طريقة عمل الغريبة للعيد

الغريبة من انواع كحك العيد اللذيذة ، وتعتبر الغريبة من الوصفات السهلة وسريعة التحضير ، تعالوا نتعرف مع بعض في السطور الجايه طريقة عمل الغريبة بالخطوات.
طريقة عمل الغريبة الناعمة:
المقادير:
– 4 كوبايات دقيق.
– 1 كوباية سكر ناعم.
– 2 كوباية سمنة.
– مكسرات للتزيين.
– بياض بيضة.
– 1 معلقة صغيرة فانيليا.
– ذرة ملح.
طريقة التحضير:
1- في طبق كبير اضربي السمنة كويس لحد ما لونها يتحول للابيض.
2- ضيفي السكر بالتدريج مع الاستمرار في الخفق لحد ما يمتزجوا مع بعض كويس.
3- ضيفي الدقيق بالتدريج مع العجن لحد ما توصلي لعجينة خفيفة ومتماسكة.
4- ضيفي بياض البيضة وقلبيها مع العجينة لحد ما تمتزج كويس.
5- شكلي العجينة كرات صغيرة ، واضغطي عليها من النص وحطي واحدة مكسرات اي نوع تحبيه.
6- رصيها على صينية ، ودخليها في فرن على درجة حرارة متوسطة حوالي 180 درجة مئوية ، لمدة ربع ساعة بحيث تستوي ولونها ميتغيرش ولا تغمق.
7- طلعيها من الفرن وسيبيها تبرد تماما ، ورصيها في طبق التقديم.
الغريبة بالزبدة:
المقادير:
– 2 كوباية دقيق.
– 1 كوباية سكر ناعم.
– 1 كوباية زبدة.
– 1 معلقة صغيرة فانيليا.
– مكسرات للتزيين.
طريقة التحضير:
1- في طبق كبير اضربي الزبدة مع السكر لحد ما يمتزجوا كويس.
2- ضيفي الفانيليا مع الاستمرار في الخفق.
3- ضيفي الدقيق بالتدريج مع العجن لحد ما توصلي لعجينة متماسكة.
4- شكلي العجينة على شكل كورات صغيرة ، واضغطي عليها من النص وحطي المكسرات.
5- رصيها في صينية ودخليها الفرن في درجة حرارة متوسطة لمدة 10 دقايق تقريبا.
6- طلعيها من الفرن وسيبيها تبرد وبعدين رصيها في طبق التقديم.
طريقة عمل بسكويت النشادر للعيد
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