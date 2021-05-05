طريقة عمل الغريبة الناعمة أو الشكرلمة بصورة سهلة في المنزل وبأقل تكلفة

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تعد الغريبة الناعمة أو الشكرلمة من الحلويات العربية المعروفة والمشهورة في العالم العربي وبأسماء مختلفة، يتم تقديم هذا النوع من الحلوى في أعياد الفطر، ايضاً تتنوع مقادير كل بلد عن الآخرى، وهنا سوف نقدمها بطريقة بسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضير ها في المنزل بسهولة، ايضاً تحتوي على مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل أهمها الدقيق، ايضاً طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت في عملها، وهى من الحلويات الشهية التي يقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل الغريبة أو الشكرلمة في المنزل.مقادير عمل الغريبة الناعمة أو الشكرلمة
تحتوي الغريبة على مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- نصف كيلو من الدقيق الأبيض.
- كوب من السكر البودرة.
- ٢ كوب من السمن.
- رشة صغيرة من الملح.
- رشة من الفانيليا.
سوف نقدم هنا طريقة تحضير سهلة وبسيطة وغير متعبة لعمل الغريبة أو الشكرلمة في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بوضع الدقيق والملح والسكر والفانيليا ونقلبهم جيداً.
- بعد ذلك نقوم بإضافة السمن بشكل تدريجي ونعجنهم جيداً حتى نحصل على عجينة متماسكة وناعمة.
- ثم نقوم بتقطيع العجينة إلى كرات صغيرة وندوس عليها بالأيدي ونضع عليها اللوز ثم باستخدام مصفاة لعمل شكل رائع.
- نرصها في صينية عليها ورق زبدة ثم نشغل الفرن على درجة حرارة متوسطة.
- بعد ذلك ندخل الصينية الفرن ونتركها حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي ثم نخرجها من الفرن ونتركها قليلاً لتبرد.
- ثم نضعها على طبق التقديم وتصبح جاهزة للتقديم وبالصحة والعافية على أحلى مشاهدين.
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تعد الغريبة الناعمة أو الشكرلمة من الحلويات العربية المعروفة والمشهورة في العالم العربي وبأسماء مختلفة، يتم تقديم هذا النوع من الحلوى في أعياد الفطر، ايضاً تتنوع مقادير كل بلد عن الآخرى، وهنا سوف نقدمها بطريقة بسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضير ها في المنزل بسهولة، ايضاً تحتوي على مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل أهمها الدقيق، ايضاً طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت في عملها، وهى من الحلويات الشهية التي يقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل الغريبة أو الشكرلمة في المنزل.مقادير عمل الغريبة الناعمة أو الشكرلمة
تحتوي الغريبة على مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- نصف كيلو من الدقيق الأبيض.
- كوب من السكر البودرة.
- ٢ كوب من السمن.
- رشة صغيرة من الملح.
- رشة من الفانيليا.
سوف نقدم هنا طريقة تحضير سهلة وبسيطة وغير متعبة لعمل الغريبة أو الشكرلمة في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بوضع الدقيق والملح والسكر والفانيليا ونقلبهم جيداً.
- بعد ذلك نقوم بإضافة السمن بشكل تدريجي ونعجنهم جيداً حتى نحصل على عجينة متماسكة وناعمة.
- ثم نقوم بتقطيع العجينة إلى كرات صغيرة وندوس عليها بالأيدي ونضع عليها اللوز ثم باستخدام مصفاة لعمل شكل رائع.
- نرصها في صينية عليها ورق زبدة ثم نشغل الفرن على درجة حرارة متوسطة.
- بعد ذلك ندخل الصينية الفرن ونتركها حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي ثم نخرجها من الفرن ونتركها قليلاً لتبرد.
- ثم نضعها على طبق التقديم وتصبح جاهزة للتقديم وبالصحة والعافية على أحلى مشاهدين.
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