني ، صبغ الشعر باللون الزيتوني المميز والذي تبحث عن طريقته كثير من الفتيات والنساء، فهذا اللون يكون الأكثر انتشاراً بينهم ولكنه يتمتع بأكثر من درجة وكل درجة منه تناسب جميع أنواع البشرة، ولكن تنفيذه يحتاج إلى الذهاب إلى صالونات التجميل لأنها تمتلك كافة الامكانيات اللازمة لصبغ الشعر ومعظمها يحتوي على مواد كيماوية تضر بفروة الرأس والشعر، ولكن الحل يوجد في هذا الموضوع الذي سيقدم لك طريقة صبغ الشعر باللون الزيتوني في البيت.

يوجد كثير من المكونات الطبيعية التي تعمل على صبغ الشعر بألوان مواكبة للموضة وتناسب أعمار السيدات والفتيات في عمر الشباب ومن ضمنها اللون الزيتوني الذي يقبل على تنفيذه الكثير منهن نظراً لجماله على الشعر وتناسبه مع ألوان البشرة ويستخدم كما يأتي:

2/1 كوب خل أبيض.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

1 ملعقة كبيرة مسحوق القرفة.

2 ملعقة كبيرة عسل نحل أبيض نقى.