طريقة عمل الغريبة للعيد

الغريبة من انواع كحك العيد اللذيذة ، وتعتبر الغريبة من الوصفات السهلة وسريعة التحضير ، تعالوا نتعرف مع بعض في السطور الجايه طريقة عمل الغريبة بالخطوات.

طريقة عمل الغريبة الناعمة:

المقادير:

– 4 كوبايات دقيق.

– 1 كوباية سكر ناعم.

– 2 كوباية سمنة.

– مكسرات للتزيين.

– بياض بيضة.

– 1 معلقة صغيرة فانيليا.

– ذرة ملح.

طريقة التحضير:

1- في طبق كبير اضربي السمنة كويس لحد ما لونها يتحول للابيض.

2- ضيفي السكر بالتدريج مع الاستمرار في الخفق لحد ما يمتزجوا مع بعض كويس.

3- ضيفي الدقيق بالتدريج مع العجن لحد ما توصلي لعجينة خفيفة ومتماسكة.

4- ضيفي بياض البيضة وقلبيها مع العجينة لحد ما تمتزج كويس.

5- شكلي العجينة كرات صغيرة ، واضغطي عليها من النص وحطي واحدة مكسرات اي نوع تحبيه.

6- رصيها على صينية ، ودخليها في فرن على درجة حرارة متوسطة حوالي 180 درجة مئوية ، لمدة ربع ساعة بحيث تستوي ولونها ميتغيرش ولا تغمق.

7- طلعيها من الفرن وسيبيها تبرد تماما ، ورصيها في طبق التقديم.

الغريبة بالزبدة:

المقادير:

– 2 كوباية دقيق.

– 1 كوباية سكر ناعم.

– 1 كوباية زبدة.

– 1 معلقة صغيرة فانيليا.

– مكسرات للتزيين.

طريقة التحضير:

1- في طبق كبير اضربي الزبدة مع السكر لحد ما يمتزجوا كويس.

2- ضيفي الفانيليا مع الاستمرار في الخفق.

3- ضيفي الدقيق بالتدريج مع العجن لحد ما توصلي لعجينة متماسكة.

4- شكلي العجينة على شكل كورات صغيرة ، واضغطي عليها من النص وحطي المكسرات.

5- رصيها في صينية ودخليها الفرن في درجة حرارة متوسطة لمدة 10 دقايق تقريبا.

6- طلعيها من الفرن وسيبيها تبرد وبعدين رصيها في طبق التقديم.

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