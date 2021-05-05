طريقة عمل ماسك الفحم والصبار القوي لإزالة التجاعيد

يعتبر ماسك الفحم والصبار ، من الماسكات القوية التي تعالج جميع مشاكل البشرة المزعجة التي تواجه الكثير من السيدات والفتيات، ويحمل الماسك العديد من الفوائد الطبيعية التي تعمل على إزالة التجاعيد وتشد الوجه بشكل سريع، وهو أفضل من الكريمات والماسكات التي تبع في الأسواق بأسعار باهظة الثمن ولا توجد لها إي قيمة في حل مشاكل البشرة، بل على العكس تزيد من الأمر سوء، فهي تعمل على تهيج الجلد وتزيد من احمرار الوجه وتظهر بقع داكنة على الوجه غير مرغوب فيها ويصعب حلها، يدخل الفحم والصبار في العديد من الصناعات مثل صناعة الصابون والكريمات التي تعطينا نتائج أفضل عند استخدمها، يعمل الماسك على غلق مسام الوجه المفتوحة التي تتراكم بها الدهون والأوساخ وتسبب البثور السوداء التي تظهر الوجه بشكل غير جمالي، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل ماسك الفحم والصبار الطبيعي الذي يحل جميع مشاكل البشرة ويعيد لها حيويتها ونضارتها ويجعلها بيضاء مثل الثلج بخطوات سهلة ومكونات بسيطة بالمنزل.

مكونات ماسك الفحم والصبار

يتكون الماسك من عدة مكونات طبيعية تمنح البشرة النضارة وتزيل التجاعيد بشكل كبير وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من جل الصبار. ملعقة كبيرة من النشا. ملعقة كبيرة من مسحوق حبوب الفحم وهى تباع في الصيدلية أو عند العطار. ملعقة كبيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك الفحم الطبيعي لإزالة التجاعيد وتفتيح البشرة بخطوات سهلة بالبيت وهى كما يلي:-

نحضر برطمان فارغ ونضع به جميع المكونات، ونخلطهم جيدًا مع بعض حتى يتجانس الخليط مع بعض.

نقوم بغلق الرطمان جيدًا ونتركه لمدة نصف ساعة حتى تتفاعل المكونات مع بعضها ويصبح جاهز للاستخدام.

نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر ثم نمسحه بقليل من ماء الورد ونتركه حتى يجف.

بعد ذلك نقوم بتوزيع الماسك على الوجه بالتساوي، حتى يتغلل داخل مسام الوجه، ونتركه لمدة نصف ساعة حتى يجف تمامًا.

بعد ذلك نقوم بفرك الوجه بلطف وبحركة دائرية حتى نزيل بقايا الماسك بالكامل.

نغسل الوجه بالماء البارد ثم ننشفه بواسطة منشفة قطنية وندهنه بكريم مرطب.

نكرر وضع الماسك عدة مرات في الأسبوع تتروح من بين ثلاث أو أربع مرات أسبوعين.

فوائد ماسك الفحم للوجه

توجد الكثير من الفوائد الطبيعية التي يمتلكها الماسك سوف نتحدث عنها وهى كما يلي:-

يعمل الماسك على إزالة البثور والحبوب المزعجة بشكل سريع أفضل من الماسكات الأخرى. يجدد خلايا الوجه ويزيل الجلد الميت ويمنح الوجه النضارة والحيوية. يمتلك الماسك بعض العناصر الطبيعية التي تساعد على تفتيح الوجه وتنعيمه. يقلل من ظهور الخطوط البيضاء وعلامات تقدم العمر التي تزعج الكثير من النساء. يشد الوجه ويزيل التجاعيد ويحسن من مظهر الوجه.

نصائح عند عمل الماسك الفحم

توجد بعض النصائح البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-