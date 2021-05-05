كحك العيد الناعم الفاخر لاول مرة بأدق مقادير وانجح طريقة ودايب باسرار اكبر محلات الحلويات

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طريقة عمل كحك العيد الناعم بحشو المكسرات ، مع حلول عيد الفطر المبارك تقوم كل ربة منزل بتحضير تجهيزات العيد الذي من أهمها تحضير كحك العيد بأنواعه المختلفة والمتنوعة، ولأنك تحبين صناعة كل ما يحبه أفراد عائلتك فبالفعل تريدين أن تقومي بنفسك بتصنيع وتحضير كحك العيد المحشو بالمكسرات وهو من اشهر أنواع الكحك الذي يتم تحضيره لهذه المناسبة السعيدة وسوف نساعدك على أن تقومي بتحضير أشهى وألذ أنواع الكحك.
طريقة عمل كحك العيد الناعم بحشو المكسرات
يوجد الكثير من الطرق الذي تمكن كل ربة منزل من تحضير كحك العيد على طريقتها بشكل صحيح ومنها ما يلي:مقادير العجينة:
- 4 كوب دقيق أبيض متعدد الاستخدامات.
- 1 كوب سمنة.
- ربع كوب زبدة طرية.
- 100 جرام ماء فاتر.
- ملعقة صغيرة مستخلص كحك.
- 16 جرام خميرة فورية.
- 3 ملاعق صغيرة عسل.
- ملعقة كبيرة ماء زهور برتقال.
- ربع كوب فستق مجروش.
- ملعقة كبيرة ماء.
- 3 ملاعق كبيرة سكر بودرة.
- ربع كوب جوز مفروم ناعم.
- ملعقة صغيرة قرفة.
- ربع كيلو تمر مفروم.
- ملعقة صغيرة قرفة.
- ربع جرام زبدة ناعمة.
- عليك في البداية بتحضير الحشو عن طريق وضع ربع كوب جوز مفروم وملعقة صغيرة من القرفة و3 ملاعق من السكر وملعقة من الماء واخلطيهم مع بعضهم.
- ثم عليك بتحضير حشو الفستق وخلطه مع 3 ملاعق صغيرة من العسل وملعقة من ماء البرتقال، وبعدها يتم تجهيز التمر عن طريق وضعه في طاسة على النار الهادئ ويضاف لها الزبدة.
- عندما تذوب الزبدة تضاف القرفة وقلبيها مع التمر حتى أن تمتص الزبدة تماماً.
- ثم عليك بإحضار وعاء كبير الحجم قومي بإضافة الدقيق والسمن حتى أن تتخلصين من التكتل.
- يوضع القرفة مع عجينة الكحك ثم احضري وعاء متوسط الحجم ضعي به الماء والخميرة واعجني المكونات مع بعضها جيداً وتغطى وتترك في مكان دافئ لمدة 10 دقائق.
- ثم تحضرين العجينة وتقطعيها لكرات صغيرة الحجم وقومي بعمل تجويف يوضع به الحشو ولفيها مرة خثم يتم وضعها في قالب الكحك ليأخذ الشكل المطلوب وادخليه في الفرن وتركيه حتى ينضح ويحمر.
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طريقة عمل كحك العيد الناعم بحشو المكسرات ، مع حلول عيد الفطر المبارك تقوم كل ربة منزل بتحضير تجهيزات العيد الذي من أهمها تحضير كحك العيد بأنواعه المختلفة والمتنوعة، ولأنك تحبين صناعة كل ما يحبه أفراد عائلتك فبالفعل تريدين أن تقومي بنفسك بتصنيع وتحضير كحك العيد المحشو بالمكسرات وهو من اشهر أنواع الكحك الذي يتم تحضيره لهذه المناسبة السعيدة وسوف نساعدك على أن تقومي بتحضير أشهى وألذ أنواع الكحك.
طريقة عمل كحك العيد الناعم بحشو المكسرات
يوجد الكثير من الطرق الذي تمكن كل ربة منزل من تحضير كحك العيد على طريقتها بشكل صحيح ومنها ما يلي:مقادير العجينة:
- 4 كوب دقيق أبيض متعدد الاستخدامات.
- 1 كوب سمنة.
- ربع كوب زبدة طرية.
- 100 جرام ماء فاتر.
- ملعقة صغيرة مستخلص كحك.
- 16 جرام خميرة فورية.
- 3 ملاعق صغيرة عسل.
- ملعقة كبيرة ماء زهور برتقال.
- ربع كوب فستق مجروش.
- ملعقة كبيرة ماء.
- 3 ملاعق كبيرة سكر بودرة.
- ربع كوب جوز مفروم ناعم.
- ملعقة صغيرة قرفة.
- ربع كيلو تمر مفروم.
- ملعقة صغيرة قرفة.
- ربع جرام زبدة ناعمة.
- عليك في البداية بتحضير الحشو عن طريق وضع ربع كوب جوز مفروم وملعقة صغيرة من القرفة و3 ملاعق من السكر وملعقة من الماء واخلطيهم مع بعضهم.
- ثم عليك بتحضير حشو الفستق وخلطه مع 3 ملاعق صغيرة من العسل وملعقة من ماء البرتقال، وبعدها يتم تجهيز التمر عن طريق وضعه في طاسة على النار الهادئ ويضاف لها الزبدة.
- عندما تذوب الزبدة تضاف القرفة وقلبيها مع التمر حتى أن تمتص الزبدة تماماً.
- ثم عليك بإحضار وعاء كبير الحجم قومي بإضافة الدقيق والسمن حتى أن تتخلصين من التكتل.
- يوضع القرفة مع عجينة الكحك ثم احضري وعاء متوسط الحجم ضعي به الماء والخميرة واعجني المكونات مع بعضها جيداً وتغطى وتترك في مكان دافئ لمدة 10 دقائق.
- ثم تحضرين العجينة وتقطعيها لكرات صغيرة الحجم وقومي بعمل تجويف يوضع به الحشو ولفيها مرة خثم يتم وضعها في قالب الكحك ليأخذ الشكل المطلوب وادخليه في الفرن وتركيه حتى ينضح ويحمر.
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