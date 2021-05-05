طريقة عمل الغريبة الناعمة أو الشكرلمة بصورة سهلة في المنزل وبأقل تكلفة

تعد الغريبة الناعمة أو الشكرلمة من الحلويات العربية المعروفة والمشهورة في العالم العربي وبأسماء مختلفة، يتم تقديم هذا النوع من الحلوى في أعياد الفطر، ايضاً تتنوع مقادير كل بلد عن الآخرى، وهنا سوف نقدمها بطريقة بسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضير ها في المنزل بسهولة، ايضاً تحتوي على مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل أهمها الدقيق، ايضاً طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت في عملها، وهى من الحلويات الشهية التي يقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل الغريبة أو الشكرلمة في المنزل.

مقادير عمل الغريبة الناعمة أو الشكرلمة

تحتوي الغريبة على مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

نصف كيلو من الدقيق الأبيض.

كوب من السكر البودرة.

٢ كوب من السمن.

رشة صغيرة من الملح.

رشة من الفانيليا.

طريقة التحضير

سوف نقدم هنا طريقة تحضير سهلة وبسيطة وغير متعبة لعمل الغريبة أو الشكرلمة في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-